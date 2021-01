MSI apporte le Resizable-BAR aux cartes mères Intel série 300 et AMD série 400.



MSI a annoncé qu'il apporte le support du registre d'adresses de base redimensionnable PCI-SIG (BAR redimensionnable) à une variété de plateformes PC plus anciennes, et pas seulement aux dernières séries Intel 400 et AMD 500. Parmi celles-ci, on trouve les séries 300 d'Intel, 400 d'AMD et TRX40 d'AMD. Cela devrait être une aubaine pour ceux qui disposent de processeurs "Coffeee Lake" de 8e et 9e générations, tels que les i9-9900K et i5-8400.



La prise en charge est également en cours pour les cartes mères AMD X470 et AMD B450, mais cela nécessite un processeur compatible et le dernier micrologiciel bêta UEFI qui les prend en charge. Enfin, la prise en charge des barres redimensionnables fait son chemin jusqu'à la plate-forme de filtrage du jeu de puces AMD TRX40 (Socket sTRX4).



















La BAR redimensionnable est une fonction qui permet à un processeur de voir la totalité de la mémoire vidéo d'un GPU discret sous la forme d'un seul bloc adressable, plutôt qu'à travers des ouvertures de 256 Mo. Cela permet d'améliorer sensiblement les performances de certains jeux.



Actuellement, les GPU "Big Navi" de la série Radeon RX 6000 d'AMD et les GPU "Ampère" de la série GeForce RTX 30 de NVIDIA le prennent en charge. MSI publie des mises à jour du micrologiciel UEFI qui ajoutent la prise en charge des barres redimensionnables.



Continuez à consulter la section "support" de la page produit de votre carte mère sur le site web de MSI.



TECHPOWERUP