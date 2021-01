GELID annonce le refroidisseur SSD Glint ARGB M.2.



L'innovateur technologique GELID Solutions dévoile le dernier kit de refroidissement pour les disques durs à semi-conducteurs M.2 Type 2280. Le GLINT est un produit de la ligne de produits GELID Solutions GAMER. Le GLINT a été conçu pour refroidir efficacement votre SSD M.2 et augmenter les performances de l'entraînement.



Il aide à maintenir les températures dans la plage normale, quelle que soit la charge de travail ou le scénario d'utilisation, améliore l'intégrité des données et empêche l'activation de l'étranglement thermique. Le GLINT utilise le dissipateur thermique en aluminium et les tampons thermiques spécialement conçus pour améliorer le refroidissement et maintenir des températures de fonctionnement nettement plus basses pour les circuits intégrés de mémoire et les autres composants électroniques du SSD de type M.2.















Le dissipateur de chaleur est également fixé par le couvercle inférieur et 4 vis de montage pour une manipulation sûre et une meilleure dissipation de la chaleur. En outre, le GLINT est complété par le module ARGB qui comporte 5 LED ultra-lumineuses et qui supporte toutes les principales cartes mères : ASUS, Gigabyte, MSI ou ASRock. Vous pouvez facilement créer et synchroniser des effets d'éclairage vifs via votre logiciel RGB préféré ou programmer les LED via un contrôleur ARGB externe. Le GLINT se caractérise par une installation rapide et s'adapte à tous les SSD standard M.2 Type 2280 dans les applications de bureau.



Le GLINT est conforme à la directive RoHS et DEEE et bénéficie d'une garantie de 2 ans.



"Le GLINT rend votre SSD frais, rapide et brillant. Il offre un refroidissement exceptionnel, permet d'augmenter les performances au maximum, augmente la durée de vie des SSD, et tout cela grâce à un éclairage RGB vif intégré à bord", a déclaré Gebhard Scherrer, directeur commercial de GELID Solutions Ltd.



Le GLINT est disponible dès maintenant et son prix de vente conseillé est de : 14.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP