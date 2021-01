Annonce de la configuration requise pour les Outriders pour PC.



Dans le briefing de NVIDIA CES, ce jeu est apparu comme un titre compatible DLSS. Square Enix a maintenant annoncé les exigences officielles pour Outriders pour PC et une configuration recommandée des paramètres graphiques.







Vous aurez besoin au minimum d'un Core i5 3470 ou AMD FX-8350 avec 8 Go de RAM et d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ou AMD Radeon R9 270X. Pour l'instant, tout va bien. Si vous aimez utiliser le DLSS, alors quelque chose de RTX est obligatoire, bien sûr. Le jeu semble être compatible avec DirectX 11 et DirectX 12 et nécessitera 70 Go d'espace de stockage disponible.







Les opérateurs en situation de concurrence déloyale auront la possibilité de modifier à la fois le champ de vision (FOV) et la limite du FPS. Bien entendu, il vous permettra également de régler les paramètres les plus courants, tels que les textures, les ombres et la distance de rendu.



Vous pouvez voir cela dans la vidéo : Cliquez ICI.



