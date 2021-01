TECHPOWERUP nous propose le test des : Team Group T-Create Classic 10L DDR4-3200 MHz CL22 2x32 GB.



Avec la chute des prix des mémoires, c'est le moment idéal pour rechercher des mises à jour de mémoire. Les sorties de matériel de l'automne battent leur plein, il y a la concurrence d'Intel et d'AMD, et la marque Red a complètement résolu les problèmes de mémoire des générations passées. Les utilisateurs n'ont plus à se soucier de la compatibilité de la mémoire ou à acheter des kits coûteux de marque AMD. Avec 3200 MHz pris en charge en natif sur la nouvelle plateforme Ryzen, les options pour les passionnés n'ont jamais été aussi ouvertes.



Team Group est un fabricant taïwanais dont l'activité principale est la fabrication de produits à mémoire flash. La marque a passé les dernières années à se faire un nom en tant que leader émergent dans le domaine des produits de mémoire haute performance avec sa marque T-Force primée. L'échantillon de Team Group que nous examinons aujourd'hui a une lignée similaire, mais avec un objectif différent. Le T-Create Classic 10L est un kit haute capacité axé sur la productivité, disponible en 2666 MHz ou 3200 MHz, avec une conception à profil bas et un circuit imprimé à 10 couches pour une stabilité accrue.







Le kit Team Group T-Create Classic 10L que j'ai le privilège de tester aujourd'hui comprend 2 bâtonnets de 32 Go à 3200 MHz et 22-22-22-52 timings et un 1,2 V efficace. Ce sont les premières barrettes de 32 Go que j'ai le privilège de tester, alors plongeons-y tout de suite !



Voici la fiche technique :







