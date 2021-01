THERMALTAKE nous propose des nouvelles alimentations : Les Toughpower TF1 Titanium et Toughpower GF2 ARGB Gold Series.



Thermaltake présente ses nouvelles alimentations analogiques sur le marché - les séries Toughpower TF1 Titanium et Toughpower GF2 ARGB Gold. La Toughpower TF1 Titanium, disponible en 1550W, est une alimentation haut de gamme spécialement conçue pour les overclockers, offrant un environnement d'overclocking stable et fiable grâce à ses caractéristiques d'overclocking incluant une réponse transitoire 12V < 1%, 5V< 3%, 3.3V < 5%, un courant d'appel < 50 Ampère, un bouton Turbo Fan, un cavalier 24 broches supplémentaire, et un mécanisme de protection SATA OCP.



D'autre part, le Thermaltake Toughpower GF2 ARGB Gold est disponible en trois puissances - 650W/750W/850W. Il est équipé d'un ventilateur RGB Riing Duo de 140 mm, breveté, ultra-silencieux et pré-installé, de 16,8 millions de couleurs. Le RGB peut être vu à travers les panneaux latéraux ARGB uniques.



Thermaltake Toughpower TF1 1550W Titanium







Réponse transitoire 12V < 1% , 5V< 3%, 3.3V < 5%

Il est conforme aux normes 12V < 1 %, 5V< 3 % et 3,3V < 5 % pour éviter que la déviation de la tension de sortie du bloc d'alimentation ne provoque un dysfonctionnement ultérieur de l'équipement, voire son arrêt.



Courant d'appel < 50 Ampère



La prise thermique a permis de s'assurer que les résultats des tests sont inférieurs à 50 ampères afin d'éviter d'endommager les composants du bloc d'alimentation en raison de la puissance massive produite.



Bouton du ventilateur du turbo



Le bouton du turbo-ventilateur peut fournir à la demande un débit d'air accru lorsque des performances maximales sont nécessaires.



Cavalier supplémentaire à 24 broches



Nous fournissons un cavalier pour le bloc d'alimentation de l'utilisateur afin de fournir de l'électricité à la carte graphique sans avoir à se connecter à la carte mère. Pour tester les ventilateurs afin de voir s'ils tournent lorsque l'alimentation est mise sous tension.



Protection SATA OCP



Une protection supplémentaire pour éviter le dysfonctionnement et les dommages de vos disques durs.



Thermaltake Toughpower GF2 ARGB Gold







6 LEDs Panneaux latéraux ARGB



Intégrés des deux côtés, les panneaux latéraux ARGB aident à mettre en valeur l'éclairage glamour grâce à la conception unique des panneaux latéraux ARGB, vous permettant de profiter de votre gloire RGB sous tous les angles.



Ventilateur RGB 140 mm Riing Duo



Le ventilateur Riing Duo RGB de 140 mm est doté de deux anneaux avec 18 LED adressables, d'une grande couverture lumineuse, et d'une couleur et d'une luminosité uniforme pour peindre votre carrure avec 16,8 millions de couleurs.



RGB Sync



Il prend en charge les technologies de synchronisation RGB via l'en-tête RGB +5V de la carte mère. Les applications de synchronisation RVB prises en charge comprennent ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light et GIGABYTE RGB Fusion.



Prix et disponibilité



Les blocs d'alimentation Thermaltake Toughpower GF2 ARGB sont maintenant disponibles en précommande chez Amazon aux États-Unis et chez Scan Computers au Royaume-Uni.



- Thermaltake Toughpower GF2 ARGB 650W : 159.99 Dollars,

- Thermaltake Toughpower GF2 ARGB 750W : 169.99 Dollars,

- Thermaltake Toughpower GF2 ARGB 850W : 189.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



VORTEZ