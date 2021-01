ASUS annonce une Chromebox sans ventilateur.



ASUS Fanless Chromebox combine des processeurs Intel Core ou Celeron de 10e génération, jusqu'à 16 Go de mémoire DDR4-2666 et jusqu'à 256 Go de stockage M.2 SSD pour des performances rapides et fluides plus économes en énergie que jamais.



Il est également équipé d'un port USB-C 3.2 Gen 1 Type-C polyvalent pour des transferts de données rapides, une alimentation électrique et une fonctionnalité DisplayPort. La Fanless Chromebox d'ASUS prend également en charge jusqu'à trois écrans 4K simultanément pour des visuels brillants et nets et une productivité puissante. La connectivité Intel WiFi 6 offre des connexions réseau ultra-rapides et les ports USB 3.2 Type-A assurent des transferts de données rapides.











Conçu pour un usage industriel et commercial diversifié



Le boîtier chromé sans ventilateur d'ASUS offre des performances et des fonctions puissantes pour un fonctionnement souple et fiable dans une large gamme de contextes industriels et commerciaux. Un châssis en aluminium sans ventilateur résiste aux environnements de fonctionnement difficiles, tout en assurant un fonctionnement silencieux et en nécessitant moins de maintenance que les systèmes à refroidissement actif.



La prise en charge d'un câble d'alimentation externe permet d'allumer ou d'éteindre facilement l'ASUS Fanless Chromebox lorsqu'elle est placée dans des endroits difficiles d'accès, et une interface RS232 via RJ50 permet aux utilisateurs de connecter des moniteurs et des appareils existants. Ces caractéristiques font de l'ASUS Fanless Chromebox un outil adapté à une large gamme d'utilisations, notamment la signalisation numérique, les systèmes de points de vente, les distributeurs automatiques intelligents, les postes de travail d'entrepôt et même les chaînes de production d'usine.



En plus de son utilisation industrielle et commerciale, ASUS Fanless Chromebox est un système de remplacement idéal pour les travailleurs en nuage. Grâce à sa petite taille, à ses performances et à son large choix d'applications, ASUS Fanless Chromebox s'adapte à tous les environnements et permet aux employés de travailler, que ce soit au bureau ou à distance, à la maison.



Accès à une riche sélection d'applications pour les entreprises et les travailleurs en nuage



La prise en charge intégrée de Google Play sur ASUS Fanless Chromebox offre aux utilisateurs un accès sans entrave à un large éventail d'applications et de contenus. L'accès à ces applications permet aux utilisateurs de trouver facilement leurs applications préférées et de les apprécier avec la puissance d'un mini PC.



ASUS Fanless Chromebox est donc parfait pour les entreprises qui cherchent des moyens rationalisés d'améliorer l'efficacité du travail, et pour les travailleurs en nuage qui s'adaptent à différentes conditions de travail, notamment en travaillant à distance en toute sécurité, en collaborant numériquement et en organisant des vidéoconférences en douceur.



Sécurité et fiabilité



La Fanless Chromebox d'ASUS a été conçue à partir de zéro avec la sécurité en tête. Des mises à jour automatiques lui permettent de disposer en permanence des dernières mises à jour de logiciels et de sécurité pour rester à l'abri des virus, des logiciels malveillants et autres problèmes de sécurité.



Un support VESA verrouillable permet à la ASUS Fanless Chromebox d'être montée en toute sécurité dans divers endroits - comme au plafond, au mur ou sous des bureaux ou des comptoirs - pour répondre à tous les besoins des entreprises. En outre, un verrou de câble exclusif permet de sécuriser les connexions de câbles DC-in et HDMI dans les environnements commerciaux.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D