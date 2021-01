NVIDIA détaille le déploiement de sa fonction Resizable-BAR, et les produits éligibles.



NVIDIA a annoncé mardi le déploiement de son implémentation de la fonction BAR (registre d'adresses de base redimensionnable) du PCI-SIG pour certains produits GeForce. Cette fonction permet à votre CPU de voir la totalité de la mémoire vidéo de votre carte graphique sous la forme d'un bloc adressable, plutôt que par des ouvertures de 256 Mo.



Cela devrait améliorer certains types de charges de travail de rendu 3D, et les moteurs de jeu qui sont optimisés pour l'utiliser devraient voir leurs performances augmenter de manière tangible. AMD avait déjà introduit exactement la même fonction sous son nom commercial "Smart Access Memory", avec sa série Radeon RX 6000.







NVIDIA a annoncé que le support des barres redimensionnables sera disponible pour les cartes graphiques de bureau GeForce RTX série 30 "Ampere", les ordinateurs portables équipés de GPU mobiles RTX série 30 "Ampere" et les futurs produits. Ce support nécessite non seulement une carte graphique compatible, mais aussi une carte mère qui prend en charge cette fonction.



La plupart des principaux fabricants de cartes mères et d'ordinateurs de bureau OEM ont commencé à déployer la prise en charge des barres redimensionnables par le biais de mises à jour du micrologiciel UEFI. L'utilisation de cette fonction nécessite que votre machine fonctionne en mode UEFI natif (avec CSM désactivé).



TECHPOWERUP