Gainward annonce les cartes graphiques GeForce RTX 3060 GHOST et Pegasus.



En tant que marque leader sur le marché des graphiques enthousiastes, Gainward est fier de présenter les nouvelles séries NVIDIA GeForce RTX 30 - Gainward GeForce RTX 3060 Ghost et Gainward GeForce RTX 3060 Pegasus. Avec son architecture efficace et performante et la deuxième génération de NVIDIA RTX, le GeForce RTX 3060 apporte des capacités de raytracing matérielles étonnantes et la prise en charge de NVIDIA DLSS et d'autres technologies.











Comme tous les GPU de la série RTX 30, le RTX 3060 supporte le trio de tête des innovations de jeu GeForce : NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex et NVIDIA Broadcast, qui accélèrent les performances et améliorent la qualité de l'image. Associées au raytracing en temps réel, ces technologies sont à la base de la plate-forme de jeu GeForce, qui apporte des performances et des fonctionnalités inégalées aux jeux et aux joueurs du monde entier.











La série Gainward GeForce RTX 3060 Ghost est dotée d'un refroidisseur à double ventilateur et d'un éclairage RGB, la série RTX 3060 Pegasus est dotée d'un refroidisseur à simple ventilateur et d'un éclairage RGB sur le dessus du VGA.



Les deux refroidisseurs offrent un faible niveau acoustique, même dans un environnement de jeu très chargé, ainsi qu'une fonction "Zero RPM". La Gainward GeForce RTX 3060 Ghost OC et la Gainward GeForce RTX 3060 Pegasus OC sont sur-cadencées en usine, ce qui apporte une fréquence d'images supplémentaire pour les amateurs de jeux les plus exigeants, les utilisateurs feront l'expérience d'une toute nouvelle classe de l'environnement de jeu 4K aux performances améliorées avec elle.



TECHPOWERUP