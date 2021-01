Apacer annonce les SSD SATA AS340X et AS350X.



Apacer, un des principaux fabricants de stockage numérique, a récemment lancé sa nouvelle génération de SSD - les AS340X et AS350X. Le "X" dans le nom signifie "exploration", car le produit explore des limites de vitesse jusqu'alors inconnues. L'AS340X et l'AS350X utilisent une interface de transmission SATA III de pointe, offrant des vitesses de lecture/écriture de l'AS340X allant jusqu'à 550/520 Mo/s et de l'AS350X allant jusqu'à 560/540 Mo/s. Ces excellentes performances offrent aux utilisateurs une expérience de démarrage ultra-rapide.



L'AS340X et l'AS350X sont les derniers SSD de milieu et de haut de gamme d'Apacer. Ils utilisent une nouvelle génération d'interface SATA III et offrent des vitesses de transmission de 6 Gb/s, ce qui permet à l'AS340X d'atteindre des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 550/520 Mo/s et à l'AS350X des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 560/540 Mo/s. Grâce à la vitesse fulgurante de l'AS340X et de l'AS350X, les joueurs et les consommateurs exigeant un excellent rapport qualité/prix n'ont pas besoin de chercher plus loin.











Premier choix pour les mises à niveau informatiques



Les performances d'accès à haut débit des AS340X et AS350X offrent aux utilisateurs une expérience informatique supérieure. Le démarrage et l'exécution des programmes s'effectuent en quelques secondes seulement. Ces lecteurs sont le choix idéal pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. En termes de capacité, l'AS340X offre des options telles que 120 Go, 240 Go, 480 Go et 960 Go, tandis que l'AS350X offre 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To, ce qui permet de répondre aux besoins variés des différents utilisateurs. Grâce au logiciel SSD Utility d'Apacer, les utilisateurs sont en mesure de surveiller toutes les informations pertinentes sur l'état de leurs disques sans frais supplémentaires.



D'excellentes performances avec une durabilité et une stabilité optimisées











Les AS340X et AS350X adoptent une technologie d'algorithme de mise en cache SLC intelligente, utilisant une architecture de cache en couches avancée pour améliorer les performances du SSD. Ils intègrent également une technologie de nivellement de l'usure et des fonctions de correction d'erreurs. Ces caractéristiques à valeur ajoutée contribuent à prolonger la durée de vie du SSD, à améliorer la stabilité opérationnelle et à garantir que le produit conserve des performances constantes même après des années d'utilisation. Les modèles AS340X et AS350X d'Apacer bénéficient d'une garantie mondiale de trois ans, ce qui permet aux utilisateurs de profiter des frissons de la vitesse aujourd'hui et dans un avenir lointain.



