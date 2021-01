ARCTIC nous propose des nouveaux ventilateurs en 120 mm : Les BioniX P120 A-RGB.



ARCTIC, l'un des principaux fabricants de refroidisseurs et de composants pour PC à faible bruit, met sur le marché pour la première fois un puissant ventilateur de boîtier à LED avec son BioniX P120 A-RGB. Ce ventilateur de 120 mm à pression optimisée et contrôlé par PWM est équipé de 12 LED RVB adressables pour une expérience de couleur personnalisable.



Les pales du ventilateur du BioniX P120 A-RGB génèrent un flux d'air ciblé, assurant un refroidissement très efficace même avec une résistance à l'air accrue sur les dissipateurs, les radiateurs et les évents des boîtiers couverts. Le moteur ARCTIC nouvellement développé et les roulements de haute qualité assurent un fonctionnement sans faille et une durée de vie particulièrement longue. La vitesse du ventilateur du BioniX P120 A-RGB peut être réglée de manière synchrone avec d'autres ventilateurs dans la plage de vitesse de 400 à 2300 tr/min.











Avec de nombreuses cartes mères de fabricants courants, les LED sont commandées directement par une connexion A-RGB sur la carte mère ; elles peuvent aussi être commandées à l'aide d'un contrôleur externe avec télécommande. Le contrôleur est inclus dans le paquet de trois ventilateurs BioniX P120 A-RGB.



Le nouveau ventilateur BioniX P120 A-RGB est également impressionnant en termes d'installation et d'extensibilité. Il est équipé de deux connecteurs à 8 broches qui servent d'entrée et de sortie pour transmettre les signaux du ventilateur et de l'éclairage. Cela simplifie considérablement le câblage. Un bloc de connecteurs est inclus dans le volume de livraison pour une connexion en série sans fil.











Voici les principales caractéristiques :



- A-RGB pour un éclairage librement configurable,

- Un flux d'air ciblé pour un rendement élevé sur les dissipateurs de chaleur et les radiateurs,

- Installation et extension faciles grâce à la technologie des connecteurs,

- Gestion modulaire des câbles,

- Fonctionnement très silencieux grâce à des pales de ventilateur nouvellement développées,

- Le signal PWM régule la vitesse du ventilateur.



Disponibilité et Prix



Le BioniX P120 A-RGB est maintenant disponible à l'unité à 24.99 Dollars ainsi qu'en lot de 3 BioniX P120 A-RGB + contrôleur à 54.99 Dollars.



TECHPOWERUP