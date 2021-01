CD Projekt s'excuse pour la sortie de Cyberpunk 2077 et montre la feuille de route pour 2021.







Le lancement de Cyberpunk 2077 a été remarqué par tout le monde. Certains sont plus fins avec les bugs et les performances, d'autres sont laissés incroyablement agités. Hier, CD Projekt a publié une déclaration dans laquelle il s'excusait et montrait ses plans pour le jeu en 2021.



Pour voir la vidéo : Cliquez ICI.



Marcin Iwinski, le co-fondateur de CD Projekt, a expliqué dans une courte vidéo de 5 minutes que le principal coupable du lancement chaotique de Cyberpunk 2077 était de devoir travailler à la maison, ce qui rendait très difficile l'amélioration de la version pour consoles de la génération précédente. En gros, ils accusent COVID-19. Je veux dire qu'environ 9 ans de temps de développement ont été utilisés pour Cyberpunk 2077.



Voici la feuille de route :







Il a indiqué qu'ils n'avaient jamais imaginé être dans ce pétrin et qu'il était peu probable que quelque chose de similaire se produise. Cela dit, il a assuré qu'ils font tout leur possible pour corriger leur erreur et arranger le jeu.



Selon une feuille de route, aucun des plans n'a changé, et c'est que les patchs 1.1 et 1.2 restent en tête pour les prochaines semaines, afin de pouvoir lancer les premiers DLC gratuits peu après et, dans la dernière étape de l'année, apporter la version de la prochaine génération pour les nouvelles consoles. Cette dernière sera réalisée en même temps que les nouveaux patchs qui arriveront dans les prochains mois.



THE GURU3D