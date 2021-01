THE GURU3D nous propose le test du : Corsair 5000D.



Corsair revient avec un nouveau châssis ; cette fois, le 5000D est mis à l'épreuve. Il s'agit d'un châssis spacieux et innovant, doté de nombreuses caractéristiques, d'options de dissimulation et de dégagements pour votre nirvana du refroidissement liquide. Et bien sûr, il est aussi très esthétique. Tout comme la 4000D, la 5000D n'a pas vraiment été une surprise, et je suppose qu'une boutique en ligne roumaine a en quelque sorte craché le morceau il y a un mois. Il y aura plusieurs références basées sur ce design, une référence RGB hautement activée, un modèle de flux d'air (à partir d'une maille), et le modèle plus basique mais magnifique que nous allons tester aujourd'hui avec un joli verre trempé dans un design noir (le blanc sera également en option).



Entre ce 4000D et ce 5000D, en regardant le produit de face, vous pourriez imaginer qu'il en est de même, mais ce n'est pas le cas. Les entrailles sont très différentes. Avec 66,25 litres, la capacité du 5000D est nettement plus importante. De plus, les entrées/sorties sont complétées par un port USB-A supplémentaire, ce qui porte le total à deux. Il y a également un port USB-C, suivi d'un port audio combiné pour le microphone et le casque. Les boîtiers du 5000D sont beaucoup plus grands et plus longs que leurs petits frères. 5000D et refroidissement vont de pair ; il est maintenant possible de placer un radiateur de 360 mm à côté de la carte mère, ou trois ventilateurs de 120 mm, bien sûr.







Le modèle standard 5000D a une façade fermée, et la variante Airflow a une maille ouverte. Une caractéristique remarquable est le système "RapidRoute" pour la gestion des câbles, une gouttière pré-installée avec des bandes Velcro, de sorte que vous devriez pouvoir créer facilement une station de câble propre à l'arrière. Et ce n'est pas tout, cette face arrière est également pourvue d'une porte, qui permet de guider le tout.



Il y a un emplacement pour de nombreux ventilateurs de 120 mm ou 140 mm dans le boîtier ; en ce qui concerne le refroidissement par eau, vous pouvez monter un ventilateur de 360 mm/280 mm à l'avant, un de 360 mm/280 mm sur le dessus et, à côté du plateau de la carte mère, un de 360 mm ou 240 mm. L'alimentation électrique est cachée dans son propre cylindre blindé, qui comporte également une cage de disque dur de 3,5 pouces (amovible) pouvant accueillir deux disques.



Derrière la porte de la carte mère (nous vous montrerons plus tard), vous apercevrez trois autres supports de 2,5 pouces. En plus des sept emplacements d'extension, deux autres sont placés verticalement si vous souhaitez monter votre GPU en rotation. L'entrée/sortie du haut consiste en une variété de ports USB-c, USB-a, et un port audio combiné pour le microphone et le casque. Jetez un coup d'œil, puis nous poursuivrons l'examen.



Le châssis que nous testons est le 5000D standard, qui se vend à 150 Dollars.



Voici la fiche technique :







