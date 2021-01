Un bug NTFS critique dans Windows 10 peut corrompre le système de fichiers HDD/SSD.



Permettez-moi de commencer en déclarant :



N'essayez pas de reproduire/essayer de reproduire ce que nous écrivons ici dans cet article, car c'est très dangereux. Une nouvelle vulnérabilité dans Windows 10 a été détectée, en particulier si vous avez un disque dur/SSD formaté en NTFS.



Et oui, NTFS si c'est ce que tout le monde utilise sous Windows 10. Expliqué dans son essence la plus simple, le bug provoque le déclenchement du système de fichiers/volume sur une unité de stockage (formatée en NTFS) pour devenir corrompu. Tout ce que vous avez à faire est de taper une ligne de commande, et vous pouvez le faire avec des privilèges limités, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'être un administrateur. Et cela constitue en soi une grande vulnérabilité.



N'essayez pas vous-même !



Vous avez été averti :







L'exécution de cette seule ligne de commande provoque des erreurs sur le disque dur qui corrompent immédiatement le système de fichiers. L'utilisateur est alors obligé de redémarrer l'ordinateur pour réparer le système de fichiers endommagé. Le problème a été découvert par le chercheur en infosec Jonas L. Un disque peut être corrompu simplement en accédant à l'attribut NTFS $ i30 dans un dossier. La ligne de commande présentée ci-dessous est un exemple précis de commande qui peut endommager le système de fichiers d'un disque.



L'attribut Windows ntfs index, ou chaîne $ i30, est associé à un répertoire qui contient une liste de fichiers et de sous-dossiers d'un dossier. Dans certains cas, l'index ntfs peut également contenir des fichiers et des dossiers supprimés, ce qui peut être utile pour envoyer le rapport de problème à Microsoft. Il n'est pas clair pourquoi l'accès à cet attribut endommage le disque, Jonas parie qu'une clé de registre qui aiderait à diagnostiquer le problème ne fonctionne pas. Après avoir exécuté la commande dans l'invite de commande de Windows 10 et appuyé sur Entrée, l'utilisateur verra un message d'erreur disant "Le fichier ou le dossier est corrompu et ne peut être lu".



Windows 10 commencera immédiatement à afficher des notifications demandant à l'utilisateur de redémarrer son PC et de récupérer le volume du disque endommagé. Au redémarrage, une vérification du disque est effectuée pour réparer le disque dur, rapporte le site web néerlandais Hardware Info, dont la source est le journal Securitynewspaper.







La vulnérabilité a été découverte autour de la mise à jour de Windows 10 avril 2018 et n'a pas été résolue à ce jour. Selon un porte-parole de Microsoft, une solution est en cours d'élaboration dès que possible.



