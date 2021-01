[CES2021] ASUS ROG XG Mobile, un dock graphique externe pour ROG Flow X13.



Outre l'annonce de son dernier portable de jeu ROG Flow X13 de 13 pouces, ASUS a également dévoilé une nouvelle station d'accueil graphique externe très intéressante pour accompagner ce portable. Surnommée ROG XG Mobile GV301, cette station d'accueil graphique externe est conçue pour augmenter les capacités du ROG Flow X13, le transformant en un appareil de jeu portable puissant et léger. Et bien que les stations d'accueil graphiques elles-mêmes ne soient pas nouvelles, celle-ci se distingue par sa portabilité, la taille de la station d'accueil étant similaire à celle d'un second ordinateur portable.







Dans une perspective de haut niveau, la station d'accueil graphique est à la hauteur de son nom. Au cœur de la station d'accueil se trouve bien sûr un GPU haute performance, avec ASUS qui utilise les nouveaux adaptateurs RTX 3070 et 3080 de NVIDIA pour ordinateurs portables, qui représentent tous deux une avancée significative par rapport à l'adaptateur graphique GeForce GTX 1650 intégré dans le Flow X13. En outre, la station d'accueil peut alimenter le Flow X13 - grâce à son alimentation intégrée de 280 W - et offre plusieurs ports, notamment HDMI et DisplayPort, une prise Gig Ethernet, 4 ports USB-A 3.2 Gen 1 et un lecteur de carte SD intégré.







Notamment, comme certains efforts passés pour fournir des stations d'accueil graphiques pour les ordinateurs portables légers et fins, ASUS opte ici pour une connexion propriétaire plutôt que de se fier à Thunderbolt. Le connecteur non nommé est divisé en deux segments, l'un transportant des données PCIe 3.0 x8, l'autre un connecteur USB-C pour l'alimentation et les données USB. Cela limite considérablement la compatibilité de la station d'accueil, mais elle fournit deux fois plus de bande passante PCIe que Thunderbolt 3 ou 4 ne le ferait autrement.







Comme mentionné précédemment, l'un des objectifs de conception d'ASUS pour le ROG XG Mobile est la portabilité, afin qu'il puisse être transporté avec le Flow X13 plutôt que de servir de quai relativement statique à la maison. À cette fin, la station d'accueil a une épaisseur de 29,6 mm et un encombrement de 208 mm x 155 mm, ce qui la rend comparable en taille à un deuxième ordinateur portable. Il pèse également un poids similaire (bien qu'un peu plus dense) à un plat de 1 kg. ASUS fournit une housse avec le Flow X13 pour transporter à la fois l'ordinateur portable et le XG Mobile, ce qui simplifie quelque peu ce processus.







Le lancement du ROG XG Mobile est prévu pour ce trimestre, la tarification devant être annoncée.



ANANDTECH