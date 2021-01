[CES2021] Acer présente les ordinateurs portables Nitro et Aspire alimentés par AMD des processeurs Ryzen 5000 Mobile.



Acer a annoncé aujourd'hui de nouveaux ordinateurs portables de jeu Nitro 5, ainsi que de nouveaux ordinateurs portables Aspire 5 et 7, équipés de processeurs mobiles AMD Ryzen série 5000. Les nouveaux et puissants processeurs mobiles AMD Ryzen offrent des performances rapides et efficaces pour les ordinateurs portables. Avec jusqu'à 8 cœurs de puissance de traitement, ils combinent une mémoire haute bande passante à faible consommation d'énergie et jusqu'à deux fois le débit de données atteint par la génération précédente de RAM, ce qui les rend idéaux pour les nouveaux ordinateurs portables Nitro et Aspire.



Les GPU pour ordinateurs portables NVIDIA GeForce RTX série 30, alimentés par l'architecture NVIDIA Ampere, multiplient par deux l'efficacité énergétique, accélèrent considérablement les performances et introduisent les technologies Max-Q de troisième génération pour des conceptions minces et légères. Les GPU pour ordinateurs portables GeForce RTX série 30 offrent des expériences de jeu époustouflantes dans Cyberpunk 2077 et d'autres grands titres, et permettent aux créateurs de produire un contenu incroyable en utilisant des centaines d'applications accélérées par le GPU.



L'Acer Nitro 5 est une ligne de portables magnifiquement équilibrés destinée aux joueurs occasionnels qui sont prêts à faire mieux. Ces appareils ont été conçus avec soin afin de répondre aux besoins de tous les passionnés de PC, qu'il s'agisse d'explorer le catalogue de titres de jeux qui ne cesse de s'enrichir ou d'éditer des montages de gameplay.



Les gammes Acer Aspire 5 et Aspire 7 sont des ordinateurs portables puissants, bien arrondis et au design sobre, idéaux pour les utilisateurs plus conventionnels qui se soucient particulièrement des performances, de la qualité d'affichage, du poids et de la durée de vie des batteries. La série Aspire a pour but de fournir aux utilisateurs tout ce qui est nécessaire pour s'exprimer et exprimer leurs passions.



Acer Nitro 5 - Entrez dans le jeu







La populaire gamme d'ordinateurs portables de jeu Nitro 5 d'Acer bénéficie d'une mise à niveau significative avec l'ajout d'un processeur mobile AMD Ryzen 9 5900 HX et d'un GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 3080, une combinaison puissante idéale pour les amateurs de jeux. Pour compléter ce puissant combo CPU/GPU, deux emplacements sont prévus pour un M.2 PCIe et/ou un SSD SATA (supportant jusqu'à 2 TB NVMe SSD/2 TB HDD), jusqu'à 32 GB de DDR4 3200 RAM et une mise en réseau rapide via le support Killer E2600 et le Wi-Fi 6[1]. Pour les joueurs qui veulent en avoir pour leur argent, Nitro 5 contient tous les éléments clés nécessaires pour une expérience de jeu sans compromis.



Les nouveaux ordinateurs portables Nitro 5 sont disponibles avec des écrans de 15,6 ou 17,3 pouces, avec un écran quadruple haute définition (QHD) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz ou un écran haute définition complet (FHD) avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 360 Hz. Avec un temps de réponse de 3 ms, les images sont nettes avec un minimum d'images fantômes. Acer a également conservé des couleurs vives grâce à un panneau de 300 pixels qui couvre 100 % de la gamme de couleurs sRGB, et a rendu l'écran plus attrayant en augmentant son rapport écran/corps à 80 % grâce à des cadres étroits de 0,27 pouce (7,02 mm).



Deux ventilateurs, la technologie Acer CoolBoost et quatre orifices d'échappement stratégiquement placés permettent au Nitro 5 de fonctionner au frais. La technologie CoolBoost surveille la vitesse du ventilateur et l'augmente si nécessaire pour optimiser les performances totales. Les utilisateurs peuvent surveiller et gérer le système en temps réel avec NitroSense, ce qui leur permet de contrôler la gestion thermique, la vitesse des ventilateurs et bien plus encore.



Acer Aspire 7 - Des performances puissantes et un design fin pour les utilisateurs nomades







Les nouveaux modèles de la gamme Aspire 7 sont équipés du nouveau et puissant processeur mobile AMD Ryzen 5000 associé à un GPU NVIDIA GeForce GTX 1650, ce qui les rend parfaitement adaptés aux besoins exigeants des professionnels et des amateurs. Son design épuré et discret séduira ceux qui préfèrent un style subtil, en particulier lorsqu'ils travaillent sur la route ou au bureau d'un client.



Toute cette puissance est logée dans un châssis pesant seulement 2,15 kg, ce qui le rend suffisamment portable pour travailler en déplacement sans compromettre les performances. Avec jusqu'à 32 Go de mémoire DDR4 et un SSD PCIe de 1 To, c'est une puissante machine de productivité qui est prête à relever un défi.



Il est également doté de la connectivité la plus récente, avec l'USB-C pour un transfert de données ultra-rapide jusqu'à 5 Gbps. Le Wi-Fi 6 (802.11ax) à double bande améliore le débit moyen du réseau jusqu'à 3 fois et réduit la latence jusqu'à 75 % par rapport au Wi-Fi 5 (802.11ac).



Sa conception mince comprend un superbe écran FHD de 15,6 pouces avec un cadre étroit, offrant un rapport écran/corps de 81,61 %. Acer Color Intelligence et Acer ExaColor travaillent en tandem pour fournir des visuels d'une grande précision. Acer Color Intelligence offre un affichage plus brillant et plus vif avec une charge CPU réduite. Il ajuste dynamiquement le gamma et la saturation en temps réel pour optimiser la couleur et la luminosité de l'écran sans écrêtage ni sur-saturation.



Enfin, sa conception thermique offre de multiples modes de refroidissement, garantissant que l'ordinateur portable fonctionne de manière froide et silencieuse. D'une simple pression sur le raccourci "Fn+F", la vitesse du ventilateur peut être alternée entre silencieux, normal ou performance.



Acer Aspire 5 - Des performances abordables pour les multitâches







Le tout dernier Aspire 5 est également doté de nouveaux et puissants processeurs mobiles AMD Ryzen 5000, de graphiques AMD Radeon RX 640, de 24 Go de mémoire et d'un NVMe M.2 PCIe SSD de 1 To et/ou d'un disque dur de 2 To. Les blogueurs amateurs, les photographes et les étudiants à la recherche d'un appareil abordable mais puissant trouveront dans l'Aspire 5 tout ce qu'il faut pour les aider à alimenter une foule d'applications afin de répondre rapidement et efficacement à leurs besoins multitâches.



Son design fin de 17,95 mm (0,70 pouce) et son couvercle en aluminium sablé lui confèrent un aspect poli et élégant. Sa conception à bord étroit entoure un écran FHD IPS de 15,6 pouces, qui comprend également les technologies BlueLightShield d'Acer pour réduire l'émission de lumière bleue potentiellement nocive.



Comme l'Aspire 7, il offre également la toute dernière connectivité avec l'USB-C pour un transfert de données ultra-rapide, le Wi-Fi 6 bi-bande (802.11ax) et une conception thermique avec plusieurs modes de refroidissement.



Prix et disponibilité



L'Acer Nitro 5 de 15 pouces (AN515-45) sera disponible en Amérique du Nord à partir de février à 749.99 Dollars ; en EMEA [avec une configuration de départ composée d'un processeur mobile AMD Ryzen 7, d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 et d'un SSD de 512 Go] en février à partir de 1 299 euros.



Le Nitro 5 17 pouces (AN517-41) sera disponible en Amérique du Nord en février à partir de 849.99 Dollars, en EMEA [avec une configuration de départ composée d'un processeur mobile AMD Ryzen 7, d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 et d'un SSD de 512 Go] en février à partir de 1 299 euros.



L'Acer Aspire 7 (A715-42G) sera disponible en Amérique du Nord en mars à partir de 749.99 Dollars et dans la zone EMEA en février à partir de 899 euros.



L'Acer Aspire 5 (A515-45) sera disponible en Amérique du Nord en mars à partir de 549.99 Dollars, dans la zone EMEA en février à partir de 699 euros.



TECHPOWERUP