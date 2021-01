[CES2021] ASUS annonce le ROG Swift PG32UQ.



Le moment décisif actuel en matière de performances graphiques fait que tout le monde se joint à la fête de l'Ultra HD. Les dernières cartes graphiques pour PC facilitent plus que jamais les jeux en 4K à taux de rafraîchissement élevé, et les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X prennent enfin en charge les graphiques 4K avec des images à plage dynamique élevée (HDR) et des taux de rafraîchissement élevés via l'interface HDMI 2.1. Pour répondre à cette nouvelle richesse de puissance de pixel, nous avons créé le ROG Swift PG32UQ, que nous dévoilerons au CES 2021.



Le réseau de pixels 4K du PG32UQ mesure 32" sur sa diagonale, pour une densité de 138 PPI. Cette taille est un bon équilibre entre une image nette et le maintien de la lisibilité du texte et des éléments de l'interface utilisateur sans mise à l'échelle. Le magnifique panneau IPS a un temps de réponse gris à gris de seulement 1 ms. Ces pixels rapides permettent des mouvements sans flou ni image fantôme aussi nets que ceux des panneaux TN rapides, mais avec la reproduction des couleurs et les angles de vue améliorés de l'IPS.











Les teintes lumineuses affichées par le ROG Swift PG32UQ couvrent 98% de l'espace couleur DCI-P3 cinématographique. Pour vous garantir une image aussi naturelle et précise que possible, nous calibrons chaque PG32UQ en usine à un Delta E moyen inférieur à deux. La large gamme, la précision des couleurs de premier ordre et une luminosité de pointe élevée lui valent la conformité VESA DisplayHDR 600, garantissant que les jeux et le contenu HDR sont toujours présentés comme leurs créateurs l'ont prévu.





Pour une compatibilité totale avec les consoles de nouvelle génération, le PG32UQ offre deux connexions HDMI 2.1 avec prise en charge plug-and-play pour des fonctions conviviales comme le mode automatique à faible latence, des taux de rafraîchissement variables et un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz. Les joueurs sur PC peuvent également utiliser les entrées DisplayPort 1.4 à large bande passante pour déverrouiller le taux de rafraîchissement maximal de l'écran, et ces ports utilisent la compression de flux d'affichage (DSC) VESA pour assurer une reproduction complète des couleurs par pixel, même à 4K et 144Hz.



Même si votre système ne peut pas pousser le taux de rafraîchissement de 144 Hz en permanence, le PG32UQ vous offrira une expérience de jeu fluide et réactive. Il prend actuellement en charge les technologies HDMI 2.1 à taux de rafraîchissement variable et AMD FreeSync Premium Pro, et la certification NVIDIA G-Sync Compatible est en cours.



Que vous possédiez un PC de jeu équipé d'une carte graphique NVIDIA ou AMD récente, ou l'une des dernières consoles PlayStation ou Xbox, vous bénéficierez toujours des avantages de la technologie de taux de rafraîchissement variable : pas de déchirure, pas de saccades, et un gameplay doux et réactif. Notre technologie exclusive ELMB Sync peut également être activée sur le PG32UQ pour des mouvements plus nets, même si la fréquence d'images varie dans le temps.



Le PG32UQ est également doté de la technologie ASUS Variable Overdrive. L'overdrive est une technique courante utilisée pour réduire le temps nécessaire à un pixel pour passer d'une couleur à une autre sur un écran LCD. Un jeu rapide fonctionnant à un nombre très élevé d'images par seconde (FPS) aura meilleure allure avec un réglage d'overdrive plus élevé, tandis qu'un titre graphiquement intensif fonctionnant à 60 FPS pourrait présenter des artefacts d'overdrive à ce même réglage.



Modifier constamment ce réglage manuellement est une corvée, mais le ROG Swift PG32UQ applique automatiquement la bonne quantité d'overdrive, même si la fréquence d'images change au fil du temps. Cinq niveaux de contrôle de l'overdrive variable vous permettent de régler l'agressivité de la fonction sur toute la plage de fréquence de rafraîchissement pour une visualisation idéale du contenu à l'écran.



Un moniteur est cependant plus que la somme de ses caractéristiques techniques. Le ROG Swift PG32UQ offre un style éblouissant. Son châssis d'inspiration cybernétique, son socle robuste réglable en hauteur et l'éclairage Aura Sync sur le logo ROG à l'arrière donnent un look sans équivoque ROG. La lunette extra-fine sur trois des bords offre également une vue presque sans couture dans les réseaux de moniteurs multiples.



Une paire de ports USB et une sortie casque offrent également des connexions pratiques pour les périphériques. Nos fonctions exclusives GamePlus et GameVisual ajoutent des commodités logicielles OSD comme des profils spécifiques au contenu, des compteurs FPS, des placements en croix, et bien plus encore.



Voici une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP