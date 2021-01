[CES2021] ASUS annonce les souris de jeu sans fil ROG Gladius III et Gladius III.

ASUS annonce les souris de jeu sans fil ROG Gladius III et Gladius III.



Les souris de la série ROG Gladius accompagnent depuis longtemps les joueurs dans leur chemin vers le cercle des gagnants. Au CES 2021, nous rassemblons toutes les dernières améliorations apportées aux souris de jeu dans la série Gladius III. La Gladius III de classe championnat et la Gladius III Wireless associent un tout nouveau design à une foule de technologies de pointe, notamment de nouvelles prises d'interrupteur, de nouveaux capteurs et la connectivité sans fil disponible.











La forme hybride de la Gladius III est la prochaine évolution de la série ROG Gladius. Elle est soigneusement sculptée pour s'adapter aux styles de prise de la paume, des griffes et du bout des doigts comme un gant. Le duo ROG Gladius III a également fait ses preuves en salle de sport. Le poids du Gladius III Wireless a chuté de 35%, passant de 130 g à 89 g. Cela le rend parfait pour les réactions en une fraction de seconde et les mouvements de fouet.



La version filaire est encore plus légère, avec 79 g. Son faible poids permet d'éviter les tensions sur les poignets et les bras pendant les sessions de jeu marathon, tout comme nos pieds de souris ROG Omni 100% PTFE et les câbles Paracord ROG très souples et à faible traînée. Sur la Gladius III Wireless, le câble est détachable et se connecte à un port USB de type C très pratique.



Il y a au total six boutons programmables dans le corps de la souris, mais les stars du spectacle sont les deux boutons principaux de la souris et les interrupteurs qui se trouvent en dessous. Chaque interrupteur principal se trouve dans une prise d'interrupteur à bouton-poussoir ROG II, un système exclusif d'échange rapide qui vous permet de remplacer facilement les interrupteurs par n'importe quel modèle à trois broches compatibles.



Pour la première fois, il est également prêt pour une nouvelle génération de commutateurs optiques à cinq broches. La structure renforcée de ces prises réduit également l'oscillation de l'interrupteur, ce qui améliore la sensation tactile et la précision du clic.



En plus de prolonger la durée de vie de la souris, le Push-Fit Switch Socket II vous permet de personnaliser le type d'interrupteur et la sensation pour votre préférence personnelle en utilisant une large gamme de micro-interrupteurs compatibles. Une paire d'interrupteurs supplémentaire est incluse dans la boîte au cas où les unités préinstallées tomberaient en panne.



Nous sommes très fiers de la connectivité sans fil du ROG Gladius III Wireless. La souris utilise notre technologie RF la plus avancée à ce jour. Son protocole de données optimisé permet d'obtenir une latence totale de moins de 1 ms, la plus faible du marché. Nous avons également veillé à ce que l'interrogation des données soit fluide et sans gigue, afin que les mouvements de votre main soient transmis de manière cohérente et prévisible.



Outre la connectivité à 2,4 GHz, le ROG Gladius III Wireless prend en charge Bluetooth 5.1 LE et peut stocker jusqu'à trois paires d'appareils pour un confort de déplacement. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour sélectionner les modes 2,4 GHz, Bluetooth ou filaire, et un bouton dédié vous permet de basculer facilement entre les appareils en mode Bluetooth.



Le capteur situé sous les deux souris Gladius III est une toute nouvelle unité optique avec une résolution allant jusqu'à 19 000 ppp, capable de supporter une accélération de 50 g et un suivi jusqu'à 400 pouces par seconde. Nous avons fait en sorte que ce capteur offre un suivi 1:1 pour des mouvements précis au pixel près, et qu'il soit dépourvu d'angle de prise de vue gênant ou d'autres traitements de mouvement. Que vous jouiez à des jeux de tir à fort indice d'octane ou que vous passiez un bon moment à planifier vos conquêtes dans des jeux de stratégie en temps réel, le ROG Gladius III suivra les mouvements les plus subtils avec une précision extrême.



Les interrupteurs faciles à utiliser et le câble détachable prolongent la durée de vie de la souris en permettant des réparations faciles. Nous avons inclus un jeu de pieds de souris supplémentaire dans la boîte pour vous éviter de devoir passer au crible des listes interminables d'adresses électroniques à la recherche de pièces de rechange.



Comme indiqué, la ROG Gladius III est livrée avec une paire supplémentaire de commutateurs optiques Omron dans la boîte pour les boutons principaux au cas où l'on devrait abandonner le fantôme. La version sans fil est dotée d'un emplacement dédié pour stocker le dongle 2,4 GHz à l'intérieur du corps afin que vous ne le perdiez pas lorsque vous êtes en déplacement pour le travail, l'école ou une session de jeu.



La qualité de fabrication et l'attention portée aux détails ne s'arrêtent pas là. Comme les différentes configurations et les différents utilisateurs nécessitent des réglages uniques, nous avons augmenté la mémoire embarquée du ROG Gladius III pour sauvegarder un total de 5 profils, facilement sélectionnables grâce au bouton de profil dédié situé sur la face inférieure. Les options de personnalisation s'étendent aux trois zones d'éclairage Aura Sync présentes sur le logo, à la roue de défilement et à un panneau latéral anti-griffe gravé au laser et orné d'un motif cyber-texte futuriste.



TECHPOWERUP