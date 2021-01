Premier routeur WiFi 6E au monde - ROG Rapture GT-AXE11000.



ASUS présente le premier routeur WiFi 6E au monde avec une puissante bande de 6GHz - le routeur de jeu ROG Rapture GT-AXE11000. Le ROG Rapture GT-AXE11000 dispose de la nouvelle bande de fréquence 6GHz, avec jusqu'à 7 canaux supplémentaires de 160MHz et une capacité d'appareil massivement étendue. Il ouvre une nouvelle ère de Wi-Fi, en offrant des vitesses WiFi combinées allant jusqu'à 11 Gbps, une agrégation WAN de 2 Gbps et un WAN/LAN de 2,5 Gbps pour la diffusion en continu 4K/8K sur des réseaux à forte densité de population.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Le ROG Rapture GT-AXE11000 est doté de fonctions logicielles avancées, notamment l'accélération de jeu à trois niveaux, la fusion VPN, ASUS AiMesh et ASUS AiProtection Pro pour un contrôle total du réseau de jeu. Le routeur de jeu est doté d'un éclairage RGB intelligent qui peut être configuré pour refléter l'état du réseau via l'application ASUS Router.







Accélération des jeux à trois niveaux



Le ROG Rapture GT-AXE11000 offre une accélération de jeu à trois niveaux pour augmenter le trafic du jeu à chaque étape. Cela permet de réduire les taux de ping et la latence du jeu pour une expérience de jeu étonnante.



Fusion VPN



VPN Fusion vous permet de gérer à la fois un VPN et une connexion Internet ordinaire - simultanément ! Ainsi, même si d'autres utilisateurs du réseau ont besoin d'utiliser un VPN, vous pouvez toujours profiter de vitesses de jeu maximales.



ASUS AiMesh



ASUS AiMesh vous permet de créer un réseau WiFi dans toute la maison en utilisant le GT-AXE11000 avec plusieurs routeurs ASUS. AiMesh est puissant, flexible et vous pouvez utiliser un mélange de modèles de routeurs ASUS. ASUS AiMesh vous permet de gagner du temps grâce à un contrôle central et à une capacité d'itinérance transparente.



ASUS AiProtection Pro



Le ROG Rapture GT-AXE11000 est équipé de la solution AiProtection Pro de Trend Micro, avec des signatures de sécurité automatiques et régulièrement mises à jour pour protéger vos appareils et vos données personnelles contre les menaces Internet. Cette puissante solution de sécurité comprend des contrôles parentaux avancés, notamment la possibilité de bloquer des sites Web et des types d'applications mobiles spécifiques.



Prix et disponibilité



Le ROG Rapture GT-AXE11000 est désormais disponible en précommande chez les revendeurs partenaires du monde entier pour 549.99 Dollars aux États-Unis.



VORTEZ