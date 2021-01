GIGABYTE nous propose : Le AORUS Gen4 7000s SSD.



GIGABYTE annonce aujourd'hui le dernier AORUS Gen4 7000s SSD avec une vitesse de lecture allant jusqu'à 7GB/s. Amélioré par le contrôleur PCIe 4.0 de nouvelle génération avec NAND Flash 3D-TLC avancé, il augmente les performances jusqu'à 55% de plus que le SSD NVMe PCIe 4.0 de la génération précédente. Les SSD AORUS Gen4 7000s sont disponibles en deux variantes de capacité, 2 To et 1 To, avec une interface M.2 2280 pour faciliter l'installation. GIGABYTE a équipé une grande interface thermique en aluminium de différentes tailles et un tampon thermique double face avec un revêtement en Nanocarbone pour une meilleure dissipation de la chaleur.







Les SSD GIGABYTE AORUS Gen4 7000s équipent le dernier contrôleur à 8 canaux sélectionné par Phison E18 qui offre une vitesse de lecture allant jusqu'à 7000 Mo/s et une vitesse d'écriture allant jusqu'à 6850 Mo/s, soit 55 % plus rapide que le SSD PCIe 4.0 NVMe, deux fois plus rapide que le SSD PCIe 3.0 et jusqu'à 13 fois plus rapide que le SSD SATA. Amélioré par le contrôleur E18 de Phison, le SSD AORUS Gen4 7000s améliore non seulement le fonctionnement multitâche de l'IA, mais il met aussi en avant les créateurs de contenu, les joueurs et les utilisateurs avides de performances extrêmes. Pour garder le SSD au frais, GIGABYTE utilise un dissipateur thermique double face en aluminium spécialement conçu, avec un revêtement en nanocarbone. Il est équipé d'un coussin thermique à haute conductivité pour améliorer la dissipation de la chaleur de 30 % par rapport à un coussin thermique en métal.







Pour les constructeurs qui préfèrent une solution thermique plus extrême dans le même facteur de forme M.2 2280, l'AORUS Gen4 7000s SSD est disponible dans une autre version du dissipateur avec caloducs intégrés. Avec le même dissipateur de chaleur double face avec revêtement Nanocabon et la conception du tampon à haute conductivité, mais optimisé sur la hauteur et la zone de dissipation, l'AORUS Gen4 7000s SSD promet un refroidissement constant et des performances élevées. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur répartition thermique en fonction de leurs besoins personnels grâce à la conception réfléchie de GIGABYTE, qui assure un équilibre entre les hautes performances et les basses températures.



Le GIGABYTE AORUS Gen4 7000s SSD est disponible dans des capacités de 1 To et 2 To.



