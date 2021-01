[CES2021] CORSAIR nous propose son nouveau boitier PC : Le 5000D.



CORSAIR, leader mondial des périphériques de jeu haute performance et des composants pour les passionnés, a annoncé aujourd'hui une nouvelle série de boîtiers ATX de mi-tour, adaptés à presque toutes les constructions : le CORSAIR 5000D, le 5000D AIRFLOW, et le iCUE 5000X RGB. Chaque boîtier de la série 5000 offre une gestion des câbles simple et ordonnée grâce au système de gestion des câbles CORSAIR RapidRoute, un refroidissement exceptionnel grâce aux ventilateurs inclus dotés de la technologie CORSAIR AirGuide, et un intérieur spacieux pouvant accueillir plusieurs radiateurs, dont deux de 360 mm simultanément. Entre le style discret du 5000D, le flux d'air optimisé du 5000D AIRFLOW, et l'éclairage RGB accrocheur derrière quatre magnifiques panneaux de verre trempé du 5000X RGB, la série 5000 a un boîtier qui répond aux priorités de tout constructeur.







Lancé récemment dans la série 4000, le système de gestion des câbles CORSAIR RapidRoute a remporté un franc succès auprès des constructeurs de PC qui cherchent à minimiser les problèmes de routage des câbles tout en donnant à leur système un aspect propre et professionnel. La série 5000 va encore plus loin avec RapidRoute, avec une découpe dissimulée, assez large pour accueillir tous les principaux connecteurs de votre carte mère, et de multiples canaux de routage amovibles par lesquels vous pouvez faire passer tous vos câbles hors de vue. Avec une généreuse profondeur de 25 mm pour l'acheminement des câbles derrière la carte mère et une porte magnétique derrière laquelle vous pouvez cacher votre câblage, il est exceptionnellement facile de construire un PC de haut niveau qui soit aussi à la hauteur.







Les modèles 5000D et 5000D AIRFLOW comprennent deux ventilateurs de 120 mm dotés de la technologie CORSAIR AirGuide, construite avec des ailettes anti-vortex qui concentrent le flux d'air pour un refroidissement amélioré dirigé vers les composants les plus chauds de votre PC. Le 5000X RGB va encore plus loin avec trois ventilateurs SP120 RGB ELITE AirGuide inclus, équipés de huit LED RGB adressables individuellement chacun, contrôlés par un contrôleur CORE Lighting Node iCUE inclus et le logiciel CORSAIR iCUE.







L'intérieur spacieux des trois caisses offre un grand potentiel de refroidissement, avec de la place pour jusqu'à 10x 120mm ou 4x 140mm de ventilateurs de refroidissement. Un plateau de carte mère spécialisé avec des supports de ventilateur personnalisables vous permet d'installer un radiateur supplémentaire de 360 mm sur le côté d'un boîtier de la série 5000 pour renforcer votre refroidissement. La série 5000 peut accueillir jusqu'à 4x SSD de 2,5 pouces et 2x disques durs de 3,5 pouces, ainsi qu'une multitude de connexions E/S sur le panneau avant, dont un port USB 3.1 de type C et 2x ports USB 3.0, pour répondre à tous vos besoins.







Avec la gamme complète de fonctionnalités disponibles dans les trois cas, le seul choix est celui du style que vous préférez. Le 5000D est équipé d'un panneau frontal minimaliste en acier massif, avec des canaux de ventilation dédiés pour l'admission d'air. Le panneau avant en acier du 5000D AIRFLOW est perforé de découpes triangulaires pour un flux d'air maximal vers vos composants. Le 5000X RGB est une construction époustouflante, logée dans quatre panneaux de verre trempé, parfaite pour afficher l'éclairage RGB vibrant des ventilateurs SP RGB ELITE inclus et de tous vos composants RGB. Quel que soit le boîtier de la série 5000 que vous choisissez, une chose est sûre : vous aurez une construction immaculée qui gardera sa fraîcheur.



Disponibilité, garantie et prix



Le CORSAIR 5000D (164.99 Dollars), 5000D AIRFLOW (164.99 Dollars), et 5000X RGB (204.99 Dollars) sont disponibles immédiatement sur la boutique en ligne CORSAIR et le réseau mondial de détaillants et distributeurs agréés CORSAIR. Les CORSAIR 5000D, 5000D AIRFLOW, et 5000X RGB sont couverts par une garantie de deux ans, ainsi que par le réseau mondial de service clientèle et de support technique CORSAIR.



