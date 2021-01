[CES2021] MSI nous dévoile pleins de nouvelles choses !



MSI dévoile une gamme innovante de produits pour les jeux, les créateurs et les entreprises lors de son événement virtuel de lancement, "MSI Premiere 2021" : Tech For the Future".







"Nous sommes honorés de présenter notre nouvelle gamme de produits conçus pour faire passer les jeux, la création et l'informatique commerciale à un niveau supérieur. MSI a constamment consacré d'innombrables heures et recherches à la présentation de nouveaux produits technologiques au monde entier, et lors de la première d'aujourd'hui, vous découvrirez nos dernières offres haut de gamme qui seront lancées en 2021", a déclaré Sam Chern, vice-président du marketing chez MSI, lors du lancement virtuel de l'événement. "C'est l'heure du spectacle, et nous espérons que vous l'apprécierez".



MSI RTX 30 SEA HAWK







MSI s'associe au fabricant de refroidisseurs de liquide de renommée mondiale Asetek et a dévoilé le MSI RTX 30 SEA HAWK. Le MSI SEA HAWK est le produit d'une conception révolutionnaire avec une technologie éprouvée - qui vient d'être accélérée avec une mise à jour de la série GeForce RTX 30. Les avantages combinés du refroidissement par air et par liquide s'associent à un refroidissement par ventilateur dédié et à une solution tout-en-un de refroidissement par liquide en boucle fermée qui est efficace, silencieuse et ne nécessite absolument aucune maintenance.







Asetek a annoncé que le partenaire OEM MSI a introduit une nouvelle série de cartes graphiques basées sur l'architecture GPU NVIDIA Ampere pour les cartes graphiques GeForce RTX série 30. Les amateurs de technologie peuvent désormais pousser des fréquences d'overclock plus élevées ; les pros de l'eSport peuvent profiter d'un rythme de trame plus fluide pour les aider à rester "dans la zone" ; et les professionnels du travail graphique peuvent accélérer leur productivité et obtenir plus de résultats.



MSI GeForce RTX 30 SUPRIM Series







La série MSI SUPRIM, une nouvelle conception de carte graphique, transforme un concept prestigieux en réalité. Cette carte est dotée d'étages de puissance robustes pour la durabilité, refroidie efficacement avec TRI FROZR 2S et offre une esthétique moderne qui reflète un style de vie performant. Ce chef-d'œuvre s'inscrit dans la continuité de l'héritage de MSI, qui est de propulser des aventures de jeu immersives et de créer des contenus exigeants.



MSI CLUTCH GM41 LÉGER







Le MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT est construit aussi léger que possible, ce qui permet aux joueurs de se déplacer sans effort. Le capteur optique haut de gamme offre un suivi précis à grande vitesse et une précision extrême jusqu'à 16000 DPI. Équipé du câble MSI FriXionFree Cable, ce câble développé en interne est conçu pour garantir que chaque mouvement glisse avec un minimum de traînée sur un tapis de souris ou un bureau.



MSI MPG ARTYMIS Series







La série MSI MPG ARTYMIS présente le 1000R, la courbure d'écran la plus adaptée à l'œil humain. Elle s'adapte parfaitement à la courbure de l'œil humain, de sorte que vous pouvez voir l'écran entier sans aucune fatigue. La conception de la surface incurvée renforce également le sentiment de couverture et d'immersion, de sorte que vous ne serez pas dérangé par l'environnement extérieur, ce qui améliore considérablement l'expérience de jeu. En plus du 1000R, la série comprend de nouvelles fonctions d'IA exclusives.



MSI MEG Z590 GODLIKE







Pour établir la référence, le modèle phare MEG Z590 GODLIKE est conçu pour créer la définition de la carte mère de jeu extrême. L'esprit de GODLIKE est axé sur l'innovation et la rupture des règles. Par exemple, la première génération de GODLIKE a lancé la première carte mère RGB et est à la pointe de la tendance RGB dans l'industrie du jeu. Aujourd'hui, la dernière version de la MEG Z590 GODLIKE adopte le produit phare SPEC, des fonctionnalités innovantes et une expérience utilisateur amélioré. La MEG Z590 GODLIKE se démarque des cartes mères de jeux actuelles et cherche à dépasser votre imagination.



MSI MPG CORELIQUID K360







Le MPG CORELIQUID K360 est un refroidisseur de liquide conçu pour être à la fois performant et esthétique. Le TORX FAN 4.0, une exclusivité MSI, génère un flux d'air suprême vers le radiateur pour un refroidissement rapide. De plus, un TORX FAN 3.0 de 60 mm est placé à l'intérieur de la tête de bloc d'eau, fournissant un refroidissement concentré aux solutions de puissance. La tête de bloc à eau du MPG CORELIQUID K360 possède également un écran LCD de 2,4 pouces, capable d'afficher des informations cruciales et des graphiques personnalisables tels que des informations sur les performances du système matériel, des photos et une horloge système.



MSI Creator P50 Desktop







Le MSI Creator P50 est un bureau de création de contenu à l'esthétique professionnelle et élégante. Bien qu'il ne fasse que 5 litres de volume, ce centre de création a un gros potentiel. Il est compatible avec les processeurs Intel Core i9 et la dernière carte graphique. Il est également équipé de Thunderbolt 4, qui offre la vitesse la plus rapide jamais atteinte et rend possible un réseau local de 10 GbE avec l'expérience de création la plus fluide et la plus rapide.



MSI Modern MD271 et MD241 Series







S'étendant au marché des entreprises, MSI a lancé la SÉRIE MODERN MD. Les séries Modern MD271 et MD241 sont dotées de la technologie MSI Anti-Flicker et Less Blue-Light, toutes deux certifiées TUV et conçues pour protéger vos yeux. La conception ergonomique de la série permet également la personnalisation et l'adaptation pour une expérience visuelle confortable. Le type C intégré et la conception sans outil permettent aux utilisateurs de se connecter et de charger, et de monter ou démonter sans effort pour un environnement de montage VESA.



MSI Summit 241S AIO PC







MSI a également présenté un PC All-in-One exceptionnel conçu pour les professionnels - le Summit 241S. Ce n'est pas seulement le premier PC All-in-One avec un design de moniteur commutable, mais il possède également un capteur intelligent pré-intégré qui détecte tout dans votre environnement, depuis la distance et les mouvements humains jusqu'à l'éclairage de l'environnement. Le capteur intelligent ajuste automatiquement la luminosité et les autres paramètres de l'écran pour une expérience visuelle optimale et confortable.



Regardez la rediffusion de la première de MSI : Tech For The Future - Cliquez ICI.



