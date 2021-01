[CES2021] ASROCK nous propose les nouvelles cartes mères en chipset Z590.



ASRock est fier d'annoncer sa nouvelle gamme complète de cartes mères intégrant des chipsets Intel série 500, supportant les processeurs Intel actuels de 10ème génération Core™ et les nouveaux processeurs de bureau de 11ème génération permettant le PCI-Express Gen-4. ASRock met les avantages du PCIe Gen-4 à la portée de tous, du haut de gamme à l'entrée de gamme. Toutes les cartes mères ASRock Z590 et B560 comprennent au moins un emplacement SSD PCIe Gen-4 x4 M.2 (lorsque des processeurs Intel Core de 11ème génération sont utilisés), englobant les derniers périphériques SSD PCIe Gen-4 les plus performants pour le plus grand nombre de constructeurs de PC. Avec un large éventail d'options disponibles, allant de l'entrée de gamme au haut de gamme, en passant par les mini-ITX, mATX et ATX, la gamme complète de cartes mères Intel série 500 d'ASRock s'adresse à tous les types d'utilisateurs.







ASRock Z490 Taichi Flagship Motherboard







Conçu pour le marché haut de gamme, l'ASRock Z590 Taichi "aux performances sans compromis" adopte la dernière norme USB4 avec la technologie Thunderbolt 4, offrant un taux de transfert incroyable de 40 Gb/s, parfait pour les périphériques de stockage externe à très haut débit.



La connectivité WiFi Killer est conforme à la dernière norme WiFi 6E, qui englobe la bande 6 GHz pour des performances de débit extrêmes et une latence minimale. Avec son Killer LAN embarqué, Killer Double Shot peut être utilisé pour combiner les deux connexions ensemble, ce qui maximise les performances du réseau.



Parmi les nouvelles fonctionnalités ajoutées aux cartes mères ASRock de la série 500, citons les Lightning Gaming Ports qui utilisent des voies de signal USB spécialement conçues pour les souris de jeu les plus récentes avec des taux d'interrogation très élevés.



ASRock Z590 PG Velocita







Présentant sa conception véritablement axée sur le jeu, l'ASRock Z590 PG Velocita intègre le CPU Direct Source LAN. Contrairement à d'autres jeux qui n'ont que le nom, la puce Killer E3100 2.5G LAN de l'ASRock Z590 PG Velocita peut être contrôlée directement par l'unité centrale, ce qui permet d'obtenir la latence la plus faible possible et d'améliorer considérablement les performances globales du réseau, garantissant aux utilisateurs de toujours avoir l'avantage dans la bataille avec les pings les plus faibles possibles.



ASRock Steel Legend Series







L'overclocking de la mémoire est désormais disponible sur toutes les cartes mères ASRock Z590, H570 et B560, ce qui permet à un plus grand nombre d'utilisateurs de bénéficier des meilleures performances possibles. Toutes les cartes mères Steel Legend utilisent un circuit imprimé à 6 couches pour optimiser le signal et le traçage de l'alimentation, ce qui permet de réduire la température de la carte et d'améliorer la stabilité de la mémoire aux fréquences élevées, ainsi que le potentiel d'overclocking.



Chaque carte mère de cette série est équipée d'un réseau local de 2,5 Gb/s et d'un connecteur USB 3.2 Gen-2x2 en façade. Le LAN à 2,5 Gb/s augmente les performances du réseau 2,5 fois par rapport aux vitesses ethernet domestiques habituelles. Il est idéal pour la diffusion et les sauvegardes NAS à domicile, les créateurs de contenu, les joueurs en ligne et les exigences des passionnés de jeux à faible latence, de transferts de fichiers plus rapides et de performances qui correspondent aux SSD modernes. De même, l'USB 3.2 Gen-2x2 est capable d'un débit de 20 Gbps, ce qui en fait l'accès le plus pratique pour les périphériques de stockage USB nécessitant des vitesses extrêmes.



ASRock Pro4 Series







ASRock est soucieux de soutenir tous les constructeurs de PC, du haut de gamme à l'entrée de gamme. Les ASRock Z590 Pro4 (ATX) et ASRock Z590M Pro4 (micro ATX) utilisent tous deux un PCB 6 couches et un VRM Dr.MOS 12 phases, apportant des performances incroyables et un superbe potentiel d'overclocking à un nombre d'utilisateurs plus important que jamais. Les MOSFETs entièrement intégrés Dr.MOS fonctionnent plus efficacement que les solutions alternatives, permettant des températures plus basses et des performances améliorées et durables.



Pour plus d'informations sur les nouvelles cartes mères ASRock de la série Z590



VORTEZ