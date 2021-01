[CES2021] EKWB : Pas mal de nouveautés encore cette année !



EK Waterblocks, qui a décidé de s'appeler EK pour la présence de la marque dans le circuit de la vente au détail, a fait une plus forte apparition au CES 2021 virtuel que la plupart des autres marques, et a présenté un grand nombre de nouveaux produits dans le cadre de son exposition EK en cours à partir de ce post.



Le produit le plus intéressant à mes yeux était leur prochaine solution de plaque arrière activement refroidie, qui est différente de ce qu'Aqua Computer a fait jusqu'à présent en ce sens qu'elle a une plaque froide réelle et un liquide de refroidissement passant par un petit bloc à l'arrière plutôt que par un simple caloduc. Je mentionnerai maintenant qu'Aqua Computer a montré quelques rendus de sa propre conception de ce système, mais c'est la première fois qu'une entreprise présente une solution au détail.











Selon EK, la nouvelle offre de plaques arrière sera proposée en version acétal ou nickel-plexiglas, et intégrera un terminal plus épais qui divise le flux de liquide de refroidissement vers l'avant et l'arrière. La plaque arrière, d'abord destinée au circuit imprimé de référence NVIDIA GeForce RTX 3080/3090, sera également en contact direct avec les composants situés à l'arrière, des tests internes récemment effectués montrant déjà des améliorations du refroidissement de la VRAM à deux chiffres.



La société prévoit d'en faire une option pour d'autres nouvelles versions populaires de GPU, à l'exception du RTX 3090 FE qui reçoit sa propre solution de refroidissement sur mesure, la plaque arrière étant connectée à la plaque froide à l'avant par des coussinets thermiques, pour une solution de refroidissement semi-active plus petite qui sera bientôt disponible. La première plaque arrière active devrait sortir dans un mois, avec un coût de l'ordre d'un bloc GPU typique lui-même.











Les raccords sont le pain et le beurre de la plupart des entreprises de refroidissement par eau de PC DIY, et EK a connu un rafraîchissement massif au cours de l'année dernière avec sa gamme de raccords Quantum Torque. Au CES 2021, la société a présenté de nouveaux ajouts, notamment des raccords à compression de toutes les couleurs correspondant aux accents de son bloc CPU Quantum Magnitude, ainsi que de nouveaux adaptateurs coudés femme-femme et des répartiteurs en T qui ont l'air assez tranchants si je puis dire.











Ils ont également présenté un nouveau raccord de soupape de vidange avec un capuchon de verrouillage et un mécanisme coulissant qui prend beaucoup moins de place qu'un raccord de soupape à bille typique et qui s'intègre dans l'esthétique du design. Enfin, nous avons vu de nouveaux bouchons d'arrêt de différentes tailles et hauteurs pour répondre à des besoins différents, et ils sont tous disponibles dans leurs quatre finitions de raccords Torque.











Les nouveaux raccords ont été rejoints par de nouveaux corps de pompe/radiateurs pour les Xylem D5 et DDC respectivement, avec un usinage à partir d'un seul morceau de laiton qui est ensuite plaqué en deux finitions comme on peut le voir sur les images ci-dessous. Le dissipateur de chaleur DDC est plus propre sur le plan esthétique, avec des ailettes qui ne sont plus visibles lorsqu'elles sont installées, et des découpes pour les câbles dans l'une ou l'autre des options de la pompe.







En prenant un virage serré à droite, il y a eu un cas de concept avec des options de montage sur un bureau ou au mur. EK s'est plongé de temps en temps dans l'univers des boîtiers, y compris l'EK-Vulture qui, rétrospectivement, semblait en avance sur son temps. Le nouveau boîtier conceptuel est un cadre ouvert avec des panneaux en aluminium de 4 mm d'épaisseur qui ne semblerait pas déplacé dans un catalogue InWin. En effet, EK envisage toujours de faire fabriquer ses produits par une tierce partie plutôt que de les fabriquer elle-même, et est suffisamment avancée dans ce processus de réflexion pour que le cas devienne réalité plus tôt que tard (peut-être au quatrième trimestre de cette année au plus tôt, cependant).



Le boîtier se distingue des autres offres de ce type en fournissant des pieds de serrage qui permettent une installation sur des bureaux similaires à des bras de moniteur, ainsi que des supports VESA standard à l'arrière pour un montage mural. Il y a des charnières de montage sur radiateur qui ne sont pas montrées dans l'image ci-dessous, et les panneaux sont personnalisables pour permettre également une orientation inverse de la carte mère ATX.







Vous pouvez également voir des aperçus de ce cas conceptuel dans les images ci-dessous, mais ceux-ci sont plus pertinents pour le groupe de refroidissement externe Lian Li O11-D. Il s'agit en fait d'un socle de l'époque de Caselabs, en ce sens qu'il se visse dans le fond du boîtier et réutilise les pieds que vous avez dû retirer lors de l'étape précédente, sauf qu'on lui donne une touche de modernité avec une plaque de distribution à emboîtement personnalisée pour l'entrée et la sortie des tubes et aussi des radiateurs qui peuvent être installés de chaque côté (ou des deux).











La plaque de distribution est équipée d'une pompe D5 intégrée et est fournie avec une plaque de blocage de la pompe si vous souhaitez utiliser une pompe interne à l'intérieur du boîtier. Je veux voir une version vendue sans la pompe dans ce cas, juste pour faire économiser aux clients de l'argent sur la pompe secondaire qui est redondante autrement. EK prévoit également de vendre cette version comme boîtier de refroidissement externe autonome avec un panneau de toit.











Enfin, il a été fait mention de leurs PC de station de travail Fluid Works récemment lancés, ainsi que de divers produits spécifiques aux partenaires d'AMD, ASUS, Powercolor MSI, etc. Nous espérons recevoir (et avons déjà reçu dans certains cas) des informations supplémentaires de la part des partenaires eux-mêmes en temps utile.















TECHPOWERUP