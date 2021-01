PHILIPS nous propose un nouvel écran PC : Le 241E1SC/00.



Avec le moniteur incurvé de 24" (60 cm) E-line au design élégant, l'immersion est totale. L'affichage Full HD est ultranet et les mouvements sont parfaitement fluides grâce à la technologie AMD FreeSync.















Écran incurvé pour une expérience plus immersive



Les moniteurs de bureau sont destinés à un usage personnel, ce qui rend un design courbe parfaitement adapté. L'écran incurvé offre une immersion subtile et agréable en vous plaçant au centre du bureau.



L'écran VA affiche des images impressionnantes avec un grand angle de vue



Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED VA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.



Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées



La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.



Excellent gameplay avec la technologie AMD FreeSync



Vos jeux ne devraient pas se résumer à un choix entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. Le nouveau moniteur Philips vous évite ces soucis. L'affichage est fluide et exempt d'artefacts, à pratiquement n'importe quelle fréquence d'images, grâce à la technologie AMD FreeSync, à un taux de rafraîchissement élevé et à un temps de réponse ultra-rapide.



Mode de jeu SmartImage optimisé pour les joueurs



Le nouvel écran spécial jeu de Philips offre un menu pensé pour les joueurs proposant différentes options adaptées. Le mode « FPS » (Jeu de tir à la première personne) améliore les thèmes sombres dans les jeux, ce qui vous permet de mieux voir les objets cachés dans les zones sombres. Le mode « Racing » (Course) améliore le temps de réponse, intensifie les couleurs et adapte l'image. Le mode « RTS » (Stratégie en temps réel) bénéficie d'un mode SmartFrame spécial qui permet de mettre en valeur certaines zones et d'ajuster la taille et l'image. Les options Gamer 1 et 2 (joueur 1 et 2) vous permettent de sauvegarder des réglages personnalisés selon les jeux, pour des performances optimales.



SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds



SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.



Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire



En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.



Mode LowBlue pour une productivité préservant les yeux



Des études ont démontré que, tout comme les rayons ultraviolets, les rayons de lumière bleue à courte longueur d'onde émis par les écrans LED peuvent causer des lésions oculaires et avoir un effet négatif sur la vue à long terme. Développé pour votre bien-être, le mode LowBlue de Philips utilise une technologie logicielle intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive.



HDMI, pour une connectivité numérique universelle



Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).



Écran sans mercure respectueux de l'environnement



Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.



Pour la fiche technique : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 149.95 euros.



PHILIPS