CASEKING nous propose un nouveau ventilateur : Le LIAN LI UNI FAN SL140.



Les ventilateurs PWM de 140 mm de Lian Li, de conception excellente, garantissent un encombrement moindre des câbles dans votre système grâce à leur conception unique d'emboîtement. Grâce au système en guirlande, un seul câble est nécessaire pour connecter jusqu'à quatre ventilateurs. De plus, les ventilateurs UNI FAN SL140 offrent un éclairage RGB adressable et des performances puissantes.



















Les caractéristiques du Lian Li UNI FAN SL140 en un coup d'œil :



- Un ventilateur PWM de 140 mm en blanc,

- Conception unique de verrouillage : les ventilateurs sont connectés par des contacts à broches,

- 32 LED RGB adressables numériquement par ventilateur,

- Sans RGB et contrôleur de ventilateur (vendu séparément),

- Max. 1 500 tr/min à 30 dB(A),

- Max. 119,7 m³/h de débit d'air et max. 1,67 mmH2O de pression statique,

- Des coussinets en caoutchouc pour réduire les vibrations.



Le Lian Li UNI FAN SL140 en détail



Le Lian Li UNI FAN SL140 est doté d'une conception intelligente et unique : le ventilateur possède un système d'emboîtement avec des contacts à broche avec lesquels il peut être connecté à d'autres ventilateurs SL140 UNI FAN. Il n'est plus nécessaire de raccorder plusieurs ventilateurs individuellement, ce qui permet de gagner beaucoup de temps et d'éviter l'encombrement des câbles dans votre système.



Le palier dynamique à fluide assure un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Grâce à la réduction du frottement, des vitesses plus élevées sont atteintes qu'avec des ventilateurs conventionnels pour une même consommation d'énergie. Le ventilateur peut fonctionner jusqu'à un maximum de 1 500 tr/min. Avec jusqu'à 30 dB(A) à pleine vitesse, le UNI FAN SL140 est très silencieux et offre de très bonnes performances avec un débit d'air allant jusqu'à 119,7 m³/h et une pression statique de 1,67 mmH2O.



Au total, 32 LED RGB adressables numériquement sont intégrées, 16 à l'avant et à l'arrière du ventilateur. Le ventilateur peut être connecté au contrôleur UNI HUB disponible en option, puis commandé via le L-Connect ou le logiciel de la carte mère. Le contrôleur est inclus dans le double pack de ventilateurs SL140 UNI FAN.



Voici la fiche technique :







Le prix est de : 29.90 euros.



