GIGABYTE lance ses cartes graphiques GeForce RTX série 3060.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, un des principaux fabricants de matériel de jeu haut de gamme, a lancé les nouvelles cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX série 3060 dotées de l'architecture NVIDIA Ampere. GIGABYTE a lancé quatre cartes graphiques pour la première vague - GeForce RTX 3060 GAMING OC 12G, GeForce RTX 3060 VISION OC 12G, GeForce RTX 3060 EAGLE OC 12G, et GeForce RTX 3060 EAGLE 12G.



Toutes les cartes graphiques sont conçues pour répondre aux demandes de différents clients. La série GAMING OC est le meilleur choix pour les joueurs ordinaires. La série VISION OC est conçue pour les créateurs qui aiment l'esthétique élégante mais qui veulent conserver des performances puissantes. La série EAGLE est le meilleur choix pour ceux qui recherchent un design unique, tout en conservant à la fois l'efficacité et la durabilité. En outre, nous allons également commercialiser la carte graphique de la série AORUS sur la série GeForce RTX 3060 afin de vous offrir la meilleure expérience de jeu possible.



Avec son architecture efficace et performante et la deuxième génération de NVIDIA RTX, la GeForce RTX 3060 offre des capacités de raytracing matérielles étonnantes et prend en charge le NVIDIA DLSS et d'autres technologies. Comme tous les GPU de la série RTX 30, le RTX 3060 prend en charge le trio d'innovations GeForce pour les jeux : NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex et NVIDIA Broadcast, qui accélèrent les performances et améliorent la qualité de l'image. Associées au raytracing en temps réel, ces technologies sont à la base de la plate-forme de jeu GeForce, qui apporte des performances et des fonctionnalités inégalées aux jeux et aux joueurs du monde entier.



GAMING OC - Jouer avec performance et fraîcheur







Le système de refroidissement GIGABYTE WINDFORCE 3X comprend trois ventilateurs à pales uniques, une rotation alternée, des caloducs en cuivre composite à contact direct avec le GPU, un ventilateur actif 3D et un refroidissement de l'écran qui, ensemble, assurent une dissipation de chaleur très efficace. Ces technologies de refroidissement maintiennent la carte graphique à une basse température à tout moment, ce qui permet d'obtenir des performances plus élevées et plus stables. Le ventilateur central tourne en sens inverse afin d'optimiser le flux d'air pour la dissipation de la chaleur, ce qui permet d'obtenir des performances plus efficaces à une température plus basse.



Le refroidissement de l'écran étend le dissipateur de chaleur pour permettre le passage du flux d'air, ce qui permet une meilleure dissipation de la chaleur. En outre, le nano-lubrifiant au graphène peut prolonger la durée de vie du ventilateur de 2,1 fois, ce qui est proche de la durée de vie d'un double roulement à billes, et est plus silencieux. La fusion RGB 2.0 permet aux utilisateurs d'ajuster la couleur des lumières et divers effets spéciaux, et de se synchroniser avec d'autres appareils AORUS. Grâce à ses composant Ultra-Durable, sa technologie de refroidissement et son éclairage RGB, la série GAMING OC est le meilleur choix pour les joueurs performants.



VISION OC - Un extérieur stylé pour les créateurs de contenu







La série VISION OC est conçue de manière exquise pour les créateurs de contenu. Au lieu du noir et du gris souvent utilisés par les cartes graphiques de jeux grand public, elle adopte un argent-blanc plus élégant, avec des lignes simples pour l'embellissement. La série VISION OC convient parfaitement à l'esthétique d'un PC tout blanc et offre aux utilisateurs un autre choix pour leur carte graphique. En outre, la conception thermique, les composants et les performances sont tout aussi bons que le GAMING OC, ce qui permet aux utilisateurs d'apprécier non seulement l'esthétique mais aussi de bénéficier de performances puissantes et d'un refroidissement stable.



EAGLE OC - Unique et durable







C'est la meilleure solution à double ventilateur pour les utilisateurs. La technologie de refroidissement GIGABYTE WINDFORCE 2X comprend deux ventilateurs à pales uniques de 100 mm, des composants Ultra-Durable, un nano-lubrifiant au graphène et un refroidissement par écran, afin que la carte graphique puisse obtenir la meilleure dissipation de chaleur et les meilleures performances de calcul. EAGLE OC et EAGLE sont les meilleurs choix pour les joueurs qui privilégient la personnalisation.



L'esthétique est inspirée des éléments de science-fiction spatiale avec des matériaux mécaniques, un couvercle transparent et un logo lumineux sur la carte, permettant ainsi à l'utilisateur de s'exprimer de manière unique. Une lumière RVB se trouve sur le côté, ce qui permet aux utilisateurs d'ajuster la couleur des lumières et les divers effets grâce à la fusion RVB 2.0, et de se synchroniser avec d'autres appareils AORUS.



La carte graphique GIGABYTE utilise la conception de l'alimentation électrique multiphase pour permettre au MOSFET de fonctionner à une température plus basse, et la conception de la protection contre les surchauffes et l'équilibrage de la charge pour chaque MOSFET, plus les selfs et condensateurs certifiés Ultra Durable, pour fournir d'excellentes performances et une plus longue durée de vie du système. La plaque arrière renforce non seulement la structure globale, mais empêche également le circuit imprimé de se plier ou de faire tomber des pièces.



