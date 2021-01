[CES2021] MSI va publier deux SSD NVMe super rapides - Gen 4x4 et lecture et écritures jusqu'à 7000 MB/s.



MSI souhaite redéfinir le SSD du JEU et débarque dans l'arène NAND avec un grand succès. Les deux prochains SSD ont été conçus pour offrir une capacité de stockage allant jusqu'à 4 To, des vitesses de lecture allant jusqu'à 7 000 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 6 900 Mo/s.







Peu d'informations ont été communiquées par ailleurs. Les unités SSD M2 de NVMe sont en train d'être équipées d'un refroidisseur. Nous nous attendons à quelque chose de bien basé sur Phison. La diapositive que vous voyez mentionne une vitesse de lecture allant jusqu'à 7000 Mo/sec et une vitesse d'écriture stupéfiante de 6900 Mo/sec. Le NAND utilisé est le TLC (3 bits par cellule), et MSI proposera des versions allant jusqu'à 4 To.



Plus d'informations à suivre dès que nous les recevrons.



