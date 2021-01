[CES2021] Lenovo annonce les nouveaux ordinateurs portables et accessoires de jeu de la série LEGION.



Aujourd'hui, Lenovo Legion présente sa nouvelle gamme de jeux prêts au combat qui utilise l'intelligence artificielle (IA) pour permettre un jeu sans faille. Les clients peuvent compter sur l'apprentissage intégré de la machine pour élever les paramètres de jeu et les taux d'images à des niveaux professionnels. Quel que soit votre niveau de jeu, où que vous soyez, vous apprécierez les performances sauvages et le style minimaliste du nouveau portable Lenovo Legion 7 avec écran immersif de 16 pouces, du Lenovo Legion 5 Pro de 16 pouces, du Lenovo Legion Slim 7 de 15 pouces et du Lenovo Legion 5 disponible en deux tailles d'écran.



En 2021, Lenovo Legion apporte aux consommateurs des performances de jeu encore plus sauvages grâce à des innovations en matière de matériel et de logiciels. Ces nouveaux ordinateurs portables Lenovo Legion sont conçus de manière experte avec les systèmes thermiques intelligents Lenovo Legion Coldfront 3.0 pour un flux d'air accru de 18 % de génération en génération afin de mieux gérer la chaleur et le bruit générés par toute cette puissance de traitement brute. Les températures plus basses du système permettent d'optimiser les performances et la mobilité tout au long de la journée, tout en assurant une longue durée de vie de la batterie.



De multiples capteurs sont placés sur le processeur, le GPU, les bouches thermiques arrière et latérales, ainsi que sur la carte mémoire SSD et le repose-poignet pour déclencher des informations toutes les nanosecondes afin de prédire la courbe thermique de votre système pour des heures de jeu sans aucun ralentissement. Pour dissiper davantage la chaleur, nous avons étendu le système de dissipateur thermique en cuivre pour augmenter de 82 % la surface des ailettes thermiques de génération en génération et percé de nombreux trous dans le couvercle inférieur de l'ordinateur portable et même sous le clavier pour garder les choses plus fraîches. Le nouveau matériel de jeu de Lenovo Legion est conçu pour résister à ces conditions.







Pour offrir la qualité haute résolution, la fluidité de réponse et la précision des couleurs des panneaux dont rêvent les joueurs, Lenovo double également les expériences plus immersives avec les premiers portables de jeu 16 pouces QHD 165Hz au monde, les nouveaux Lenovo Legion 7 et Lenovo Legion 5 Pro. Vous pourrez donner le meilleur de vous-même grâce aux vitesses d'entrée encore plus rapides en millisecondes, aux interrupteurs anti-fantômes et à l'atterrissage en douceur, ainsi qu'à la sensation plus mécanique des touches du Lenovo Legion TrueStrike, le clavier de jeu spécialisé doté d'une fonction RVB rétro-éclairée en option, et dont les couleurs sont désormais assorties pour un look plus cohérent.



Il nécessite des fonctions spécifiques et des logiciels de pointe pour suivre l'évolution rapide des jeux triple A. Grâce à un nouveau logiciel d'intelligence artificielle intégré à la fonction Legion Edge de Lenovo Vantage, les joueurs équipés d'appareils Lenovo Legion peuvent désormais faire monter en flèche leur vitesse de trame et réduire le temps de latence dans le jeu grâce à la nouvelle prise en charge de l'overclock en un clic, tant pour le CPU que pour le GPU. Faisant partie du Lenovo Q-Control (il suffit d'appuyer sur Fn+Q), le nouveau réglage du mode intelligent d'auto-optimisation n'est que l'un des moyens utilisés par cet outil logiciel pour personnaliser vos performances de jeu. Lorsque le mode intelligent est activé, la puissance de l'IA entre en jeu en détectant automatiquement les jeux sur le pont et en les comparant à notre ensemble préchargé de 16 titres triple A. Elle active ensuite les paramètres idéaux nécessaires pour obtenir le nombre de FPS le plus élevé pour ce jeu spécifique sans compromettre votre expérience informatique et/ou graphique. Pour tout jeu ne faisant pas partie de ce groupe spécial de titres de premier plan, le mode d'auto-optimisation est déclenché pour configurer les paramètres de performance PC les plus équilibrés pour vous.



Le nouveau moteur IA Lenovo Legion est une exclusivité Lenovo dans le domaine des jeux. Il s'agit d'une combinaison intelligente de matériel, de logiciels, de micrologiciels et de pilotes de pointe qui fonctionnent tous ensemble pour aider à surclocker les performances de votre PC en partageant la puissance de conception thermique (TDP) entre le CPU et le GPU afin de mieux gérer toute exigence de jeu intensif.



Par exemple, lorsque vous êtes absorbé dans un jeu de rôle qui s'appuie fortement sur les performances du GPU pour maintenir le nombre de FPS nécessaire pour profiter de cette expérience cinématographique. Toutes les capacités d'IA inhérentes au moteur d'IA Lenovo Legion déclenchent les actions système internes et les fonctions logicielles nécessaires pour canaliser toute puissance inutilisée de votre CPU vers le GPU ou vice versa, en fonction de l'endroit où elle est le plus nécessaire. Ce n'est pas de la magie, c'est juste de l'apprentissage machine.



Lorsque vous combinez toute cette nouvelle technologie d'IA de Lenovo avec les RTX Tensor Cores 3.0 de NVIDIA, plus intelligents et de niveau supérieur, les performances exceptionnelles sont un fait acquis. Portez le réalisme de l'image à de nouveaux sommets grâce aux effets graphiques époustouflants du nouveau raytracing 2.0 avec les GPU NVIDIA GeForce RTX pour ordinateurs portables (à venir). Les streamers apprécieront les capacités de diffusion qui peuvent transformer votre portable Lenovo Legion en un home studio virtuel.



NVIDIA utilise des effets de voix et de vidéo alimentés par l'IA qui peuvent vous permettre d'être automatiquement cadré dans la prise de vue en direct. Vous avez besoin d'atténuer le bruit ambiant du micro ou de remplacer l'arrière-plan de votre webcam par des images de jeu ? Vous pouvez le faire et bien plus encore. De plus, il existe le NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) qui utilise l'IA pour aider le GPU à rendre des scènes répétées en qualité cinématographique sans surcharger le système.



Les nouveaux ordinateurs portables 2021 de Lenovo Legion sont parmi les premiers à être équipés de la nouvelle génération de processeurs mobiles AMD Ryzen 5000 série H pour des performances remarquables. De plus, les haut-parleurs Harman de Lenovo Legion sont désormais optimisés avec Nahimic Audio by SteelSeries. Préparez-vous à vous lancer dans des jeux en son surround 7.1 lorsque vous combinez votre casque ou des haut-parleurs externes pour une mise à niveau par rapport au système 5.1 précédent.



Conçu pour les joueurs invétérés, Nahimic Audio offre des fonctions de pointe comme le mode nuit avec réduction intelligente du volume pour ajuster les niveaux sonores dans différents paramètres, et le Sound Tracker qui indique visuellement la direction d'un son dans le jeu. De plus, le partage du son permet de jouer simultanément sur deux casques de jeu à partir d'un seul PC. Ces fonctions audio intuitives permettent une expérience de jeu totalement immersive.



Lenovo Legion 7















Les joueurs passent plus de temps devant les écrans. Ils se mettent à niveau et veulent une expérience de jeu de qualité supérieure avec un design moderne - et nous sommes là pour les satisfaire. Découvrez le nouveau portable phare Lenovo Legion 7, doté d'un écran 16 pouces plus grand, d'une gamme de couleurs 100 % sRGB et d'un nouveau format 16:10 pour 11 % d'espace supplémentaire sur l'écran afin d'améliorer votre champ de vision dans le jeu et de ne jamais manquer une seule prise.



Pour obtenir notre nouveau design à queue étroite tout en conservant la même taille de châssis métallique compact de génération en génération sur le Lenovo Legion 7, nos concepteurs ont intelligemment protégé l'espace sous la charnière. Cela a permis de faire place à la prochaine génération de technologie d'affichage de jeux avec des millions de pixels en plus qu'auparavant sur un nouvel écran QHD 16 pouces (2560 x 1600) presque sans bord, une sérieuse amélioration par rapport au panneau Full HD 15 pouces de la génération précédente.



Avec une très haute densité de pixels et un rapport écran/corps de 90 %, cet écran IPS offre la certification VESA DisplayHDR 400 en option, une luminosité allant jusqu'à 500 nits et un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour des jeux d'une fluidité exceptionnelle. Pour une expérience visuelle incroyable et une précision des couleurs, le portable Lenovo Legion 7 prend en charge le Dolby Vision qui donnera vie à vos divertissements préférés avec une qualité d'image époustouflante.



Associée à la technologie NVIDIA G-SYNC, votre qualité d'image sera spectaculaire. De plus, la faible luminosité bleue et l'absence de scintillement de la technologie Eye Care permettent de réduire la fatigue oculaire pendant les longues sessions de combat. Le portable Lenovo Legion 7 est le premier à être certifié comme écran haute performance de jeu avec une faible lumière bleue par le TÜV Rheinland.



Proposé dans une teinte gris tempête avec une lunette très étroite sur quatre côtés, notez le bouton d'arrêt de la webcam E-Shutter situé sur le côté désormais beaucoup plus fin du portable. Utilisez Corsair iCUE pour ajouter votre touche personnelle en personnalisant l'éclairage RVB dans plusieurs zones, par exemple le logo arrondi sur le couvercle, la marquise de la lèvre inférieure, les sorties d'air et même les touches individuelles.



Profitez également d'un pavé tactile en verre de précision plus grand qui prend en charge les gestes de tapotement. Pour ceux qui aiment démonter leurs machines, l'intérieur de la Lenovo Legion 7 fait également l'objet d'un relooking inattendu, avec de nouveaux composants "black-out" cohérents, ainsi qu'un message spécial et une étiquette de code QR (réponse rapide) que vous pouvez scanner pour obtenir des informations sur le matériel et les options de service.



Associé à l'apprentissage machine via les systèmes du nouveau moteur AI Lenovo Legion et alimenté par les huit cœurs du processeur mobile AMD Ryzen 9 5900H, ce portable de taille normale offre de superbes performances et une solide autonomie, avec une capacité de 80 WHr et un accélérateur de charge.



Voici ce à quoi il faut s'attendre :



- Jusqu'à la prochaine génération de GPU pour ordinateurs portables NVIDIA GeForce RTX (bientôt disponible) pour des cadences maximales,

- Module optionnel Wi-Fi 6 Killer AX1650 pour une meilleure connectivité pendant les jeux,

- Coldfront 3.0 de la Lenovo Legion 7 est doté d'une chambre à vapeur de première classe, dont la taille est jusqu'à 63 % supérieure à celle des composés thermiques de métal liquide et de gento-gen,

- Webcam HD intégrée (720p) avec E-Shutter.



Lenovo Legion Slim 7











Avec un héritage de redéfinition des expériences de jeu avec la distinction de sa génération précédente d'être le portable de jeu RTX le plus léger du monde avec un écran de 15,6 pouces, le nouveau Lenovo Legion Slim 7 vise à se surpasser encore en ciblant un profil encore plus fin en 2021 pour devenir le portable de jeu le plus fin et le plus léger de l'histoire de Lenovo Legion.



Profitez de sensations fortes en fin de soirée sur cette machine de jeu totale, grâce aux derniers GPU NVIDIA GeForce RTX pour ordinateur portable (à venir) qui apportent des cœurs de traçage et de tenseur pour un saut énorme dans les fonctions d'IA et les performances graphiques, tout en restant productif toute la journée avec Windows 10 Pro lorsque vous travaillez, apprenez et créez depuis chez vous.



Avec la nouvelle génération de CPU AMD Ryzen 7 série 5900H, obtenez des visuels de jeu incroyables sur un écran IPS 4K (3840 x 2160) de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et 100 % Adobe RGB, ou optez pour le rafraîchissement plus rapide jusqu'à 165 Hz de l'écran IPS Full HD (1920 x 1080) avec un gamut de 100 % sRGB, les deux écrans supportant le Dolby Vision.



Conçu pour ceux qui aiment jouer de n'importe où, le portable Legion Slim 7 de Lenovo est construit en métal fin et léger, à partir d'un mélange de magnésium et d'aluminium, pour une légèreté extrême sans compromettre sa durabilité. Pesant à peine 1,9 kg et doté d'un trackpad en verre d'une seule pièce, le portable est super fin et présente des cadres étroits et un nouveau design de couverture élégant. Disponible avec un logo gravé au laser et enveloppé en noir ombre ou gris tempête dans certains marchés, le Lenovo Legion Slim 7 offre une grande capacité de batterie de 71 WHr et prend en charge la fonction de charge rapide.



Parmi les autres caractéristiques, citons :



- Rétro-éclairage blanc du clavier ou iCUE RGB Corsair en option,

- La sécurité accrue du lecteur d'empreintes digitales dans le bouton d'alimentation,

- Caméra placée en haut (720p) avec obturateur de confidentialité coulissant,

- Module optionnel Wi-Fi 6 Killer AX1650,

- Coldfront 3.0 présente des thermiques à métal liquide.



Lenovo Legion 5 Pro















Vous préférez courir après la gloire du championnat eSports ? Ce portable est pour vous. Pour un avantage compétitif, optez pour le nouveau Lenovo Legion 5 Pro avec une prise d'air thermique plus grande et un système de ventilation quadruple. Equipé du dernier processeur mobile AMD Ryzen 7 5800H et de la nouvelle génération de processeurs graphiques NVIDIA GeForce RTX (à venir) pour un jeu sans contraintes, le Lenovo Legion 5 Pro bénéficie de performances maximales grâce à la prise en charge du Dual Burn, qui associe le CPU et le GPU pour améliorer les cadences.



Ce concentré de puissance de jeu combine un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 165 Hz et un temps de réponse allant jusqu'à 3 ms sur une gamme de couleurs 100 % sRGB, un écran IPS QHD de 16 pouces (2560 x 1600), plus grand que celui de son prédécesseur et plus lumineux de 500 nits. Si l'on tient compte des entrées de type "hair-trigger" via le clavier TrueStrike de Lenovo Legion et un moteur de jeu d'IA, ce portable entièrement empilé est conçu pour vous aider à gravir les échelons.



Le Lenovo Legion 5 Pro a été relooké avec un nouveau design iconique et un châssis raffiné dans une teinte gris tempête ou blanc raie avec un choix de rétro-éclairage :



- Ventilation arrière amplifiée pour des sessions de jeu plus fraîches,

- Charnière plus plate et plus durable avec un minuscule écart de 3,2 mm,

- Un pavé tactile plus grand pour une meilleure amplitude de mouvement.



Parmi les autres caractéristiques de la nouvelle Lenovo Legion 5 Pro, citons :



- Bords étroits sur quatre côtés pour un rapport écran/rapport de 90 % avec un format 16:10 plus grand,

- Une nouvelle caméra de premier plan pour ravir les spectateurs en direct,

- Supporte le Dolby Vision et le NVIDIA G-SYNC.



Lenovo Legion 5











Des jeux de stratégie aux batailles royales, il y en a pour tous les goûts dans le monde du jeu - il en va de même pour les ordinateurs portables de jeu haute performance. Le nouveau Lenovo Legion 5 est d'un look total avec des lignes épurées, un châssis minimaliste, Windows 10 et deux tailles d'écran au choix, 15 ou 17 pouces.



Proposé en bleu fantôme avec un rétroéclairage blanc, le Lenovo Legion 5 de 17,3 pouces offre une grande vitesse pour les jeux hi-fi avec un écran IPS Full HD (1920 x 1080) et un solide taux de rafraîchissement de 144 Hz. Laissez-vous tenter par l'aventure grâce à un taux de rafraîchissement de 165 Hz et à la clarté des couleurs 100 % sRGB de l'écran IPS Full HD (1920 x 1080) de 15,6 pouces. Le portable de 15 pouces pèse 2,4 kg et est proposé en bleu fantôme avec des effets d'éclairage RVB à 4 zones en option, ou dans la nouvelle teinte Stingray White avec rétro-éclairage bleu.



Il est conçu avec tout ce dont vous avez besoin pour rivaliser sur un pied d'égalité avec les pros, comme le dernier matériel de jeu, ainsi que des caloducs en cuivre à haute efficacité via Coldfront 3.0. La nouvelle Lenovo Legion 5 vous permet de marquer des points sur le champ de bataille avec la précision de Lenovo Legion TrueStrike et Lenovo Q-Control, grâce à la technologie d'IA améliorée. Les deux tailles d'écran [15 pouces, 17 pouces] vous permettent de faire monter l'adrénaline avec la nouvelle génération de processeurs mobiles AMD Ryzen 7 5800H et les GPU pour ordinateurs portables NVIDIA GeForce RTX (à venir).



Lenovo Legion S600 Gaming Station & Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset







Lenovo gagne également des points avec les machines de jeu légères en mettant plus de "fun" dans le fonctionnel avec le nouveau portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 basé sur AMD, idéal pour les jeux d'entrée de gamme. De plus, vous entendrez tout confortablement et plus clairement dans le jeu grâce à notre nouveau casque de jeu Lenovo Legion H200 avec des oreillettes en tissu respirant qui peuvent tourner et se mouler à vos oreilles tout en offrant un son plus riche à un prix incroyable pour les joueurs occasionnels.



Prix et disponibilité aux États-Unis



- Le portable Lenovo Legion 7 sera disponible à partir de 1669.99 Dollars et devrait être disponible à partir de juin 2021.

- L'ordinateur portable Lenovo Legion Slim 7 devrait être disponible à partir de mai 2021 et son prix n'est pas encore connu.

- L'ordinateur portable Lenovo Legion 5 Pro (connu auparavant sous le nom de Lenovo Legion 5P) sera disponible à partir de 999.99 Dollars et devrait être disponible à partir de mars 2021.

- L'ordinateur portable Lenovo Legion 5, disponible avec un écran de 15 ou 17 pouces, sera disponible à partir de 769.99 Dollars et devrait être disponible à partir de mars 2021.

- La station de jeu Lenovo Legion S600 sera disponible à partir de 89.99 Dollars et devrait être disponible à partir d'avril 2021.

- Le casque de jeu sans fil Lenovo Legion H600 sera disponible à partir de 99.99 Dollars et devrait être disponible à partir d'avril 2021.

- Le portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 basé sur AMD sera disponible à partir de 669.99 Dollars et devrait être disponible à partir de juin 2021.

- Le Lenovo Legion H200 Gaming Headset sera disponible à partir de 49.99 Dollars et devrait être disponible à partir d'avril 2021.



