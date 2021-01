[CES2021] ASUS annonce le clavier de jeu ROG Claymore II avec interrupteurs optiques et mécaniques.



La vie est toujours meilleure lorsque vous avez des options. Cette philosophie a guidé la conception du nouveau clavier de jeu ROG Claymore II, lancé au CES 2021. Ce clavier modulaire rénové est basé sur nos touches mécaniques optiques ROG RX exclusives, solides comme le roc et super rapides. Nous avons également réalisé le Claymore II sans fil pour un look plus propre sur votre bureau.



Le Claymore II de ROG est conçu pour impressionner aussi bien au repos qu'en utilisation. Le couvercle supérieur est en aluminium brossé pour un toucher de qualité supérieure et une durabilité accrue, et chacun des principaux composants est conçu avec un encombrement minimal. Le repose-poignets à fixation magnétique inclus est rembourré avec du simili-cuir souple pour une sensation de confort et de luxe. Mais la beauté de cette planche ne se limite pas à la peau. Sa conception résout un véritable problème pour les utilisateurs exigeants.















Nous savons que de nombreux joueurs apprécient l'encombrement réduit d'une planche sans dix clés lorsqu'il est temps de jouer, mais ils peuvent tout de même avoir besoin d'un pavé numérique pour travailler rapidement sur Excel ou saisir d'autres données pendant la journée de travail. Dans le passé, ils devaient parfois garder deux claviers à portée de main, encombrant leur espace de travail et risquant d'occuper des ports précieux sur leur PC. C'est inélégant, c'est le moins qu'on puisse dire. Tous les claviers ne sont pas disponibles en 104 touches ou en version sans touches, donc le fait de garder deux claviers à proximité peut aussi impliquer de tolérer deux jeux d'interrupteurs avec une sensation différente sous les doigts. Il existe des pavés numériques séparés, mais ils reposent généralement sur des interrupteurs à ciseaux qui ne ressemblent en rien aux interrupteurs mécaniques à touches tactiles que les joueurs et les dactylos en sont venus à préférer.



Le Claymore II permet à ces joueurs polyvalents de bénéficier du meilleur des deux mondes. Il s'agit d'un système modulaire composé d'un clavier principal sans dix touches et d'un pavé numérique détachable avec son propre quatuor de touches de raccourci et une molette de volume pratique. Le pavé numérique se fixe au corps principal à l'aide d'un système de rails à verrouillage sécurisé, de sorte que vous pouvez le fixer de chaque côté du clavier ou l'enlever complètement. Fixez-le sur le côté droit pour une expérience de saisie standard ou déplacez-le vers la gauche pour laisser plus de place à votre main de souris. Cette position secondaire permet également d'utiliser facilement le pavé numérique comme bloc de touches macro dans les jeux où vous avez besoin de nombreux raccourcis pour une saisie plus rapide.



Le clavier principal et le pavé numérique ont tous deux la même incroyable sensation de frappe grâce à un ensemble complet d'interrupteurs mécaniques optiques ROG RX. Ces nouveaux interrupteurs à touches sont tout juste sortis de nos laboratoires de conception et ils changent littéralement le jeu. Pour enregistrer une pression sur une touche, les conceptions conventionnelles utilisent une connexion électrique entre des contacts métalliques qui est établie lorsqu'une touche est pressée. Cela semble simple, mais il y a inévitablement une période de temps pendant laquelle le signal électrique varie pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il puisse être détecté de manière fiable comme étant "allumé" ou "éteint".



Chacune de ces précieuses millisecondes s'additionne dans un combat intense. Par exemple, un délai de rebondissement de 12 ms ne semble pas beaucoup jusqu'à ce que vous réalisiez qu'une seule image délivrée à 90 FPS ne prend que 11 ms pour être rendue, ou plus de temps qu'il ne faut pour enregistrer cette touche. Si votre touche parfaitement synchronisée n'enregistre qu'une image trop tard, il se peut que ce soit la fin du cycle pour vous.



Pour garantir une latence quasi nulle, les interrupteurs mécaniques optiques ROG RX utilisent un faisceau de lumière infrarouge qui atteint un capteur lorsque la touche est enfoncée. Ces interrupteurs éliminent les contacts métalliques, leurs circuits de rebondissement et le retard qui y est associé, ce qui vous donne un avantage considérable dans le feu de l'action.



L'enregistrement quasi instantané de la pression sur la touche n'est que l'une des nouvelles caractéristiques de ces interrupteurs. Le système de montage de capuchon de clé le plus courant utilisé aujourd'hui repose sur un seul poteau central qui présente un certain degré d'oscillation, une caractéristique indésirable qui entraîne des fautes de frappe et des ratés d'allumage. Il peut également augmenter la force nécessaire pour appuyer sur un interrupteur. La force supplémentaire perdue en déplaçant les touches d'un côté à l'autre de l'oscillation peut fatiguer les doigts et les mains. Pire encore, elle augmente les risques de blessures de stress répétitives.



Le poussoir de l'interrupteur ROG RX Optical Mechanical utilise une tige carrée creuse. Chaque clé se monte sur le piston à l'aide de quatre poteaux d'angle. Cette conception stabilise chaque capuchon et tige de clé pour une pression de clé douce et sûre qui canalise toute force d'actionnement dans la course primaire vers le haut et vers le bas. Un stabilisateur en X sous chaque touche améliore encore l'équilibre, et la LED RVB fixée au centre de la tige assure que la lumière inonde uniformément toutes les légendes du capuchon de la touche. Chaque interrupteur optique-mécanique ROG RX est conçu pour une durée de vie de 100 millions de pressions sur les touches afin d'assurer un service fiable et de longue durée.



Le ROG Claymore II est disponible en deux versions, chacune avec un type de commutateur ROG RX distinct : Rouge et Bleu. Les interrupteurs rouges sont le choix idéal pour les jeux rapides, grâce à leur mécanisme lisse et linéaire avec un point d'actionnement peu profond de 1,5 mm. La légère force d'actionnement de 40 g permet une saisie rapide et facile pendant les combats. Nous sommes conscients du fait que des forces d'actionnement légères comme celle-ci peuvent provoquer des pressions accidentelles sur les touches, c'est pourquoi nous avons délibérément façonné la courbe force-réponse de ces interrupteurs pour éviter les entrées involontaires.



Les interrupteurs tactiles bleus sont destinés aux dactylos et aux joueurs qui préfèrent une confirmation tactile et audible de leurs frappes. Cette variante cliquable et non linéaire a le même point d'actionnement de 1,5 mm que ses sœurs rouges, mais nous avons choisi une force d'actionnement de 65 g pour cette version afin de créer une sensation de frappe plus délibérée que de nombreux amateurs de clavier préfèrent.



Le ROG Claymore II offre des options de connectivité avec et sans fil 2,4 GHz. Le temps de réponse est de seulement 1 ms en mode sans fil, offrant la même réponse instantanée qu'en mode câblé standard. Le câble détachable utilise un port USB de type C, et il y a un port USB supplémentaire de type A pour les autres périphériques de bureau. Une charge complète permet au ROG Claymore II de fonctionner jusqu'à 100 heures en mode sans fil avec les lumières éteintes, ou jusqu'à 40 heures avec ses lumières allumées. Et grâce à l'intelligence de chargement rapide de l'USB-C, la batterie intégrée de 4000 mAh fournit jusqu'à 18 heures d'utilisation avec le rétro-éclairage Aura désactivé après seulement 30 minutes de charge si vous vous trouvez en difficulté.



Pendant que nous sommes sur le sujet, l'éclairage LED Aura Sync RGB du Claymore II est configurable pour chaque touche individuelle et peut se synchroniser avec les composants du système et les périphériques compatibles grâce au logiciel Armoury Crate. Le logo ROG en haut à gauche et l'indicateur de charge de batterie à quatre niveaux à côté s'intègrent parfaitement au schéma d'éclairage Aura actuel du clavier. Vous pouvez même configurer Aura Sync en mode sans fil du clavier.



