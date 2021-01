[CES2021] KIOXIA America repousse les limites du stockage Flash.



Cette semaine au CES 2021, KIOXIA America, Inc. mettra en avant les avancées innovantes en matière de mémoire flash qui font avancer le monde numérique. KIOXIA fera la démonstration de ses dernières solutions flash et SSD, y compris le premier SSD1 du secteur, conforme à la spécification NVMe PCIe 4.0, et les premiers SSD clients PCIe 4.0 de la société pour les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les stations de travail.



Lors du CES virtuel de cette année, KIOXIA collabore avec ses clients et ses partenaires technologiques afin d'affronter l'avenir - ensemble. Selon Alex Mei, vice-président du marketing d'entreprise de KIOXIA America, Inc. nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients sur les applications pour façonner la prochaine génération de stockage et répondre aux demandes croissantes de données. Nous sommes toujours enthousiastes à l'idée de voir nos technologies de mémoire flash, de SSD et de logiciels exploitées de manière innovante, et leur déploiement continu dans des applications à croissance rapide comme le cloud et l'automobile sera pleinement visible au CES".















Inventeur de la mémoire flash, KIOXIA possède l'un des plus larges portefeuilles de SSD disponibles, comprenant des solutions pour les PC clients, les centres de données, les serveurs hyper scale et haut de gamme et les systèmes de stockage. Parmi les démonstrations de nouveaux produits, on peut citer le premier SSD de l'industrie à être compatible avec la spécification NVMe du nuage PCIe 4.0 Open Compute Platform (OCP) et les nouveaux ajouts à son logiciel KumoScale qui apportent un stockage NVMe-oF plus rapide aux conteneurs.



Présence numérique du CES



La présence numérique de KIOXIA America au CES comprendra des contenus et des vidéos mettant en valeur un échantillon des solutions flash de l'entreprise. Pour encore plus de détails, les visiteurs peuvent se rendre au stand virtuel de KIOXIA 3D, où ils peuvent voir des démonstrations et obtenir des informations sur toute l'étendue des produits et solutions KIOXIA.



