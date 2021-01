[CES2021] RAZER nous propose un concept de la chaise Gamers.



Razer, la première marque mondiale de produits pour joueurs, a annoncé aujourd'hui deux nouveaux concepts pour le CES 2021 : Project Hazel, le masque facial le plus intelligent et le plus convivial du monde, et Project Brooklyn, une chaise de jeu compacte et intégrée pour l'immersion de la prochaine génération. Les conceptions de Razer sont des explorations de l'innovation par les équipes de conception et d'ingénierie de Razer afin d'évaluer les réactions de la communauté et d'influencer le futur portefeuille de produits de Razer. Les premiers concepts ont été mis sur le marché ou des éléments ont été inclus dans les produits d'expédition.



Le masque intelligent vise à améliorer la commodité du port quotidien tout en relevant les défis communs en matière d'interaction sociale, tandis que la nouvelle chaise de jeu transformable permet une immersion totale grâce à son haptique, ses graphiques et son éclairage dans un facteur de forme flexible. Pour un aperçu exclusif de ces concepts, Razer invite tous les participants du CES 2021 et la communauté mondiale des jeux à se joindre à l'événement RazerStore Live le 12 janvier à 10 heures (heure de Paris), diffusé en simultané sur les chaînes YouTube, Twitch et Facebook de Razer. Pour plus de détails sur les concepts du projet Hazel et du projet Brooklyn, veuillez lire la suite.







Depuis le début de la pandémie, Razer a été proactif dans la lutte contre COVID-19, notamment en convertissant ses installations de fabrication pour produire des masques médicaux certifiés et en faisant don d'un million de masques chirurgicaux aux services de santé de première ligne dans le cadre de son initiative Razer Health. Progression et évolution naturelles de cette initiative, le masque multi-usages intelligent Project Hazel de Razer répond à l'importance accrue accordée à l'hygiène et à la préparation aux risques sanitaires inattendus ainsi qu'aux problèmes environnementaux des masques jetables, tout en améliorant les caractéristiques d'une couverture de protection personnelle multi-usages.



Préparant davantage les consommateurs à la nouvelle normalité de la route à venir, le concept du masque innove avec la protection respiratoire de qualité médicale N95 utilisant des ventilateurs actifs détachables et rechargeables et des Smart Pods qui régulent le flux d'air pour une respirabilité optimale. Ses Smart Pods à haute efficacité de filtration bactérienne (BFE) filtrent au moins 95% des particules en suspension dans l'air et ont une grande résistance aux fluides.







Pour améliorer l'interaction sociale, le projet Hazel est conçu de manière claire et transparente afin que les personnes qui vous entourent puissent voir les indices faciaux tels qu'un sourire ou un rire et permettre aux malentendants de lire sur les lèvres ce que dit la personne qui le porte. Les lumières intérieures s'activent automatiquement dans l'obscurité, ce qui permet aux porteurs de s'exprimer clairement quelles que soient les conditions d'éclairage.



En outre, comme les masques peuvent également étouffer les voix, une nouvelle technologie Razer VoiceAmp (brevet en instance) utilise un microphone et un amplificateur intégrés pour améliorer la parole de l'utilisateur afin de lui permettre de communiquer clairement tout en restant en sécurité dans les situations sociales.



Pour réduire les déchets créés par les masques jetables, le masque intelligent Project Hazel utilise des ventilateurs à disque remplaçables et rechargeables qui peuvent être facilement désinfectés contre les bactéries et les virus en les plaçant à l'intérieur de sa boîte de chargement rapide sans fil à double usage avec un intérieur désinfectant à lumière UV. Des voyants lumineux indiquent le niveau de charge, et la longue durée de vie de la batterie à partir d'une charge complète permet facilement d'utiliser le masque toute la journée. Le masque imperméable et résistant aux rayures est aussi solide que durable. Il est fabriqué en plastique recyclable pour réduire considérablement les déchets créés par les masques jetables.



Le masque intelligent doublé de silicone offre un confort grâce à un refroidissement et une régulation actif de l'air, qui permet d'introduire de l'air frais et d'évacuer le CO2. Le résultat est un joint hermétique grâce à ses boucles d'oreilles réglables, permettant des tailles sur mesure pour un ajustement sûr qui n'obstrue pas la bouche. Pour un divertissement et un style supplémentaire, les utilisateurs peuvent activer deux zones d'éclairage Razer Chroma RGB personnalisables offrant 16,8 millions de couleurs et une suite d'effets lumineux dynamiques.



Le concept de masque intelligent continuera d'être optimisé grâce à des tests rigoureux et aux commentaires des utilisateurs afin de garantir le respect des règles de sécurité et un confort et une convivialité maximums. Des améliorations de conception seront également apportées pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs et pour offrir une valeur ajoutée sans compromettre la fonctionnalité et les performances. Le projet Hazel sera à la base du soutien et de l'engagement permanent de Razer en faveur de la santé et de la sécurité publique au sein de la communauté.



"Razer reconnaît l'incertitude qui plane sur la route à venir, et il était donc de notre devoir d'aider à protéger les membres de notre communauté et de les préparer contre les menaces invisibles", a déclaré Min-Liang Tan, co-fondateur et PDG de Razer. "Le concept de masque intelligent du projet Hazel se veut fonctionnel, mais confortable et utile pour interagir avec le monde, tout en conservant une esthétique sociable".



Pour plus d'informations sur le Project Hazel de Razer, voir ICI.



PROJET BROOKLYN - TRANSFORMER EN IMMERSION DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION



Conçu pour tous les types de joueurs et conçu pour s'intégrer facilement dans votre chambre ou votre salle de jeu, le concept de chaise de jeu Project Brooklyn se transforme d'une chaise de jeu ergonomique en une véritable centrale de divertissement qui offre une immersion époustouflante de la prochaine génération pour les jeux sur PC et sur console.



Le Project Brooklyn est un fauteuil de jeu de pointe construit avec de la fibre de carbone et un éclairage RVB, qui se transforme facilement en une station de jeu totalement immersive, avec des visuels panoramiques sur un écran de 60 pouces, un retour tactile fascinant intégré au siège et des accoudoirs 4D qui se transforment en tables périphériques réglables. Les types existants de fauteuils tout-en-un qui offrent des sièges de style "cockpit" et du matériel monté sont généralement de la taille d'une pièce et les coûts sont astronomiques.



S'inspirant du design du Razer Iskur lancé en octobre 2020, le projet Brooklyn fait un bond en avant en matière de points de contact avec l'utilisateur, en reliant la chaise de jeu à l'écran et à ses composants plus fonctionnels comme les accoudoirs, tout en offrant un confort grâce à des coussins en mousse haute densité qui soutiennent la forme unique de votre corps. Le dossier du siège, cousu en cuir, est construit dans un corps robuste en fibre de carbone pour maintenir une posture parfaite tout au long des marathons de jeu.



La plate-forme réglable sur laquelle le fauteuil est posé est équipée d'un système de câblage et s'inspire du moniteur Razer Raptor. Monté sur la colonne vertébrale de la chaise et déployable par simple pression d'un bouton, l'écran OLED 60" est entièrement entouré de LED pour des détails visuels étonnants. Se repliant dans le dossier du fauteuil lorsqu'il n'est pas utilisé, l'ensemble d'affichage déployable vous plonge au cœur de l'action avec des détails précis et une expérience panoramique savoureuse.



Les accoudoirs 4D entièrement modulaires renferment des tables pliantes à l'ergonomie flexible, vous permettant de passer facilement du jeu sur PC avec une souris et un clavier au jeu sur console. Chaque accoudoir comporte des panneaux séparés qui permettent d'utiliser le clavier et la souris de manière différente, et chaque panneau se replie lorsqu'il n'est pas utilisé.



S'appuyant sur le succès du prototype de rétroaction haptique audio de Razer présenté au CES 2019, une nouvelle intégration native Razer HyperSense a été construite autour de la structure du fauteuil pour une immersion tactile ultime. Les modules haute-fidélité activés de manière indépendante permettent de ressentir les vibrations les plus sensibles ressenties pendant le jeu, comme le fait de sauter dans l'eau ou d'atterrir sur une plateforme pour un jeu véritablement immersif.



Les Razer Chroma RGB ont été intégrés à l'extérieur des coussins de siège et sont personnalisables grâce à 16,8 millions de couleurs, déclenchées au fur et à mesure que vous jouez avec d'autres périphériques synchronisés par plus de 150 titres de jeu intégrés.



"Le projet Brooklyn est un concept passionnant développé sur la véritable essence d'une station de jeu totalement immersive", a déclaré Min-Liang Tan. "Le retour haptique, les visuels et la conception fonctionnelle globale, avec une attention particulière portée à l'ergonomie, offriront une expérience de jeu unique".



Razer continuera à développer ce concept de chaise de jeu, en effectuant des tests avec des athlètes de haut niveau et des personnes influentes pour évaluer la faisabilité, le confort et les performances. Le concept du Projet Brooklyn est destiné à offrir des idées sur la manière d'améliorer la mécanique et la conception de l'utilisateur afin d'offrir une expérience de jeu plus immersive et d'inspirer le portefeuille croissant de chaises de jeu de Razer dans un avenir proche.



Pour plus d'informations sur le projet Brooklyn de Razer, veuillez Cliquer ICI.



