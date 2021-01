Les Nouveaux mutants.

Sortie DVD/BLURAY du 08 Janvier 2021.







Durée : 1h33.



Genre : Fantastique, Super-héros, Horreur, Action, Thriller, Science-fiction.



Avec : Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt, Alice Braga, Happy Anderson, Thomas Kee.



Résumé : Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa sont quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour la société, les surveille attentivement et s’efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son tour l’établissement, d’étranges événements font leur apparition. Les jeunes mutants sont frappés d’hallucinations et de flashbacks, et leurs nouvelles capacités - ainsi que leur amitié - sont violemment mises à l’épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie.



Film interdit aux moins de 12 ans.



Disponible en Blu-Ray 4K.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 5.3/10 (Votants : 34 027 Internautes).



