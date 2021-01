ASUS annonce le ROG Swift PG279QM 1440P 240 Hz 27" IPS Gaming Monitor.



En 2015, le moniteur de jeu ROG Swift PG279Q a été l'un des premiers à combiner la technologie NVIDIA G-SYNC avec une résolution équilibrée de 2560x1440, un panneau de type IPS et un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz. Depuis, il a reçu une montagne de récompenses.



Cinq ans plus tard, les cartes graphiques sont devenues beaucoup plus puissantes et les écrans de jeu ont besoin d'un taux de rafraîchissement encore plus élevé afin de montrer chaque image que des cartes haut de gamme comme les NVIDIA GeForce RTX 3080 et GeForce RTX 3090 peuvent dessiner. Au CES 2021, nous plaçons la barre encore plus haut pour les écrans de jeu 1440p avec le ROG Swift PG279QM, notre premier écran 27" 2560x1440 avec un taux de rafraîchissement de 240Hz.



Un taux de rafraîchissement de 240 Hz est un grand pas en avant en termes de fluidité et de réactivité par rapport au taux de rafraîchissement maximum de 144 Hz typique de la plupart des écrans 2560x1440, mais ce n'est qu'une partie du puzzle pour une expérience de jeu haut de gamme.



Les images floues en mouvement peuvent brouiller votre vision de l'action. Pour que chaque image reste nette, le PG279QM utilise la dernière technologie de panneau ASUS Fast IPS pour un temps de réponse rapide de 1 ms en moyenne. Ce faible temps de réponse permet d'obtenir une image à la fois nette et fluide en mouvement, tout en conservant les grands angles de vue pour lesquels les panneaux IPS sont connus.











Le PG279QM n'est pas seulement plus rapide que les écrans 1440p qui le précèdent. L'avenir du jeu comprend des contenus avec des gammes de couleurs plus larges pour des images plus vives et plus réalistes, ainsi qu'une prise en charge de la gamme dynamique élevée (HDR) pour une reproduction plus réaliste des ombres et des lumières. Le panneau du PG279QM couvre 95 % du large espace couleur DCI-P3 couramment utilisé pour le contenu cinématographique, et il est certifié VESA DisplayHDR 400. Avec ces outils dans son arsenal, le PG279QM est prêt pour la prochaine génération de réalisme de jeu.



La technologie G-SYNC à taux de rafraîchissement variable de NVIDIA a annoncé une révolution pour les moniteurs de jeu dès son arrivée sur le marché. Pour une expérience de jeu d'élite à taux de rafraîchissement variable, le PG279QM utilise un processeur NVIDIA G-SYNC dédié.



Ce processeur permet à l'écran de se rafraîchir au rythme des nouvelles images de la carte graphique, même si la fréquence des images varie naturellement dans le temps. Ainsi, le PG279QM élimine les artefacts indésirables comme les déchirures d'écran et les bégaiements pour que les jeux soient toujours au mieux de leur forme et de leur réactivité sur toute sa gamme de taux de rafraîchissement variables.



Le processeur G-SYNC permet également d'utiliser l'analyseur de latence de réflexe de NVIDIA sur le PG279QM. Cet outil aide les joueurs compétitifs à comprendre combien de temps il faut pour que l'entrée du bouton principal de leur souris se traduise en action à l'écran, ce qui leur permet de comprendre les causes du retard d'entrée dans leur système et de les minimiser pour une meilleure réactivité.



Nous avons donné au PG279QM un nouveau style très net pour accompagner ses visuels nets et fluides. Des motifs en gras au dos du moniteur se combinent à un grand logo ROG éclairé par des LED Aura RGB pour communiquer clairement votre allégeance au monde. Le support Aura Sync vous permet de coordonner sans effort les accents des LED RGB du PG279QM avec le reste de vos composants compatibles. Et la prise en charge du kit de montage de bureau ROG disponible vous permet de minimiser l'empreinte de cet écran sur votre surface de travail.



Avec son taux de rafraîchissement de 240 Hz, son faible temps de réponse gris-gris et les technologies NVIDIA G-SYNC et Reflex Latency Analyzer, le ROG Swift PG279QM réunit de nombreuses fonctions de nouvelle génération dans un ensemble équilibré.



TECHPOWERUP