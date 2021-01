MSI annonce le lancement de la série 500 de cartes mères le 27 janvier 2021.



MSI a annoncé aujourd'hui que ses nouvelles cartes mères de la série 500 seront lancées le 27 janvier. Pour accueillir les dernières cartes mères en 2021, MSI est prêt à présenter les nouvelles fonctionnalités des cartes mères. Avec les nouveaux processeurs Intel Core 11e génération, toutes les cartes mères de la série 500 supportent le Lightning Gen 4 PCIe, et la bande passante atteint 64 Go/s. Pour le réseau, les cartes mères Z590 Wi-Fi sont équipées de la dernière version du Wi-Fi 6E qui a une bande de 6 GHz par rapport au Wi-Fi 6.



En ce qui concerne la solution audio, MSI améliore les performances audio des séries MEG/MPG/MAG pour tous les joueurs, y compris les hardcore gamers et les joueurs occasionnels. Les cartes mères de la série Z590 Gaming sont mises à niveau vers Audio Boost 5 et sont importées dans Sound Tune. Grâce à un nouveau codec et système audio, les cartes mères de la série Z590 Gaming créent un effet de synergie qui peut amplifier le son et améliorer l'expérience de jeu.







De plus, afin d'offrir un soutien aux utilisateurs, Dragon Center est entièrement mis à jour en MSI Center. MSI Center dispose d'une toute nouvelle interface utilisateur et de fonctions entièrement intégrées, qui aident les utilisateurs à manipuler l'overclocking et à synchroniser les lumières RGB plus facilement. De plus, la nouvelle solution audio, Sound Tune, est intégrée à MSI Center et les utilisateurs peuvent l'activer en un clic.



Apparences personnalisées et fonctionnalités incroyables



Outre les nouvelles fonctionnalités, les cartes mères de la série 500 ont un aspect attrayant et distinctif. Voici quelques points forts et une introduction par segments :



MEG - Exquis et magnifique sont certainement les meilleures descriptions de la série MEG. Outre son design élégant, la MEG Z590 GODLIKE possède de puissantes caractéristiques, notamment un Super LAN 10G et un Audio Boost 5 HD. En outre, pour un meilleur effet de refroidissement, le MEG Z590 GODLIKE est équipé d'un Stacked Fin Array et d'un Frozr Heatsink Design. En outre, le MEG Z590 GODLIKE et le MEG Z590 ACE ont tous deux une plaque arrière en aluminium au dos du circuit imprimé, ce qui peut étendre la surface de dissipation de la chaleur. Bien entendu, les modèles MEG Z590 UNIFY et MEG Z590I UNIFY, connus pour leur design entièrement noir, seront également présents. Lors de la conférence de presse en ligne du CES le 14 janvier, la série MEG entrera en scène. N'oubliez pas de regarder le flux en direct et d'obtenir les informations correspondantes. Si vous souhaitez suivre la page de l'événement, veuillez cliquer ici.



MPG - Les cartes mères de la série MPG sont toujours populaires auprès des utilisateurs de MSI. MSI aura les cartes MPG Z590 GAMING CARBON WIFI, MPG Z590 GAMING FORCE, MPG Z590 GAMING EDGE WIFI et MPG Z590 GAMING PLUS, etc. En plus des apparences branchées, toutes les séries MPG sont dotées du M.2 Shield Frozr et du pad thermique K7, qui contribueront à maintenir les performances des cartes mères.



MAG - MSI essaie de rafraîchir les amateurs de MAG avec de nouvelles couleurs. Les modèles MAG Z590 TOMAHAWK WIFI et MAG B560 TOMAHAWK WIFI sont tous deux dotés d'un dissipateur thermique prolongé en graphite. La couleur du MAG Z590 TORPEDO et du MAG B560 TORPEDO est le bleu pacifique, et celle du MAG B560M BAZOOKA est le vert de minuit. Le concept de couleur dérive des couleurs militaires conformément à MAG-MSI Arsenal GAMING. Les différentes couleurs donnent aux utilisateurs plus de choix et les utilisateurs peuvent personnaliser les PC en fonction de leurs préférences.



PRO - Pour un usage courant, y compris professionnel et quotidien, les Z590-A PRO et Z590 PRO WIFI ont un noir mat avec des motifs linéaires et les deux ont un design de dissipateur de chaleur étendu. Sinon, la plupart des cartes mères de la série PRO, y compris les Z590, B560 et H510, seront dotées d'une nouvelle solution de refroidissement - Frozr AI Cooling, qui détectera les températures du CPU et du GPU et ajustera automatiquement la puissance du ventilateur du système à une valeur appropriée. Afin de dissiper efficacement la chaleur, les cartes Z590 PRO WIFI et Z590-A PRO sont toutes deux dotées de la solution M.2 Shield Frozr, qui permet de dissiper la chaleur du M.2 Gen 4.



