PNY annonce le XLR8 CS3140 M.2 NVMe SSD.



PNY annonce le lancement du XLR8 CS3140 M.2 NVMe Gen4 x4 Solid State Drive, le "CS3140", offrant des vitesses jamais vues auparavant. La quête de PNY de fournir en permanence une technologie de pointe pour les applications les plus exigeantes a conduit à la mise au point du SSD M.2 NVMe le plus rapide de l'entreprise à ce jour. Le CS3140 établit de nouvelles normes qui permettent aux créateurs de contenu 4K et 8K, aux utilisateurs d'applications à haute intensité, aux joueurs et autres de bénéficier d'un tout nouveau niveau de vitesse, de performance et de productivité.



















Optimisé pour le dernier protocole NVMe Gen 4.0, qui continue à être adopté par les fabricants de cartes mères et les utilisateurs, le CS3140 offre des vitesses séquentielles exceptionnelles allant jusqu'à 7 500 Mo/s en lecture et jusqu'à 6 850 Mo/s en écriture, redéfinissant ainsi les possibilités et ouvrant la voie à un tout nouveau monde de création de contenu, de jeux, et bien plus encore.



La performance brute n'est pas la seule préoccupation du CS3140. Grâce à un processus de fabrication de 12 nanomètres, il offre également une meilleure efficacité énergétique, ce qui est essentiel pour les applications de bureau et les ordinateurs portables. Le disque dur offre ainsi de meilleures performances tout en générant moins de chaleur, ce qui permet aux ordinateurs de bureau de fonctionner plus froid et aux ordinateurs portables d'avoir une plus longue durée de vie de la batterie.



Le CS3140 est disponible en deux versions : une version sans dissipateur thermique pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau ayant des contraintes d'espace et une version avec un dissipateur thermique en aluminium extrudé de 45 grammes chargé d'absorber et de dissiper une partie de la chaleur produite par des vitesses aussi rapides, des applications à forte intensité et des charges de travail soutenues. Huit ailettes verticales individuelles offrent une plus grande surface de dissipateur de chaleur tout en optimisant le flux d'air et la dissipation de la chaleur.



Le disque dur à semi-conducteurs PNY XLR8 CS3140 M.2 NVMe Gen4 x4 offre des vitesses jamais vues auparavant, une dissipation thermique optimale, une capacité de stockage impressionnante pouvant atteindre 2 To et un aspect esthétique qui vous permet de profiter de performances de pointe.



Caractéristiques du produit :



- Vitesse allant jusqu'à 7 500 Mo/s Séq. Lecture et 6 850 Mo/s Séq. Écriture,

- Une bande passante améliorée qui permet des performances extrêmes et une faible latence, ce qui la rend supérieure aux SSD basés sur SATA et NVMe Gen 3,

- Dissipateur thermique en aluminium extrudé sur certains modèles - Une consommation d'énergie réduite qui se traduit par une plus grande efficacité énergétique,

- Une plus grande endurance grâce à la capacité du disque à résister à des conditions extrêmes et à conserver les données même en cas de chute.



Spécifications du produit :



- Interface PCIe 4.0 (NVMe Gen4 x4), supporte NVMe 1.4,

- Facteur de forme : M.2 2280,

- Vitesse : jusqu'à 7 500 Mo/s en lecture et jusqu'à 6 850 Mo/s en écriture (varie selon le modèle),

- Capacités : 1 TB et 2 TB,

- Garantie : 5 ans.



Disponibilité des produits : Le CS3140 sera disponible à la fin de ce mois.



Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP