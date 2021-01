ZOTAC annonce sa série de cartes graphiques GeForce RTX 3060.



ZOTAC Technology Limited, fabricant mondial d'innovations, est fier de dévoiler la toute nouvelle série de GeForce RTX 3060 de ZOTAC GAMING, basée sur l'architecture avancée NVIDIA Ampere. La série ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 présente trois modèles - AMP White Edition, Twin Edge OC et Twin Edge. Avec son architecture efficace et performante et la seconde génération de NVIDIA RTX, la GeForce RTX 3060 apporte des capacités de raytracing matérielles étonnantes et le support du NVIDIA DLSS et d'autres technologies, et est disponible à partir de 329 Dollars.











AMP édition blanche



La carte graphique enneigée est livrée avec un overclock d'usine solide, avec un refroidissement correspondant. Avec seulement 231,9 mm, la IceStorm 2.0 offre un refroidissement avancé avec les fonctions FREEZE Fan Stop et Active Fan Control. Elle est équipée de ventilateurs à 11 pales décalées de 90 mm, d'un large dissipateur thermique en aluminium à ailettes et de cinq caloducs en cuivre de 6 mm pour une dissipation maximale de la chaleur. La plaque arrière en métal et l'éclairage du logo par LED unifient le design global pour une esthétique équilibrée.



TWIN EDGE (OC)



Twin Edge OC et Twin Edge allient performance et simplicité, avec une longueur compacte de seulement 8,8 pouces ou 224,1 mm dans une configuration à double fente. La solution de refroidissement consiste en un large dissipateur thermique en aluminium à empilement d'ailettes, associé à trois caloducs en cuivre de 6 mm rayonnant à partir d'une seule plaque froide de GPU. Des ventilateurs doubles de 90 mm et à 11 pales fournissent un débit d'air jusqu'à 10 % supérieur à celui des modèles de la génération précédente et sont associés à un dispositif d'arrêt et de contrôle actif du ventilateur FREEZE.



S'AMPLIFIER



Utilisez la dernière version de l'utilitaire FireStorm de ZOTAC GAMING pour régler et contrôler votre GPU, ajuster la vitesse du ventilateur avec le contrôle actif du ventilateur, et plus encore.



DISPONIBILITÉ



La série GeForce RTX 3060 de ZOTAC GAMING sera disponible à partir de la deuxième moitié de février 2021.



TECHPOWERUP