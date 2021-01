[CES2021] Les processeurs AMD Ryzen 5000U et Ryzen 5000HX Mobile annoncés.



AMD a annoncé aujourd'hui ses processeurs basés sur l'architecture ZEN3 pour ordinateurs portables ultra-minces, à commencer par le Ryzen 7 5800U. De nouvelles séries de portables 8 cœurs 5800 et 5900HX pour les jeux sont également annoncées.



AMD a annoncé ses processeurs pour portables Ryzen 5000 avec des cœurs Zen 3. Il y aura des variantes 5000U à faible consommation d'énergie avec un TDP de 15W et des variantes 5000HX avec un TDP de 45W pour les ordinateurs portables de jeux. Su a mentionné le Ryzen 7 5800U ; tout d'abord, un APU mobile de la série Ryzen 5000 basé sur l'architecture Zen 3 destiné aux produits ultra-minces, et donc classé comme une puce Cezanne.



Le Ryzen 7 5800U à 8 noyaux a seize fils à offrir avec une vitesse de boost allant jusqu'à 4,4GHz. AMD lance également une nouvelle gamme de processeurs Ryzen 5000HX overclockables pour les ordinateurs portables de jeu. AMD ajoute un plus dans le TDP des diapositives, indiquant probablement qu'un fabricant d'ordinateurs portables pourrait les configurer davantage pour consommer plus ou maintenir des vitesses d'horloge plus élevées pendant une plus longue période. Le Ryzen 9 5980HX est le modèle phare avec huit cœurs à 4,8 GHz maximum.



Le Ryzen 9 5900HX fera également son apparition, avec une fréquence de 4,6 GHz. Les deux processeurs HX disposent d'un cache L3 de 20 Mo. Les trois produits annoncés utilisent tous les mêmes cœurs Zen 3 que les processeurs Ryzen 5000 7nm de bureau commercialisés par AMD l'année dernière. En février, les premiers ordinateurs portables seront déjà disponibles. Plus de 150 modèles différents de portables équipés de processeurs Ryzen 5000 seront commercialisés cette année mentionne Su.



Processeurs mobiles de la série Ryzen 5000 d'AMD



Pour compléter l'offre de processeurs mobiles, les processeurs de la série HX offrent aux joueurs et aux créateurs des performances de haut niveau, tandis que les processeurs HS apportent la puissance de la série H dans des facteurs de forme plus fins et plus légers. Le nouveau processeur AMD Ryzen 9 5980HX est capable d'augmenter jusqu'à 23% les performances monofilaires et jusqu'à 17% les performances multi-filaires par rapport à la génération précédente, ce qui en fait la solution idéale pour les ordinateurs portables des joueurs et des créateurs.



Pour les consommateurs ordinaires qui recherchent des performances en déplacement, les processeurs mobiles AMD Ryzen 5000 de la série U offrent le parfait mélange de performances et d'efficacité.



Le nouveau processeur AMD Ryzen 7 5800U offre :



- Jusqu'à 16 % de performances monofilaires en plus et jusqu'à 14 % de performances multifilaires en plus par rapport à la génération précédente,

- Jusqu'à 17,5 heures d'autonomie de la batterie pour un usage général et jusqu'à 21 heures de lecture de films sur une seule charge.



AMD sort également des processeurs Ryzen 5000U avec des cœurs Zen 2 :



Spécification du produit : Processeurs mobiles AMD Ryzen série 5000







Disponibles au premier semestre 2021, les processeurs mobiles de la série Ryzen™ PRO 5000 offrent de nouveaux niveaux de productivité et de collaboration ainsi qu'une gestion transparente pour répondre aux exigences toujours changeantes des environnements de travail modernes. Les processeurs mobiles de la série PRO 5000 de Ryzen offrent également des fonctions de sécurité au niveau de l'entreprise avec des couches de défense innovantes au niveau du silicium, du système d'exploitation et de la plate-forme, ce qui permet aux équipes informatiques de protéger leurs PC, quel que soit l'endroit où se trouve leur personnel.



Processeurs de bureau AMD Ryzen



AMD annonce également des alternatives de TDP réduit aux processeurs de bureau primés AMD Ryzen™ 9 5900X et AMD Ryzen™ 7 5800X, qui ne sont disponibles que pour les systèmes OEM pré-construits. Alimenté par la nouvelle architecture de base "Zen 3" et avec un TDP réduit de 65W, le processeur de bureau Ryzen 9 5900 offre une moyenne de 24% de jeu 1080p plus rapide sur certains titres par rapport à la génération précédente.



Spécification du produit : Processeurs de bureau AMD Ryzen série 5000







En outre, les processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO seront désormais directement disponibles pour les consommateurs par l'intermédiaire des détaillants, détaillants en ligne et intégrateurs de systèmes mondiaux participants, la disponibilité en rayon étant prévue pour mars 2021. Les processeurs Ryzen Threadripper PRO offrent un ensemble de fonctionnalités inégalées aux clients de stations de travail avec jusqu'à 64 cœurs, 8 canaux de mémoire, la prise en charge des normes RDIMM et LRDIMM, 128 voies PCIe Gen 4 et les technologies de sécurité AMD PRO.



Spécification du produit : AMD Ryzen Threadripper PRO







Il est intéressant de voir dans la présentation (si vous êtes un fan de F1) que Lewis Hamilton et Toto Wolf participent à une interview. AMD sponsorisait l'équipe en 2020 (voir photos). Lewis parle de la Xbox et des jeux (bien sûr, sur les derniers produits alimentés par AMD) et de la quantité folle de puissance de calcul nécessaire dans cette industrie, des simulations aux souffleries et à la compréhension des données.



Aucune nouvelle annonce n'a été faite concernant la Radeon RX 6700, BTW.



