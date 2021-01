[CES2021] GIGABYTE dévoile une nouvelle gamme d'ordinateurs portables équipés de GPU NVIDIA GeForce RTX 30.



GIGABYTE a présenté aujourd'hui une nouvelle gamme d'ordinateurs portables équipés de GPU NVIDIA GeForce RTX 30 pour 2021 lors de l'événement virtuel de lancement Performance Above All, qui comprend la série de jeux professionnels AORUS, à savoir AORUS 17G, AORUS 15G et AORUS 15P, et la série des créateurs AERO, à savoir AERO 17, AERO 17 HDR, AERO 15 et AERO 15 OLED.



Les GPU pour ordinateurs portables NVIDIA GeForce RTX 30, alimentés par l'architecture NVIDIA Ampere, multiplient par deux l'efficacité énergétique, accélèrent considérablement les performances et introduisent les technologies Max-Q de troisième génération pour des conceptions minces et légères. Les GPU pour ordinateurs portables GeForce RTX série 30 offrent des expériences de jeu époustouflantes dans Cyberpunk 2077 et d'autres titres AAA et permettent aux créateurs de produire un contenu incroyable en utilisant des centaines d'applications accélérées par le GPU.







"GIGABYTE repousse les limites de la performance des ordinateurs portables depuis 2012, année où nous avons lancé le premier ordinateur portable au monde basé sur GTX", a déclaré David Ding, vice-président des ventes et du marketing chez GIGABYTE. "Nous avons continué à repousser les limites de ce qu'un ordinateur portable peut faire, en mettant une série de puissants portables à la disposition non seulement des joueurs, mais aussi des créateurs de contenu. Aujourd'hui, nous l'avons fait à nouveau en plaçant la performance au-dessus de tout et nous avons fini par livrer quelque chose de plus impressionnant et de plus compact".



La performance avant tout



La performance est toujours la clé lorsqu'il s'agit de jeux ou d'ordinateurs portables de productivité. Grâce à la mise à niveau du GPU haute performance GeForce RTX 30, les ordinateurs portables AORUS et AERO peuvent tout accélérer, du jeu plus fluide à l'encodage vidéo ou au rendu 3D. Pour exploiter l'extrême puissance des puces mobiles Ampere, GIGABYTE propose un système thermique tout aussi avancé avec la technologie WINDFORCE Infinity redéfinie sur les ordinateurs portables des séries AORUS et AERO afin d'obtenir les meilleures performances.



Par rapport aux modèles minces et légers, le portable de jeu AORUS 15P possède un débit d'air jusqu'à 37% plus important, réduisant les températures de 10 degrés Celsius pour le CPU et le GPU en cas de charge importante, ce qui offre une plus grande marge de manœuvre thermique au GPU du portable GeForce RTX série 30 pour pousser les performances graphiques à leur limite.



Cette gestion thermique innovante permet en outre à la technologie exclusive Microsoft Azure AI d'allouer plus de puissance au CPU ou au GPU en fonction des différentes tâches. Pour les tâches sensibles au GPU, comme les jeux, le GPU recevra plus de puissance ; si la tâche est plutôt sensible au CPU, par exemple l'encodage vidéo, le CPU recevra plus de puissance. Ainsi, les utilisateurs bénéficieront d'un gain de performance d'environ 5 % pendant qu'ils jouent ou travaillent à la création de contenu.



AORUS : Le jeu comme un pro



Conçus conjointement avec G2 Esports, l'une des meilleures équipes sportives au monde, les ordinateurs portables de jeu GIGABYTE AORUS sont conçus pour exceller dans le domaine du jeu. Outre leurs performances inégalées, ils sont dotés de fonctions remarquables conçues pour répondre aux besoins des joueurs.



Équipés des meilleurs taux de rafraîchissement du secteur, allant jusqu'à 300 Hz, les ordinateurs portables de jeu AORUS réduisent considérablement les cas de perte et de déchirure d'images, offrant ainsi une expérience optimale et les visuels à grande vitesse dont ont besoin les amateurs de jeux. Pour les joueurs invétérés, l'AORUS 17G est en outre équipé d'un véritable clavier mécanique. Les commutateurs exclusifs OMRON offrent une sensation tactile phénoménale et un retour sonore précis des commutateurs, ce qui augmente considérablement la vitesse et les performances du jeu.



Voici la fiche technique ainsi que les prix :







- AORUS 17G : 2.099 Dollars,

- AORUS 15G : 1.499 Dollars.



AERO : La créativité commence ici



Lauréats du prix Red Dot Design 2020 et du prix d'excellence de Taiwan, les ordinateurs portables de la série AERO sont très appréciés des professionnels qui utilisent ces machines pour canaliser leur créativité. Dans l'ensemble, la série AERO offre de puissantes performances de productivité, une portabilité fine et légère, et des visuels exceptionnellement détaillés avec une précision des couleurs fidèle à la réalité.



Doté des premiers écrans OLED Xrite Pantone calibrés en couleur au monde, l'AERO 15 OLED est certifié VESA DisplayHDR 400 True Black et couvre 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3, offrant plus de couleurs et de détails pour les projets de travail ou la consommation de médias. Chaque panneau de l'ordinateur portable AERO est calibré en usine avant d'être expédié, ce qui garantit une précision parfaite des couleurs à chaque fois que l'AERO est allumé.



Afin de satisfaire les besoins des créateurs en matière de connexion périphérique, les ordinateurs portables légers et fins sont également dotés d'une connectivité polyvalente comprenant HDMI 2.1, miniDP et Thunderbolt 3 pour la sortie d'images, ainsi qu'un lecteur de carte SD UHS-II conçu pour les photographes. Le port Thunderbolt 3 de type C prend également en charge un transfert de données quatre fois plus rapide que l'USB 3.1, ce qui est optimal pour le stockage externe, offrant à la fois une plus grande capacité de stockage et une transmission de données plus rapide.



Voici la fiche technique ainsi que les prix :







- AERO 17 HDR : 2.499 Dollars,

- AERO 17 : 1.699 Dollars,

- AERO 15 OLED : 1.599 Dollars,

- AERO 15 : 1.999 Dollars.



