[CES2021] THERMALTAKE nous présente des nouveaux périphériques Gaming.



Thermaltake, la première marque de composants pour PC offrant des solutions de qualité supérieure pour le refroidissement, les périphériques de jeu et la mémoire des passionnés, a annoncé aujourd'hui la série ARGENT, qui comprend le clavier de jeu mécanique ARGENT K5 RGB, les souris de jeu ARGENT M5 RGB, le casque ARGENT H5 RGB 7.1, le support de casque ARGENT HS1 RGB, la table de jeu ARGENT, le fauteuil de jeu ARGENT, le tapis de souris ARGENT MP1 RGB et le sandow de souris ARGENT MB1.



"Nous avons décidé de créer une série de jeux qui peuvent être appréciés à tous les niveaux, y compris visuel, auditif et tactique, tout en permettant aux utilisateurs de jouer et de concourir aux plus hauts niveaux. La série ARGENT est un concept de création d'un écosystème, le matériel, les logiciels et même l'éclairage peuvent évoluer vers un niveau de pointe. Un jeu vraiment immersif et un plaisir artistique", a déclaré Kenny Lin, le PDG de Thermaltake.







Clavier mécanique ARGENT K5 RGB







Le clavier de jeu mécanique ARGENT K5 RGB utilise une façade en aluminium argenté à l'esthétique discrète intégrant un design à touches flottantes, offrant une excellente extraction de la poussière et une résistance à l'eau. Avec 16,8 millions de couleurs RVB et 13 modèles d'éclairage dynamique, les utilisateurs peuvent créer un éclairage RVB étonnant pour toute occasion. Le logiciel TT iTAKE permet de personnaliser l'ARGENT K5, y compris les macros, les profils de jeu et les effets d'éclairage RVB. L'ARGENT K5 est entièrement compatible avec les produits TT RGB PLUS pour l'éclairage RGB, en se synchronisant avec les autres produits TT RGB.



L'équipe d'ingénieurs de Thermaltake a intégré les commutateurs des séries Cherry MX Speed Silver et MX Blue à l'ARGENT K5, qui vise à fournir à l'utilisateur le retour tactile le plus durable, le plus précis et le plus réactif possible. De plus, l'ARGENT K5 est livré avec huit touches supplémentaires (Q, W, E, R, A, S, D, F) et un extracteur de touches exclusif permettant aux utilisateurs de personnaliser leur clavier pour l'adapter à leur style de jeu.



Des touches multimédia dédiées permettent d'accéder d'une seule touche à des fonctions multimédia courantes. Il comporte également un bouton rotatif de réglage du volume en aluminium, de style autoradio, qui permet de régler le volume de la sortie audio, ou d'appuyer sur le bouton pour couper/débrancher la sortie audio. Le protège-poignet détachable, enveloppé dans du cuir synthétique, offre aux joueurs une protection ergonomique supplémentaire lors de leurs parties à longueur de journée.



Souris de jeu ARGENT M5 RGB







La souris de jeu ARGENT M5 RGB sera disponible en version filaire et sans fil. Pour assurer un signal sans fil stable et ininterrompu dans une portée de 10 mètres, la souris de jeu sans fil ARGENT M5 RGB utilise la connexion sans fil 2,4GHz et Bluetooth 5.0 et prend en charge le mode USB, qui permet d'accélérer le taux d'interrogation de la souris en dessous de 1 ms et de prolonger la durée de vie de la batterie. La souris est conçue pour les utilisateurs droitiers ou gauchers et permet de changer les fonctions des boutons selon les besoins. Afin d'offrir une excellente précision, la M5 sans fil prend en charge le réglage de la sensibilité à la volée avec six options par défaut sélectionnables de 100 à 16000 DPI, les réglages étant autorisés même pendant le jeu.



La souris de jeu sans fil ARGENT M5 RGB est construite avec des commutateurs OMRON de classe mondiale pour une fiabilité suprême et une durée de vie de 50 millions de clics. Un microcontrôleur 32 bits basé sur ARM et une mémoire flash de 64 Ko lui confèrent une excellente agilité et un temps de réponse ultra-rapide pour répondre aux besoins des joueurs les plus exigeants.



La souris offre un éclairage de 16,8 millions de couleurs RVB sur deux zones d'éclairage séparées et permet aux utilisateurs de personnaliser les effets d'éclairage dynamiques à l'aide du moteur logiciel TT iTake. L'éclairage RVB d'ARGENT M5 peut être entièrement synchronisé avec TT RGB PLUS et les produits compatibles, y compris l'écosystème Razer Chroma.



Le clavier mécanique de jeu ARGENT K5 RGB, les souris de jeu ARGENT M5 RGB, le tapis de souris ARGENT MP1 RGB, le bungee de souris ARGENT MB1 RGB et le support de casque ARGENT HS1 RGB seront disponibles aux États-Unis et au Canada au cours du premier trimestre 2021. D'autres périphériques de jeu ARGENT tels que l'oreillette, le support d'oreillette, le tapis de souris RGB, la chaise de jeu et le bureau de jeu seront disponibles plus tard en 2021.



Les Prix :



- Clavier mécanique ARGENT K5 RGB - Blue Switch : 179.99 Dollars ; Silver Switch : 189.99 Dollars,

- Souris ARGENT M5 : 59.99 Dollars,

- Souris sans fil ARGENT M5 RGB : 89.99 Dollars,

- Casque ARGENT H5 RGB 7.1 : 109.99 Dollars,

- ARGENT HS1 RGB Support pour casque d'écoute : 89.99 Dollars,

- Tapis de souris ARGENT MP1 RGB : 69.99 Dollars,

- ARGENT MB1 Souris Bungee : 29.99 Dollars.



TECHPOWERUP