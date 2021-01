[CES2021] IBUYPOWER nous propose un nouveau boitier PC : Le Revolt 3 MK3.



iBUYPOWER, l'un des principaux fabricants de PC de jeu personnalisés à hautes performances, a annoncé aujourd'hui son dernier-né de la légendaire série de boîtiers Revolt, le Revolt 3 MK3, lors du salon de l'électronique grand public (CES) entièrement numérique.



Le petit facteur de forme (SFF) Revolt 3 MK3 sera conçu pour supporter une grande variété de composants de PC haute performance. Grâce à ses panneaux perforés, la disposition naturelle du boîtier de 18,4 litres crée trois zones de circulation d'air séparées, une pour le processeur et la carte mère, une pour l'alimentation électrique (PSU) et une pour la carte graphique (GPU), afin d'atténuer le transfert de chaleur entre les composants. Les utilisateurs peuvent monter un radiateur de 280 mm sur le panneau interne à charnières, ainsi qu'un ventilateur d'évacuation de 80 mm en option sur le dessus du Revolt pour favoriser un meilleur transfert thermique de la carte graphique.



















Le Revolt 3 MK3 sera équipée d'un bloc d'alimentation 700 W 80 Plus Gold SFX-L installé et de câbles pré-routés pour faciliter le montage et la gestion interne des câbles. Toutes les entrées/sorties du système seront acheminées sous le boîtier vers une grande découpe où les ports de connexion seront facilement accessibles et où les câbles externes inesthétiques pourront être gérés et gardés hors de vue.



Grâce à la possibilité de retirer tous les panneaux extérieurs et conformément aux caractéristiques de la concurrence, introduites à l'origine avec la version 2 d'iBUYPOWER, les utilisateurs pourront accéder à la carte graphique et aux périphériques de stockage et les mettre à niveau ou les remplacer facilement sans avoir à retirer d'autres composants ou à ajuster le câblage.



E/S frontales. Deux ports de type A seront acheminés en interne pour se connecter à l'en-tête Gen 1 de la carte mère et un port de type C sera connecté à l'E/S arrière de la carte mère. Pour des raisons de portabilité et de commodité, une poignée de transport est intégrée dans le haut du boîtier, au ras du panneau supérieur, afin de ne pas perturber les lignes épurées, mais elle s'ouvre par simple pression. En outre, des supports pop-out des deux côtés de l'étui permettent aux utilisateurs de suspendre leur casque ou d'autres accessoires lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



En position verticale, la Revolt 3 MK3 présentera un design moderne avec des options de couleur noir et blanc et un filet de couleur contrastante et interchangeable derrière le panneau avant pour permettre la personnalisation.



Disponibilité



Le Revolt 3 MK3 devrait être disponible à la fin du deuxième trimestre 2021 dans le cadre d'un système iBUYPOWER ou d'un boîtier autonome.



Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP