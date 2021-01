[CES2021] V-MODA dévoile le M-200 ANC, son premier casque Bluetooth à annulation active du bruit.



V-MODA, le fabricant primé des meilleurs appareils audio haute fidélité au monde, annonce la disponibilité du M-200 ANC, son premier casque Bluetooth à suppression active du bruit, doté du son primé V-MODA couplé à une suppression active du bruit hybride. Le M-200 ANC va encore plus loin dans la personnalisation V-MODA en travaillant en tandem avec la nouvelle application V-MODA, permettant aux auditeurs d'ajuster leur niveau de suppression du bruit et de personnaliser leur son avec des préréglages d'égalisation pour s'adapter à leur style de vie.



















Avec cette nouvelle version, nous nous propulsons dans une nouvelle génération de casques qui ne ressemble à rien de ce que nous avons fait jusqu'à présent et dans le V-MODA du futur", déclare Luca Bolognesi, vice-président de la technologie marketing de V-MODA. "Nous sommes ravis de présenter à nos clients un tout nouveau type de casque ANC qui leur permet de personnaliser entièrement leur expérience d'écoute, ainsi que la conception et la construction physique des écouteurs qu'ils portent".



Le M-200 ANC poursuit la mission de V-MODA qui consiste à créer une expérience d'écoute entièrement personnalisée en travaillant de façon transparente avec l'application V-MODA, permettant aux auditeurs de contrôler leur son autant que s'ils étaient en studio, en personnalisant leurs basses, leurs médiums, leurs aigus et leurs aigus. Grâce à l'outil d'égalisation intégré à l'application, les utilisateurs peuvent passer d'un préréglage d'égalisation optimisé pour différents objectifs d'écoute à un autre, les manipuler pour créer une signature sonore personnalisée ou les ignorer complètement pour créer leur propre profil sonore à partir de zéro. Les dix niveaux d'annulation de bruit différents sont également contrôlables dans l'application, neutralisant toute perturbation extérieure pour envelopper complètement le porteur dans un son de leur propre conception.



Les auditeurs peuvent s'approprier entièrement le design du casque M-200 ANC grâce aux options de personnalisation de VMODA en remplaçant facilement les écrans décoratifs. En commençant par six choix de couleurs frappantes, ils peuvent même être gravés au laser ou imprimés en couleur avec le logo ou le dessin de l'auditeur comme extension de son propre style. Le M-200 ANC est le compagnon idéal pour les vies chargées, avec 20 heures de lecture activée par l'ANC sur une seule charge et une interface utilisateur intuitive. Le casque est également doté de fonctions intelligentes telles que la fonction "Voice In", qui permet de réduire momentanément le volume et de mettre l'ANC en pause lorsque l'écouteur gauche

est couvert, ce qui augmente le facteur de commodité et permet à l'utilisateur de se concentrer sur les moments qui comptent.



V-MODA se consacre entièrement à la création de produits complets, en accordant une grande importance au son, aux caractéristiques créatives et à la qualité de la construction et de la conception. Tout en étant doux au toucher avec un extérieur en cuir 100% PU de première qualité, le M-200 ANC est également extrêmement durable grâce à un noyau en métal et un bandeau flexible. Offrant une protection supplémentaire, la M-200 ANC se replie facilement dans son étui de transport Exoskeleton pour voyager et se ranger en toute sécurité lorsque cela est nécessaire, afin que votre

Le son peut se déplacer avec vous.



V-MODA M-200 ANC Caractéristiques :



- Taille du conducteur : 40 mm - rapport conducteur/boîtier parfait pour une réflexion sonore optimale et un son de haute qualité qui a du punch,

- Construction du conducteur : Aimants au néodyme avec bobines CCAW (fil d'aluminium recouvert de cuivre). Sensibilité accrue et sonorité importante grâce à des aimants plus légers et plus puissants. Les bobines CCAW améliorent le mouvement du diaphragme pour améliorer la qualité du son,

- Annulation du bruit actif hybride : Ajustable dans l'application V-MODA pour adapter le niveau d'annulation du bruit nécessaire à la réduction des bruits extérieurs,

- Version Bluetooth : Bluetooth 5.0 pour une connectivité optimale et sans coupure,

- Codecs audio Bluetooth : Qualcomm aptX HD, AAC, SBC - codecs haut de gamme pour les appareils Android et iOS,

- App. mobile Pour personnaliser le son grâce à différents profils d'égalisation et pour ajuster le niveau d'élimination du bruit,

- Durée de vie de la batterie : Profitez de 20 heures de lecture sans fil sur une seule charge avec l'ANC activé, 10 minutes vous donnant 1,5 heures supplémentaires pour les moments où vous êtes pressé,

- Assistants vocaux : Obtenez de l'aide en déplacement grâce à l'assistant Google ou Siri,

- Charge : USB-C,

- Réponse en fréquence : 10 - 40 000 Hz (certifié Hi-Res Audio en mode filaire) - capable de reproduire les basses les plus profondes au même niveau que les aigus les plus nets,

- Bandeau : Bandeau réglable avec un noyau en acier recouvert de cuir 100% PU, le rendant plus respirant : souple, flexible, mais pratiquement indestructible,

- Des écouteurs : Cuir PU pour un confort inégalé et une écoute sans fatigue, tandis que la mousse 3D Memory se moule à vous pour un ajustement luxueux et une isolation phonique supérieure. Les oreillettes sont également magnétiques et remplaçables pour un nettoyage et un remplacement facile,

- Câbles détachables : Câble audio seul ajouté lorsqu'une latence nulle est requise

- Poids : 320g - assez solide pour ressembler à un équipement audio haut de gamme, assez léger pour donner l'impression qu'il n'est même pas là,

- Garantie : 1 an + programme de remplacement de la vie immortelle,

- Carry Case : Exoskeleton Carry Case vous permet de ranger et de protéger facilement vos écouteurs. Elle permet également de transporter facilement les écouteurs grâce au mousqueton qui l'accompagne,

- Personnalisation du bouclier : Choisissez parmi une variété de couleurs de bouclier en aluminium pour faire de la M-200 ANC la vôtre, avec votre logo, vos initiales ou votre dessin gravés au laser ou imprimés en couleur pour les terminer avec une touche personnelle.



Prix et disponibilité



Le V-MODA M-200 ANC est disponible dès maintenant sur v-moda.com, Amazon et certains détaillants au prix de 499.99 Dollars.



TECHPOWERUP