Les sorties Netflix de la semaine #40.







Dawson, l’intégrale



Résumé : Dawson, Joey, Pacey et Jen, groupe d’amis soudé, vivent les joies et les peines de la vie lycéenne et au-delà, au gré de leurs rêves, désirs et de drames incessants.



Un trailer : Cliquez ICI.



L’Empire du Bling



Résumé : Fêtes, glamour et drames à Los Angeles. Cette série de téléréalité suit de riches asiatiques et des américains d’origine asiatique en quête de divertissement.



Un trailer : Cliquez ICI.



Désenchantée – saison 3



Résumé : Boire ou régner, il faut choisir ! Pourtant, soutenue par ses deux acolytes le démon et l’elfe, la fantasque princesse Bean se révolte… au grand dam du roi, son papa.



Un trailer : Cliquez ICI.



Zone Hostile



Résumé : Dans le futur, un pilote de drone est déployé dans une zone militarisée meurtrière où il va travailler pour un officier androïde chargé d’empêcher une attaque nucléaire.



Un trailer : Cliquez ICI.



VON GURU