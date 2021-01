TECHPOWERUP nous propose le test du : Thermaltake Divider 300 TG ARGB.



Le Thermaltake Divider 300 TG ARGB est un châssis grand public au design épuré qui comprend quelques éléments uniques. Ses points forts sont certainement les trois ventilateurs ARGB derrière le panneau avant en verre et le panneau latéral en deux parties en acier et en verre. La série Thermaltake Divider 300 est disponible en noir ou en blanc, et les clients intéressés peuvent choisir entre la variante ARGB ou une version plus simple comportant moins de ventilateurs sans LED. Nous avons reçu les deux variantes de couleur du Divider 300 ARGB pour examen, vous verrez donc un mélange de couleurs utilisées dans cet article.







Voici la fiche technique :







