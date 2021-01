Le Ryzen 5 5600X et Ryzen 7 5800X avec 2 CCD repérés, le CPU peut-il être déverrouillé en Ryzen 9 ?



Notre ami Yuri (1usmus) a fait une découverte intéressante en travaillant sur le nouveau CTR (Clock Tuner for Ryzen) 2.0 pour les processeurs Zen3 et l'implémentation de l'API d'AMD, car bien que le Ryzen 5 5600X et le Ryzen 7 5800X soient en fait tous deux fabriqués avec une seule puce (CCD), quelques temps avant Noël 2020, des modèles ont été repérés avec deux CCD physiquement présents également. Selon M. Yuri, il est même possible de les lire avec des moyens appropriés.







Le programmeur fait remarquer que même en lisant une autre table existe pour la surveillance, qui contient alors deux fois plus d'entrées pour ces unités centrales qu'une unité centrale avec un seul CCD. Au fait, les Ryzen envoyés à la presse semblent avoir été mis en bac, car ils atteignent tous le statut "Gold" dans le système de classification CTR, ainsi qu'un seul CCD.







Par exemple, Yuri a pu constater que le CCD n°1, bien qu'il ne soit pas disponible pour un fonctionnement normal, n'a pas été réellement arrêté. En plus de l'alimentation électrique toujours active, le CCD était en mode dit "Deep Sleep", qui est bien sûr un arrêt de facto (ce qui est également logique). Néanmoins, des "dessins de vie" sporadiques ont pu être enregistrés de temps en temps, car l'horloge de la surveillance est passée à 550 MHz.







Nous soupçonnons qu'il s'agit d'un Ryzen 9 qui a été trié après coup, le Ryzen 5 5600X illustré ici suggérant un Ryzen 9 5900X défectueux qui n'a peut-être pas passé les tests de qualité. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, car la demande pour tous les processeurs Ryzen actuels est extrêmement élevée et vous pouvez également utiliser des rejets supposés. Cependant, on soupçonne que les marges d'overclocking pourraient être un peu plus faibles. Cependant, la présence d'un deuxième CCD désactivé n'affectera pas le fonctionnement normal, c'est également certain.



En principe, il pourrait certainement être possible de trouver un moyen d'utiliser les deux CCD et d'annuler la zone désactivée. Cependant, cela soulève la question de l'effort et, surtout, des raisons de la désactivation. En effet, la DMPA ne "rétrogradera" guère la marge, ramenant le Ryzen 9 à Ryzen 5 ou Ryzen 7 sans une bonne raison. Mais nous aimons aussi nous souvenir des trois noyaux Athlon II X3 et Phenom II X3 d'AMD, dont le quatrième noyau désactivé pouvait souvent être débloqué sans problème via le BIOS.



J'ai déjà le CTR actuel en interne dans le test et je proposerai alors le programme après la sortie par Yuri également ici sur le côté officiellement au téléchargement et au support. Comme ligne directrice pour la date, le changement de mois entre janvier et février devrait être fixé. Mais nous sommes encore en train de tester.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



