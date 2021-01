ZOTAC ajoute un Holo aux GeForce RTX 3070 AMP inspiré par les aurores boréales.



ZOTAC élargit sa nouvelle gamme de cartes graphiques AMP Holo avec la variante GeForce RTX 3070. L'AMP Holo GeForce RTX 3070 de ZOTAC présente le design esthétique "HoloBlack" inspiré par les lumières Aurora éthérées. Le design HoloBlack est un travail galvanique inspirant sur une fioriture translucide qui offre une finition holographique irisée avec des changements de couleurs accrocheurs. L'éclairage RVB adressable, unique et coloré, est enroulé autour de la carte, y compris la partie métallique de la plaque arrière, entièrement personnalisable à l'aide du logiciel ZOTAC SPECTRA 2.0.







Les cartes graphiques ZOTAC GeForce RTX 30-Series sont dotées d'un système de refroidissement IceStorm 2.0 plus perfectionné, conçu pour offrir un meilleur refroidissement. La conception améliorée du refroidissement comprend le tout nouveau ventilateur à 11 pales qui augmente le débit d'air jusqu'à 10 % par rapport à la conception du ventilateur de la génération précédente. Un puissant dissipateur de chaleur à ailettes en aluminium avec six caloducs en cuivre distribue la chaleur de manière plus uniforme. Les utilisateurs ont désormais un plus grand contrôle sur les ventilateurs grâce à la fonction de contrôle actif des ventilateurs, qui permet des réglages indépendants de chaque ventilateur de la carte graphique pour fournir un refroidissement précis selon les besoins.



Une présentation de la carte : Cliquez ICI.



Principales caractéristiques :



- Deuxième génération de RAYTRACING,

- Les noyaux tenseurs de 3 ème génération,

- Un design HoloBlack captivant,

- ZOTAC SPECTRA 2.0 RGB Lighting,

- Refroidissement avancé amélioré de IceStorm 2.0,

- Contrôle actif du ventilateur avec arrêt du ventilateur FREEZE,

- Plaque arrière RGB en métal enveloppant,

- FireStorm Utility,

- VR Ready.







Pas de date ni de prix pour le moment.



VORTEZ