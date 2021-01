Western Digital propose une gamme inégalée de nouveaux SSD portables de grande capacité.



Western Digital Corp. a annoncé aujourd'hui qu'elle distribuait désormais des SSD portables de 4 To dans son portefeuille de marques grand public. Offrant aux consommateurs et aux professionnels plus d'espace pour créer, les nouveaux disques sont conçus pour répondre aux exigences actuelles en matière de contenu de haute qualité. Les quatre lecteurs offrent désormais aux joueurs, aux créateurs de contenu, aux passionnés et aux professionnels de la création les performances, la durabilité et la capacité accrue dont ils ont besoin pour capturer, déplacer et enregistrer leurs fichiers.



"Cette étape importante nous permet de proposer une nouvelle ère de solutions offrant la capacité et les performances que nos clients réclament. Nos produits de marque grand public sont utilisés par des millions de professionnels et de consommateurs dans le monde entier, et nous continuons à faire avancer la technologie pour leur offrir les performances, la fiabilité et les produits de pointe qu'ils exigent", a déclaré Jim Welsh, vice-président senior et directeur général des produits de solutions grand public de Western Digital.







Western Digital s'attache à fournir des solutions de pointe qui suivent la richesse du contenu créé par les consommateurs et les professionnels. Qu'il s'agisse d'utiliser votre smartphone pour saisir les moments importants de votre vie familiale, de sauvegarder ou d'enrichir votre bibliothèque de jeux vidéo, ou de créer un long métrage en studio ou sur le terrain, la gamme d'offres de la société est conçue pour stocker de manière fiable les fichiers volumineux d'aujourd'hui.



"En tant que directeur de la photographie dans la production cinématographique et télévisuelle, je m'appuie sur la technologie pour réaliser ma vision créative et protéger mon travail. Les SSD SanDisk sont un atout essentiel lorsque je suis sur le terrain ou en studio et que je travaille avec plusieurs caméras 12K et 8K", a déclaré Sam Nicholson, ASC, membre de l'équipe SanDisk Extreme + "Les SSD haute capacité et haute performance facilitent la gestion fiable de ces fichiers, et les SSD portables SanDisk Extreme Pro sont mon disque dur de prédilection lorsque je tourne en extérieur. Avec une capacité accrue, j'ai encore plus de liberté pour continuer à créer du contenu étonnant".



PORTFOLIO DSS portable de 4 TB



La nouvelle gamme de SSD portables de 4 To de Western Digital offre une combinaison inégalée de performances et de capacités pour contribuer à alimenter le monde actuel riche en contenu.



SanDisk Extreme Pro Portable SSD



- Gagnez du temps en stockant et en transférant des données grâce aux puissantes performances de l'état solide NVMe, avec des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 2000 Mo/s. Un châssis en aluminium forgé agit comme un dissipateur thermique pour fournir des vitesses plus élevées et soutenues dans un format portable.



- Prix/Disponibilité : Le SanDisk Extreme Pro Portable SSD de 4 To devrait être disponible plus tard ce trimestre chez certains détaillants et dans la boutique Western Digital à un prix de vente conseillé estimé à 749.99 Dollars.



SanDisk Extreme Portable SSD



- Bénéficiez des performances du NVMe à l'état solide, avec une vitesse de lecture allant jusqu'à 1050 Mo/s et une vitesse d'écriture allant jusqu'à 1000 Mo/s, dans un lecteur portable de grande capacité, parfait pour créer des contenus étonnants ou capturer des séquences incroyables.



- Pour une durabilité accrue, le disque est doté d'une protection contre les chutes pouvant atteindre deux mètres et d'une résistance à l'eau et à la poussière IP55.



- Prix/Disponibilité : Le SanDisk Extreme Portable SSD de 4 To devrait être disponible dans le courant du trimestre chez certains détaillants et dans la boutique Western Digital, à un prix de vente conseillé estimé à : 699.99 Dollars.



WD_Black P50 Game Drive SSD



- Conçu spécialement pour les joueurs, ce disque est modelé par les performances avec des vitesses de lecture SSD allant jusqu'à 2000 Mo/s pour réduire le temps de chargement de l'écran et vous permettre d'entrer dans le jeu plus rapidement.



- L'extension de stockage Premium vous permet de sauvegarder de nouveaux jeux et est compatible avec votre PC, votre PlayStation 4 ou votre bibliothèque de jeux Xbox One.



- Prix/disponibilité : Le WD_Black P50 Game Drive SSD devrait être disponible plus tard ce trimestre chez certains détaillants et dans le magasin Western Digital à un prix estimé à 749.99 Dollars.



Mon passeport SSD de WD



- Un design métallique audacieux, à la fois élégant et durable. Le disque est résistant aux chocs et aux vibrations et résiste aux chutes jusqu'à 1,98 m (6,5 pieds). Il est disponible dans une gamme de couleurs comprenant le gris, le bleu, le rouge, l'or et l'argent.



- La technologie NVMe ultra-rapide, avec des vitesses de lecture allant jusqu'à 1050 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 1000 Mo/s, permet aux créateurs de contenu, aux conservateurs et aux amateurs de tous les jours de maintenir leur productivité.



- Prix/Disponibilité : Le SSD My Passport de 4 To devrait être disponible dans le courant du trimestre chez certains détaillants et dans le magasin Western Digital, à un prix de vente conseillé estimé à 679.99 Dollars.



