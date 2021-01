EVGA lance ses cartes mères à base de chipset Z590.



Les cartes mères EVGA Z590 associées à des processeurs Intel Core de 11e génération apportent une vitesse et une bande passante sans précédent aux cartes graphiques et aux SSD M.2 NVMe les plus récents, ainsi que des performances améliorées sur toute la ligne. Construites avec le chipset Intel Z590, ces cartes mères sont prêtes pour le PCIe Gen4 avec un taux de transfert de données allant jusqu'à 16 GT/s, soit le double de la génération précédente. Comme il se doit, EVGA a conçu et mis au point ces nouvelles cartes mères à partir de zéro, ce qui a donné une paire de cartes mères d'apparence élégante et dotées des dernières fonctionnalités. Voici les cartes mères EVGA Z590 DARK et Z590 FTW WIFI - la première d'une nouvelle génération de cartes mères EVGA d'excellence.



L'EVGA Z590 DARK fait une fois de plus peur aux autres cartes mères Z590 en combinant toute la puissance disponible au chipset Intel Z590 et en l'ajustant à la perfection. Cette carte mère armée et pleinement opérationnelle est née d'un PCB à 10 couches et est alimentée par un VRM à 22 phases. Grâce à la prise en charge des cartes graphiques PCIe Gen4 et des SSD M.2 NVMe, les overclockers n'ont rien à craindre lorsqu'ils visent les meilleurs scores dans n'importe quel benchmark.



Pour tous ceux qui exigent le nec plus ultra en matière de performances, le Z590 DARK est doté de plus d'une douzaine d'options USB, de huit ports SATA, de deux cartes réseau 2,5 Gbps + WiFi 6/BT 5.1, d'un système audio HD 7.1 canaux, de trois emplacements M.2 Key-M et de deux ventilateurs dédiés aux refroidisseurs de CPU AIO.



Nous avons même inclus une veilleuse avec la toute première couverture ARGB du DARK pour les moments où vous pourriez avoir besoin de voir ce que vous faites. Comme l'a dit un jour un sage overclocker : "Une fois que vous vous engagez sur le chemin du DARK, il dominera à jamais votre destin", et avec l'EVGA Z590 DARK, ce destin est sûr d'être rempli de records fracassés et d'innombrables victoires sur le champ de bataille.







L'EVGA Z590 FTW WIFI est ce que vous attendiez pour tirer le meilleur parti des processeurs Intel Core i9 de la 11e génération, qui prennent désormais en charge les cartes graphiques PCIe Gen4 et les SSD NVMe. Cette carte mère redéfinit ce que signifie être "For The Win" avec une esthétique complètement renouvelée, une nouvelle volonté de maximiser les fonctionnalités sur un facteur de forme ATX, et un désir inébranlable de donner aux passionnés toute la puissance, les performances et la stabilité qu'ils peuvent supporter avec un VRM 17 phases et un PCB 8 couches.



En plus de la prise en charge d'une mémoire ultrarapide de 4800 MHz+, du WiFi 6/BT 5.1, du DisplayPort 1.4 et du HDMI 2.0, et d'un nombre excessif d'options USB, l'EVGA Z590 WIFI dispose également de plusieurs en-têtes ARGB pour personnaliser l'éclairage de votre système, d'une carte réseau gigabit et d'un système audio HD 7.1 canaux. L'EVGA Z590 FTW WIFI est vraiment la nouvelle génération de cartes mères FTW.







Pas de date ni de prix pour le moment.



