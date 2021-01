[CES2021] THERMALTAKE nous propose The Divider TG séries mid tower boitier.



Thermaltake, la première marque de PC DIY premium pour les boîtiers, le refroidissement, les périphériques de jeu et les solutions de mémoire pour les passionnés, annonce le lancement de la nouvelle gamme de châssis Divider Series. Les modèles Divider 500TG, 300TG, 200TG, 100TG, y compris les versions standard et ARGB, sont disponibles en noir et blanc.



La série Divider offre une gamme de facteurs de forme allant de M-ATX à ATX, divisés par du verre trempé de 3 mm pour fournir une différence de division personnalisée pour la prochaine construction de PC. Le panneau latéral triangulaire intégré comprend une ventilation latérale pour améliorer la circulation de l'air. Les fentes d'extension PCIE brevetées offrent des options sûres pour le montage vertical du GPU ou directement sur la carte mère avec une variété de support de longueur de GPU sur toute la série.







"Un bon boîtier de PC ne doit pas se contenter de fasciner par son éclairage RVB et son apparence générale. Il faut un équilibre parfait entre l'aspect pratique, l'esthétique et la dissipation thermique", a déclaré Kenny Lin, le PDG de Thermaltake. "Des CPU et GPU plus puissants sont lancés chaque jour, ce qui fait de la dissipation thermique une préoccupation importante pour un PC de jeu.



Le DIVIDER offre les éléments essentiels pour créer le rapport parfait entre l'utilité des matériaux et le contrôle des conditions thermiques. C'est également le boîtier de PC de jeu de nouvelle génération pour les enthousiastes, les moddeurs et les joueurs en qualité pure et simple, et nous sommes fiers de présenter cette toute nouvelle série à notre exposition Thermaltake".







Le châssis de la tour intermédiaire DIVIDER 300TG supporte les cartes mères de facteur de forme ATX et est disponible en noir et blanc. Divisé en deux parties, le verre trempé de 3 mm et les panneaux latéraux en acier ventilé assurent un équilibre de la vue tout en incluant une ventilation pour une meilleure performance de refroidissement.



Supportant des longueurs de GPU allant jusqu'à 360 mm avec le radiateur monté à l'avant, profitez du montage latéral du radiateur pour des GPU encore plus grands tout en gardant les ventilateurs à l'avant. Les ports E/S montés sur le dessus comprennent des ports USB 3.2 (Gen2) de type C avec des ports USB 3.0 et de l'audio HD pour une connectivité facile.







Ajoutez de la couleur à la prochaine version avec le DIVIDER 300TG ARGB, également disponible en noir et blanc, avec (3) ventilateurs ARGB PWM de 120 mm préinstallés à l'avant. Synchronisez avec ASUS Aura, ASROCK Polychrome, BIOSTAR RGB, GIGABYTE RGB Fusion 2.0 et MSI Mystic Light grâce au contrôleur ARGB inclus, ce qui permet aux utilisateurs d'ajouter encore plus de produits ARGB, tous contrôlés par un seul logiciel.



La série DIVIDER 300TG offre des personnalisations de refroidissement avec des options de montage de radiateur à la fois frontales et latérales (280 mm/360 mm frontale | 240 mm latérale) pour fournir des équipements de refroidissement multiples pour les options de refroidissement AIO du CPU et du GPU.



Des options de ventilateur supplémentaires sur le dessus et l'arrière du boîtier offrent plus de refroidissement et de RGB. Les filtres inclus autour du boîtier aident à prévenir la poussière et sont faciles à retirer pour le nettoyage. Les fentes d'extension PCIE brevetées permettent de faire tourner le GPU verticalement ou directement vers la carte mère, le tout intégré dans le boîtier.







Le couvercle intégré du bloc d'alimentation sur toute sa longueur permet aux utilisateurs de cacher le désordre et de laisser l'affaire se présenter sous son meilleur jour. Ils offrent une vue sur le bloc d'alimentation, avec plusieurs passages pour les câbles, le radiateur, les options de stockage des disques durs et des disques SSD, et un dessus ventilé. Des passe-câbles plus grands permettent aux utilisateurs de mieux positionner les câbles et de disposer de plus d'espace. La plaque latérale modulaire offre un espace de stockage lorsqu'on n'utilise pas de radiateur, avec un montage SSD également inclus derrière la carte mère.



Disponibilité et Prix



Le DIVIDER 300TG sera disponible chez les détaillants américains en février. D'autres modèles de la série DIVIDER seront disponibles plus tard dans l'année.



- DIVIDER 300TG ARGB : 109.99 Dollars,

- DIVIDER 300TG ARGB NEIGE : 114.99 Dollars,

- DIVIDER 300TG : 79.99 Dollars,

- DIVIDER 300TG NEIGE : 84.99 Dollars.



TECHPOWERUP