[CES2021] HyperX dévoile un tout nouveau matériel de jeu pour PC et consoles au CES 2021.



HyperX, la division jeux de Kingston Technology Company, Inc. a dévoilé aujourd'hui les nouveaux produits de sa gamme primée au CES 2021. Participant à la version numérique du CES cette année, HyperX continue à soutenir la communauté des joueurs en élargissant sa gamme de produits de qualité professionnelle utilisés par les professionnels du jeu et les fans d'HyperX.



Les nouveaux produits révélés lors du salon virtuel comprennent le premier clavier 60 % de la société, le clavier de jeu mécanique HyperX Alloy Origins 60 ; un nouvel accessoire de chargement, la station de chargement de contrôleur ChargePlay Duo pour la série Xbox X/S et la disponibilité mondiale1 de la souris de jeu Pulsefire Haste, du casque de jeu sans fil Cloud II et du casque de jeu Cloud Revolver + 7.1.



"Le jeu est devenu une activité encore plus populaire cette année, les gens recherchant des moyens sûrs et divertissants de rester en contact avec leurs amis et leur famille", a déclaré Daniel Kelley, directeur du marketing d'entreprise chez HyperX. "La nouvelle gamme de produits d'HyperX reflète notre engagement permanent envers la communauté des joueurs, qui ne cesse de croître, à fournir les meilleurs produits de leur catégorie, quel que soit le moment ou la manière dont ils jouent".







Les derniers produits HyperX ajoutent de nouveaux niveaux de confort, de performance, de personnalisation et de contrôle, conçus pour améliorer la jouabilité pour les joueurs de tous niveaux.



Le clavier de jeu mécanique HyperX Alloy Origins 60 : Le clavier Alloy Origins 60 se caractérise par un facteur de forme ultra-compact de 60 % et un agencement peu encombrant qui maximise l'espace sur le bureau pour un mouvement ultime de la souris. Le clavier utilise des interrupteurs mécaniques linéaires rouges HyperX conçus avec un point d'action plus court et un temps de déplacement plus court pour une action plus réactive des interrupteurs. L'alliage HyperX Origins 60 utilise des conceptions de LED exposées des interrupteurs HyperX Red et des capuchons de touches PBT à double coup avec des fonctions secondaires imprimées sur les côtés pour une reconnaissance rapide. Le logiciel HyperX NGENUITY permet aux utilisateurs de personnaliser l'éclairage, le mode jeu et les paramètres macro, offrant jusqu'à trois profils avec mémoire intégrée.



Station de chargement du contrôleur HyperX ChargePlay Duo pour Xbox : La licence officielle HyperX ChargePlay Duo est conçue pour la Xbox et compatible avec les contrôleurs sans fil Xbox Series X/S et Xbox One. Deux portes de batterie supplémentaires seront incluses pour s'adapter aux contrôleurs sans fil Xbox Series X/S. Le produit est doté d'une conception de connexion rapide sur la base lestée et d'indicateurs LED qui affichent l'état de charge de chaque contrôleur. Chaque ChargePlay Duo comprend également deux batteries rechargeables de 1 400 mAH.



Disponibilité élargie de la gamme HyperX Pulsefire Haste : Initialement lancé aux États-Unis, le Pulsefire Haste est maintenant disponible dans le monde entier. Pulsefire Haste utilise une coque hexagonale ultra-légère en nid d'abeille qui offre des mouvements plus rapides et une ventilation accrue. La souris est équipée d'interrupteurs TTC Golden Micro Dustproof avec une durabilité de 60M de clic, six boutons programmables et une mémoire embarquée. La souris Pulsefire Haste est fabriquée avec des patins en PTFE vierge pur à faible frottement pour un glissement sans effort et utilise un câble USB HyperFlex conçu pour réduire la tension et la résistance. Pulsefire Haste comprend du ruban adhésif pour les deux côtés de la souris ainsi que pour les boutons gauche et droit de la souris et un jeu de patins en PTFE de rechange est également inclus. Pulsefire Haste est personnalisable avec le logiciel HyperX NGENUITY et permet aux utilisateurs de personnaliser les paramètres DPI, l'éclairage RGB, l'affectation des boutons et l'enregistrement de macros.



Disponibilité sans fil étendue d'HyperX Cloud II : Lancé à l'origine aux États-Unis, le Cloud II Wireless est désormais disponible dans le monde entier. S'appuyant sur l'héritage de la conception, du confort, des performances et de la durabilité du Cloud II câblé, le Cloud II Wireless offre des expériences audio immersives dans le jeu. Le casque est doté d'un son surround virtuel 7.1 personnalisé HyperX et de pilotes de 53 mm offrant un son riche et clair pour les jeux, le travail à domicile et les études à domicile. Ce casque sans fil de qualité pour le jeu émet à 2,40 GHz et offre une autonomie de batterie allant jusqu'à 30 heures3 et une portée sans fil de 20 mètres.



Revolver HyperX Cloud étendu + disponibilité 7.1 : Initialement sorti aux États-Unis, le Cloud Revolver + 7.1 est maintenant disponible dans le monde entier. Le casque de jeu Cloud Revolver + 7.1 offre un son immersif, une large gamme audio, une scène sonore de qualité studio ainsi qu'un confort et une durabilité HyperX caractéristiques. Le Cloud Revolver + 7.1 avec son surround virtuel offre des conducteurs directionnels de 55 mm pour une plus grande profondeur et largeur afin d'améliorer la précision audio dans les jeux de tir à la première personne et les jeux en environnement ouvert. Le réglage du haut-parleur, la conception mécanique de la chambre acoustique et les oreillettes plus larges permettent aux utilisateurs d'entendre clairement et précisément un adversaire pour un avantage compétitif ultime pendant le jeu.



Disponibilité et Prix



La mise à disposition par le réseau de points de vente au détail et de vente en ligne d'HyperX est prévue comme suit :



- Clavier de jeu Alloy Origins 60 - Disponible aux États-Unis le 22 février 2021 au prix de : 99.99 Dollars sur HyperX Shop.

- Station de chargement de contrôleur ChargePlay Duo pour Xbox - Disponible aux États-Unis sur HyperX Shop en février 2021 au prix de : 39.99 Dollars.

- Souris Pulsefire Haste Gaming Mouse - Maintenant disponible dans le monde entier pour : 49.99 Dollars.

- Casque de jeu sans fil Cloud II - Maintenant disponible dans le monde entier au prix de vente conseillé de : 149.99 Dollars.

- Casque de jeu Cloud Revolver + 7.1 - Maintenant disponible dans le monde entier au prix de vente conseillé de : 149.99 Dollars.



