Le PC n'a jamais été aussi essentiel, c'est pourquoi cette année au CES 2021, HP Inc. lance des innovations informatiques essentielles à la manière dont les gens vivent et travaillent et à l'endroit où ils vivent. HP a dévoilé aujourd'hui de nouveaux appareils et solutions conçus pour alimenter des environnements de travail hybrides et des studios de création personnels en plein essor.



La moitié de la main-d'œuvre mondiale travaillant encore à distance en raison de la pandémie COVID-19, de nouveaux cas d'utilisation du PC apparaissent, tant pour les consommateurs que pour les employés restant à la maison. Depuis COVID, le temps passé sur un PC personnel a augmenté de sept heures. Dans certains cas, cela s'est traduit par une augmentation de la créativité au quotidien, la photographie, la rédaction d'histoires ou d'articles et la diffusion en direct étant les trois principales activités des consommateurs.



Mais travailler et rester à la maison n'est pas toujours simple, puisque seulement 30 % des gens disposent d'un espace où ils peuvent fermer la porte. Pourtant, 72 % des travailleurs de la connaissance souhaitent un modèle hybride de bureau à distance pour l'avenir et 48 % des membres de la génération Z envisagent une expansion de leur activité indépendante à l'avenir, ce qui nécessite des solutions offrant des fonctionnalités de collaboration et de micro-mobilité améliorées.







"Si le PC est plus essentiel que jamais, le plus important, ce sont les gens. Notre moteur d'innovation continue de reposer sur une connaissance approfondie des clients qui permet aux gens de rester connectés, engagés et de contribuer à ce nouveau monde", a déclaré Alex Cho, président de Personal Systems, HP Inc.



"Nous allons au-delà des appareils que les gens utilisent pour voir ce qui améliorera leur expérience, qu'il s'agisse de logiciels qui permettent de contrôler l'éclairage pour les appels vidéo, de périphériques qui permettent une expérience plus personnalisée, ou de la manière dont les services peuvent faciliter la surveillance et la gestion des appareils pour une multitude de dispositifs".



Une collaboration au-delà des attentes



La façon dont nous travaillons et les lieux où cela se passe ont fait naître le besoin de technologies qui nous permettent de rester productifs et de collaborer. La capacité à travailler ensemble malgré nos différences n'a jamais été aussi importante. HP répond à ce besoin avec les nouveaux HP Dragonfly G2 et HP Dragonfly Max avec une collaboration de niveau supérieur.







Le HP Elite Dragonfly G2 donne aux gens la liberté de se déplacer dans la maison ou au bureau en tant que cabriolet d'affaires compact le plus léger du monde avec un poids de départ inférieur à 1 kg. Il fait également partie de la gamme de PC les plus durables au monde, avec des finitions et des accents remarquables qui intègrent des matériaux recyclés, notamment des plastiques issus de l'océan. L'appareil offre une puissance incroyable grâce aux processeurs Intel Core de 11e génération et aux nouveaux graphismes intégrés d'Intel et permet aux utilisateurs de rester connectés grâce à une connectivité LTE 5G16 ou 4G de classe gigabit, d'une rapidité impressionnante, avec Tile désormais intégré. Le châssis Dragonfly Blue est un 2 en 1 convertible, facile à nettoyer. Parmi les nouvelles fonctionnalités améliorées, citons un son cristallin avec Audio by Bang & Olufsen, désormais compatible avec l'IA pour maximiser l'expérience audio pour la parole, la musique et les films. La nouvelle technologie de détection d'intrusion de HP, HP Tamper Lock, verrouille le PC s'il a été physiquement ouvert ou compromis et avertit l'utilisateur.



Le HP Elite Dragonfly Max dépasse les attentes du Elite Dragonfly G2 et offre une expérience étonnante parfaitement conçue pour la portabilité, une collaboration accrue et un travail à distance sans faille. Disponible en noir brillant ou en bleu Dragonfly, l'Elite Dragonfly Max offre des fonctions de collaboration améliorées, notamment : quatre microphones à large portée avec optimisation audio pilotée par l'IA, une caméra 5 MP + IR pour un chat vidéo de haute qualité, et un HP Eye Ease affichant la technologie de lumière bleue avec certification Eyesafe, pour travailler, surfer ou discuter sans encombrer les yeux.



Le HP Elite Dragonfly G2 fait partie de la plateforme PC la plus durable au monde[20] Le HP Elite Dragonfly Max, disponible en Sparkling Black ou Dragonfly Blue, offre une expérience de collaboration immersive conçue pour répondre aux exigences des conférences.



Les écouteurs sans fil HP Elite sont les écouteurs les plus avancés au monde pour la collaboration, avec un réglage audio personnalisé, une annulation du bruit réglable et des préréglages de la situation sonore. Vous pouvez passer d'une conférence téléphonique sur un PC à l'écoute de musique sur un téléphone via l'application Windows 10, iOS ou Android. Les écouteurs Elite Wireless Earbuds devraient être proposés en option avec le Elite Dragonfly Max ou disponibles séparément à l'achat.







La fluidité ultime pour une mobilité et une productivité sans limites







Le HP Elite Folio réunit en un seul appareil ce que les gens aiment dans leur téléphone, leur tablette et leur PC. Il se caractérise par un facteur de forme "pull-forward" avec un design unibody flexible en magnésium et un revêtement en cuir végétalien. Permettant aux professionnels mobiles de rester connectés, l'appareil est doté de la plate-forme informatique Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G offrant des vitesses de connectivité de plusieurs gigabits avec la connectivité 5G en option23, du Wi-Fi 6 et offre jusqu'à 24,5 heures de lecture vidéo locale.



Levez-vous et bougez sans perdre une miette grâce à une webcam à champ de vision de 76 degrés, un double réseau de microphones et des haut-parleurs haute définition avec Audio by Bang & Olufsen. L'écran de 13,5 pouces de diagonale est doté d'un panneau de confidentialité HP Sure View Reflect en option, et d'une webcam HD avec obturateur de confidentialité intégré pour une sécurité accrue.



Du travail à la maison, l'Elite Folio peut s'adapter à tout environnement grâce à son design sans ventilateur et à son clavier silencieux. L'appareil comprend également un stylo actif HP Elite Slim toujours prêt, avec un socle de chargement et de stockage intégré pour un accès rapide.



Léger, élégant et puissant







Le HP EliteBook 840 G8 Aero donne aux gens la liberté de se déplacer et de répondre aux exigences de leur journée de travail multi-tâches et multi-lieux. Avec un poids de départ inférieur à 2,5 livres, cette centrale est équipée de processeurs Intel Core de 11e génération, de capacités Tile intégrées, de Wi-Fi 6 et d'options de connectivité LTE 5G en option. Les gens peuvent travailler ensemble, même lorsqu'ils sont séparés, grâce à la caméra HD 720p intégrée, au troisième microphone orienté vers le monde, aux haut-parleurs de pointe et à l'audio basée sur l'IA.



Cet appareil, qui fait partie des PC les plus sûrs et les plus faciles à gérer au monde, est doté de diverses fonctions de sécurité HP pour protéger les données sensibles, notamment une caméra HP Privacy Camera et HP Sure View Reflect en option pour se protéger contre le piratage visuel. La conception comporte un nouveau châssis en magnésium qui contient 90 % de matériaux recyclés, des plastiques recyclés et 100 % d'emballages provenant de sources durables afin de réduire l'impact sur l'environnement.



Parmi les autres nouveaux dispositifs de HP, on peut citer :



- Le HP EliteBook x360 1030 G8 et le HP EliteBook x360 1040 G8 se transforment en un style de travail de choix avec un processeur puissant, une sécurité forte, une connexion 5G en option.

- Le HP Elite x2 G8 combine les performances d'un PC moderne avec la mobilité d'une tablette pure pour les professionnels qui souhaitent avoir la liberté de travailler n'importe où sans compromettre la productivité, la sécurité ou la confidentialité.











Services axés sur la connaissance



HP Smart Support aide les clients à améliorer leur expérience de support en fournissant de manière sécurisée des informations sur l'état des appareils et des données de configuration aux agents de support HP afin qu'ils puissent rapidement examiner, diagnostiquer et résoudre les problèmes liés aux appareils38.



HP Business Boost offre un support unique aux PME pour les aider à gérer les travailleurs à distance afin qu'ils soient productifs où qu'ils travaillent avec une solution simple pour les PC et les imprimantes prêts à l'emploi.39



Libérer la créativité







Le HP ENVY 14 est un studio de création personnel mobile, qui donne aux gens la liberté de créer et de rester connectés de n'importe où. L'écran IPS WUXGA (1920 x 1200) multi-touch en option, qui tourne la tête, offre une zone de visualisation 11 % plus grande qu'un ordinateur portable traditionnel au format 16:9.40 Il s'agit également du premier ordinateur portable HP de 14 pouces de diagonale doté d'un calibrage des couleurs avec Delta E <2 pour une précision des couleurs dès la sortie de la boîte.41 Accédez facilement aux paramètres d'affichage et personnalisez-les en fonction du scénario de création grâce au HP Display Control.



En fonction du flux de travail d'une personne, personnalisez les processeurs Intel Core de 11e génération et jusqu'aux graphiques de conception NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q via quatre paramètres différents dans HP System Control. Restez au frais pendant que le flux créatif se réchauffe grâce à une solution thermique avancée utilisant un capteur thermopile IR dans HP Performance Control. Allouez de la puissance entre le CPU et le GPU pour un flux de travail créatif optimal grâce à HP Dynamic Power. Réalisez tout cela en bénéficiant d'une autonomie de batterie allant jusqu'à 16,5 heures pour créer en toute confiance.



Le ENVY 14 comprend un obturateur physique pour la webcam, une touche dédiée à la mise en sourdine du microphone sur le clavier, et dispose de la fonction AI Noise Removal pour couper intelligemment le bruit de fond lors de l'utilisation de haut-parleurs, d'écouteurs ou du microphone pendant les conversations vidéo, les appels audio et les enregistrements. Transférez facilement et de manière fiable des photos, des vidéos, des documents et bien plus encore, sans fil entre un PC et des appareils mobiles grâce à HP QuickDrop.



Le HP ENVY 14 est dotée de l'éclairage HP Enhanced Lighting, un éclairage autonome qui utilise les commandes d'éclairage de l'écran pour personnaliser et améliorer l'apparence d'une personne lors des appels vidéo.



Conçu pour la productivité







Les moniteurs HP M-Series FHD sont conçus pour les travailleurs à domicile et les créatifs qui doivent être productifs, avec un design fin pour un look et une sensation modernes. Les yeux restent à l'aise lorsqu'ils travaillent avec une technologie de lumière bleue en continu, sans impact sur la précision des couleurs grâce à la certification Eyesafe. Les couleurs restent fidèles et éclatantes lors de la visualisation de contenus avec 99 % sRGB pour une gamme de couleurs plus large.



Les FHD M24f, M27f et M32f sont dotées d'un design sans bordure sur trois côtés avec la technologie Full HD pour une image claire et des angles de vue larges. Les espaces de travail peuvent rester propres et organisés grâce à la gestion intégrée des câbles à l'arrière du support pour réduire l'encombrement des fils.



Les moniteurs HP M-Series FHD sont la première série de moniteurs certifiés Eyesafe au monde, fabriqués à partir de plastiques recyclés provenant des océans. Chaque moniteur est fabriqué de manière durable avec 85 % de plastique recyclé après consommation et 100 % d'emballage recyclé[50].







Les moniteurs HP E24u G4 et HP E27u G4 USB-C offrent une solution de bureau propre avec une connectivité USB-C rapide et facile qui peut alimenter un ordinateur portable connecté jusqu'à 65 W. Pour les travailleurs à domicile et au bureau qui ont besoin d'une configuration multi-moniteur simple, ces écrans offrent un enchaînement en marguerite, une connectivité multi-ports, une ergonomie à quatre voies et une protection contre la lumière bleue HP Eye Ease toujours active pour aider à de longues heures de productivité. Grâce au bouton d'alimentation de l'écran, vous pouvez réveiller ou mettre en veille votre moniteur et votre ordinateur portable, même lorsque le couvercle est fermé.







La souris sans fil HP 635 Multi-Device est le parfait compagnon de voyage ultra-petit - du travail à la maison avec une autonomie de batterie d'un an. Connectez jusqu'à trois appareils différents avec la clé USB nano ou connectez jusqu'à deux appareils en utilisant Bluetooth pour des transitions ininterrompues entre le PC et la tablette.



Simplifiez le flux de travail grâce à quatre boutons programmables à faible bruit qui peuvent activer des commandes prédéfinies telles que "Annuler" et "Rétablir" à l'aide des boutons latéraux dans un maximum de 10 applications, y compris : Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, AutoCAD, SolidWorks, Sketch Up, Chrome et Zoom.



La souris sans fil multi-dispositifs HP 635 simplifie le flux de travail et donne aux gens la liberté de se déplacer avec une gamme complète d'options personnalisables dans un facteur de forme ultra-petit sur toute surface plane, même en verre.







Le sac à dos et le sac pour ordinateur portable HP Renew Travel 15,6 pouces sont fabriqués de manière durable avec des matériaux en fibres obtenus par le recyclage de bouteilles en plastique. Ces sacs légers voyagent confortablement grâce à des sangles réglables et à de multiples poches à l'intérieur et à l'extérieur des sacs pour aider à l'organisation. Des poches rembourrées et des fermetures éclair antivol élastiques assurent une protection adéquate pour un ordinateur portable de 15,6 pouces de diagonale.



Le sac à dos et le sac pour ordinateur portable HP Renew Travel 15,6 pouces utilisent des matériaux en fibres durables fabriqués à partir de bouteilles en plastique et de déchets ; 6 bouteilles sont recyclées dans le sac pour ordinateur portable et 10 bouteilles sont recyclées dans le sac à dos.



Prix et disponibilité



- Le HP Elite Dragonfly G2 devrait être disponible en janvier. Les prix seront disponibles à une date plus proche de la disponibilité.

- Le HP Elite Dragonfly Max devrait être disponible en janvier. Les prix seront disponibles à une date plus proche de la disponibilité.

- HP Elite Folio devrait être disponible en février. Les prix seront disponibles à une date plus proche de la disponibilité.

- Le HP EliteBook 840 Aero G8 devrait être disponible en mars. Les prix seront disponibles à une date proche de la disponibilité.

- HP Smart Support devrait être disponible en mars.

- Le HP EliteBook x360 1030 G8 et le HP EliteBook x360 1040 G8 devraient être disponibles en janvier. Les prix seront disponibles à une date plus proche de la disponibilité.

- Le HP Elite x2 G8 devrait être disponible en avril. Les prix seront disponibles à une date plus proche de la disponibilité.

- HP ENVY 14 devrait être disponible en janvier via HP.com pour un prix de départ de : 999 Dollars.

- Les moniteurs HP M-Series FHD devraient être disponibles en mars via HP.com pour un prix de départ de : 139 Dollars.

- Les moniteurs HP E24u G4 et HP E27u G4 USB-C devraient être disponibles en février au prix de : 219 Dollars et 339 Dollars, respectivement.

- La souris sans fil HP 635 Multi-Device Wireless Mouse devrait être disponible en février au prix de 59.99 Dollars.

- Le sac à dos HP Renew Travel 15,6 pouces et le sac pour ordinateur portable devraient être disponibles en février sur HP.com pour un prix de départ de : 49 Dollars.



